Как оформить доверенность

Помощь представителя требуется, когда лицо не может самостоятельно произвести какие-либо действия и вынуждено поручить это кому-то другому. Доверенность может быть выдана на получение груза или представление интересов в суде, по данному документу могут быть переданы самые разнообразные полномочия. Без доверенности третьи лица не смогут убедиться, что перед ними полномочный представитель лица, а не злоумышленник.

Законодатель определил, что на сделки, которые по своему характеру могут быть совершены только лично, не может быть выдана доверенность. Также она не потребуется руководителю компании, поскольку он действует от имени фирмы напрямую в силу закона.

Тем не менее, для совершения большинства важных действий закон предоставляет возможность использовать помощь представителя. Когда и как нужно оформлять доверенность, какие реквизиты в ней указывать, стоит ли прописывать полномочия конкретно или оставить перечень открытым, можно ли выдать этот документ только на человека или на организацию тоже — все эти и многие другие вопросы в статье.

Что такое доверенность

Доверенность согласно пункту 1 ст. 185 Гражданского кодекса РФ — это письменное уполномочие, которое одно лицо выдает другому для представительства перед третьими лицами. Лицо, выдающее доверенность, — это представляемый или доверитель. Лицо, которому поручено выполнить представительские функции — это представитель, поверенный или доверенное лицо. В данном документе фиксируются полномочия поверенного для того, чтобы он мог их подтвердить перед третьими лицами.

Поверенный всегда действует от имени представляемого. Все права и обязанности, в том числе по сделкам, заключенным доверенным лицом, возникают у доверителя — лица, выдавшего доверенность.

Выдача доверенности является односторонней сделкой, а не договором, ведь для ее совершения достаточно воли только одной стороны — представляемого (п. 2 ст. 154 ГК РФ). Согласие поверенного для этого не потребуется. Но исполнять поручение против собственной воли представитель вовсе не обязан. Он вполне может отказаться от переданных полномочий или попросту бездействовать. Для того чтобы последнее не произошло, помимо выдачи доверенности, с поверенным заключают договор, где нужно прописать все его обязательства и ответственность за их невыполнение. К примеру, это может быть договор поручения.

Поскольку доверенность — это односторонняя сделка, к ней применимы общие положения об обязательствах и договорах, если это не противоречит закону, характеру и существу сделки (ст. 156 ГК РФ). Поэтому выданное уполномочие может быть признано недействительным по общим правилам о недействительности сделок. А если значение какого-то полномочия не вполне ясно, то суд может применить ст. 431 ГК РФ и определить его исходя из других условий и общего смысла документа.

Представителем может быть как физическое, так и юридическое лицо — в данном отношении ограничений нет. При этом человек обязательно должен быть дееспособным, в том числе совершеннолетним (п. 1 ст. 185, п. 1 ст. 21 ГК РФ). Доверенность можно выдать как одному, так и нескольким поверенным (п. 5 ст. 185 ГК РФ).

Директору фирмы доверенность не нужна, поскольку он является законным представителем соответствующего юридического лица. Руководитель выдает уполномочие от имени компании ее представителю. Но его может выдать и другое лицо — исполняющий обязанности руководителя или его заместитель, если он уполномочен на это в соответствии с законом и учредительными документами (п. 4 ст. 185.1 ГК РФ). Иначе и.о. директора или его заместитель может выписывать доверенности, только если у него самого есть документальное уполномочие от юридического лица с правом передоверия. Если же доверенность, выданная исполняющему обязанности, не предусматривает передоверия, но и не запрещает его, он может передоверить полномочия лишь для охраны интересов организации, если его вынудят к этому обстоятельства (п. 1 ст. 187 ГК РФ).

Представителем компании обычно является ее сотрудник — бухгалтер, юрист, руководитель филиала. Но уполномочие может быть выдано и человеку, который в фирме не работает. Если для разрешения возникшей ситуации компании нужен человек, обладающий специальными знаниями, то, выдав доверенность, организация привлечет на свою сторону соответствующего специалиста.

Также документальное уполномочие может быть выдано организации, а действовать по нему сможет руководитель юридического лица. Причем право выписать такой документ есть и у фирмы, и у физлица.

В некоторых случаях законодатель устанавливает ограничения для лиц, выступающих поверенными. Так, согласно пункту 3 ст. 59 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее — АПК РФ) в арбитражном суде представителями граждан, индивидуальных предпринимателей и компаний могут быть адвокаты или иные, оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности. При этом согласно пункту 1 ст. 60 АПК РФ в арбитражном суде не могут быть представителями судьи, арбитражные заседатели, следователи, прокуроры, помощники судей и работники аппарата суда.

Поверенному могут быть предоставлены самые разнообразные полномочия: право на получение денежных средств, в том числе на пенсию, оформление договора купли-продажи на квартиру или другое имущество, представление интересов в налоговых, судебных органах и многое другое. Даже на получение почтовых отправлений можно выдать уполномочие. На своем официальной сайте «Почта России» предлагает оформить такую доверенность онлайн в электронном виде, что упрощает весь процесс.

Перечень, а также пределы полномочий представляемый должен подробно определить в доверенности, чтобы не возникало споров о выходе за пределы предоставленных поверенному полномочий. Можно отдельно указать право на передоверие, тогда доверенное лицо сможет поручить совершить те действия, на которые оно уполномочено, другому лицу. И напротив, если доверитель не приемлет передоверия, нужно указать: «Без права передоверия».

Но отнюдь не любые действия могут передаваться путем выдачи доверенности. За редким исключением представитель не может заключать сделки от имени представляемого в отношении себя лично, а также в отношении другого лица, поверенным которого он в то же время является. Кроме того, отдельные действия, ввиду их тесной связи с личностью, в силу указаний закона или характера совершаемых действий не могут быть совершены никем иным, кроме правообладателя (пп. 3, 4 ст. 182, п. 3 ст. 1118 ГК РФ).

Виды доверенностей

Законодатель официально не разделяет уполномочия на какие-либо виды. Но на практике, в научной и учебной литературе принято выделять следующие доверенности:

генеральные — они имеют общий характер и содержат самый широкий спектр полномочий поверенного. Нередко такие уполномочия выдают руководителям филиалов или представительств компании. Эти доверенности подписывает руководитель фирмы-доверителя, в них включают идентифицирующие представителя сведения и обычно отражают его подпись. На документы можно проставить оттиск печати. Но оформление такого уполномочия вовсе не означает, что представитель вправе совершать любые действия без ограничений. Если какое-то действие законодатель требует прямо указать в доверенности, а оно отдельно не прописано, то поверенный не сможет его совершить;

специальные — на основании такого документа представитель имеет право совершать неограниченное количество однородных сделок или действий. Такие уполномочия выдают на получение почтовой корреспонденции, выписок из ЕГРН, товарно-материальных ценностей. Также к этому виду можно отнести доверенность на представление интересов в суде;

разовые — их оформляют для совершения конкретной сделки или одного определенного действия и, как правило, на небольшой срок. К примеру, чтобы заключить конкретный договор или единожды получить груз у поставщика, открыть счет в банке, принять участие в собрании акционеров. Часто в такой документ вносят много конкретики. В нем могут быть указаны наименование контрагента, точная цена, а также другие условия сделки.

Нотариальная доверенность

В предусмотренных законом или соглашением между представляемым и представителем случаях доверенность должна быть совершена в нотариальной форме. Если же документ не удостоверить нотариально, когда это необходимо, он будет считаться ничтожным (пп. 2, 3 ст. 163 ГК РФ).

Простая письменная доверенность

Во всех случаях, когда не требуется обязательное удостоверение у нотариуса выдаваемого уполномочия, можно применять простую письменную форму документа (п. 1 ст. 185, п. 1 ст. 161, п. 2 ст. 163 ГК РФ). Несмотря на кажущуюся простоту, при оформлении такой доверенности нужно учитывать ряд нюансов.

Генеральная доверенность

Генеральная доверенность оформляется, если необходимо наделить представителя полномочиями в объеме всех прав, принадлежащих доверителю, перед любыми третьими лицами и по любым вопросам. Полномочия могут касаться всего имущества или всей деятельности представляемого.

Реквизиты доверенности

Для того чтобы доверенное лицо смогло подтвердить свои полномочия, доверенность должна быть правильно оформлена. Иначе третьи лица могут усомниться в правах поверенного. А отсутствие некоторых реквизитов в документе и вовсе может повлечь его ничтожность. Разберемся, как правильно оформить доверенность и какие реквизиты в ней указать.

Доверенность может быть составлена в произвольной форме. Но законодатель установил обязательные реквизиты, которые должны присутствовать в письменном уполномочии. В зависимости от конкретной ситуации в документ можно включить и дополнительные реквизиты или условия.

К обязательным реквизитам относятся:

наименование документа — доверенность;

дата ее составления. В случае отсутствия даты совершения доверенность будет считаться ничтожной. Выданное уполномочие не будет иметь никаких последствий, кроме тех, которые связаны с его недействительностью (п. 1 ст. 167, п. 1 ст. 186 ГК РФ). Если представитель подпишет договор по такой доверенности, тот будет считаться заключенным с самим представителем, если только представляемый не одобрит эту сделку (п. 1 ст. 183 ГК РФ). В документе, удостоверяемом нотариусом, число, месяц и год совершения должны указываться прописью. Для простой письменной формы закон не предусматривает, как именно указать дату ее выдачи: цифрами или прописью;

место совершения. Этот реквизит обязателен только для нотариальной формы документа;

сведения о доверителе и поверенном. В отношении физлица указывают полностью фамилию, имя и отчество, место жительства, паспортные данные. По водительскому удостоверению доверенность выдать не получится, поскольку этот документ подтверждает только право на управление транспортным средством и не является удостоверяющим личность документом. В отношении организации прописывают полное наименование, место нахождения, ОГРН или ИНН;

полномочия доверенного лица;

подпись доверителя. Подписать доверенность от имени организации должен ее руководитель или иное лицо, у которого есть такое право в соответствии с законом или учредительными документами (п. 4 ст. 185.1 ГК РФ). Бумажная доверенность подписывается живой подписью доверителя. Документ в электронной форме подписывается электронной подписью. Желательно использовать усиленную квалифицированную электронную подпись, поскольку подписанный ею электронный документ равнозначен бумажному с собственноручной подписью (ч. 1 ст. 6 закона об электронной подписи);

печать в обязательном порядке ставится, только если это прямо предусмотрено законодателем для конкретной ситуации. Так, если печать имеется у компании, ее нужно проставить в доверенности на представление интересов в суде (ч. 3 ст. 53 ГПК РФ, ч. 5 ст. 61 АПК РФ, ч. 6 ст. 57 КАС РФ).

Для удобства при использовании документа, а иногда для внесения конкретики в отношения между представляемым и представителем, в доверенность можно включить дополнительные реквизиты:

срок действия — доверенность может быть выдана на любой срок. Но если срок действия не указан, доверенность действует в течение года со дня ее совершения (п. 1 ст. 186 ГК РФ);

возможность передоверия или запрет на него (п. 1 ст. 187 ГК РФ);

номер документа — по общему правилу требований к нумерации нет. Нумеровать доверенности можно по желанию и так, как посчитает нужным доверитель. В организациях требования к последовательному обозначению цифрами могут быть установлены в локальных актах. К примеру, о том, что на доверенности должен быть проставлен в порядке возрастания номер, соответствующий сквозной нумерации, которая ведется с начала года. Номер может присваиваться в зависимости от вида доверенности или цели, с которой она выдана;

место выдачи. Законодатель не устанавливает негативных последствий на случай, когда в доверенности не указано, где она составлена. Этот реквизит является обязательным только для доверенности, которая оформляется у нотариуса;

образец подписи представителя.

Срок действия доверенности

Доверенность может быть выдана на любой срок. Ранее установленный трехлетний предельный срок действия уполномочия был отменен с 01.09.2013. Сейчас законодательно ограничен лишь срок доверенности, выданной в порядке передоверия. Он не может превышать срока, на который оформлена изначальная доверенность (п. 4 ст. 187 ГК РФ).

Доверенность без срока действия не будет считаться бессрочной. Такое уполномочие сохраняет свою юридическую силу в течение года. Но если оформлена нотариальная доверенность без указания срока, по которой представитель должен совершить определенные действия за границей, то действуют особые правила. Такая доверенность сохраняет силу до того момента, пока доверитель ее не отменит (ст. 186 ГК РФ).

Тем не менее доверителю не стоит полагаться на поголовную юридическую грамотность и в большинстве случаев лучше прямо указывать период или конкретную дату, по которую действует доверенность. Также не стоит указывать, что документ выдан бессрочно. Гражданское законодательство не предусматривает возможности определять срок ее действия подобным образом. В судебной практике даже встречается подход, когда бессрочная доверенность рассматривается судом как выданная без указания срока и признается выданной на год (Постановление Президиума Верховного Суда Республики Дагестан от 21.03.2018 № 44Г-31/2018).

Доверенность на несколько лиц

Согласно точному определению доверенности, содержащемуся в ст. 185 ГК РФ, ею признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами. Поэтому законодательно разрешено выдавать данный документ не только одному, но и нескольким лицам — как физическим, так и юридическим.

В случае выдачи письменного уполномочия нескольким поверенным каждый из них обладает всеми полномочиями, указанными в доверенности, и вправе действовать самостоятельно (п. 5 ст. 185 ГК РФ). Документ может содержать указание на то, что представители осуществляют переданные им полномочия только совместно. Также можно закрепить за одним из поверенных, действующих совместно, дополнительное полномочие, связанное с теми, которые предоставлены другим представителям. Это может быть поручение только одному из доверенных лиц получить денежные средства.

Предусматривая возможность выдать доверенность на нескольких лиц, гражданское законодательство не содержит каких-либо специальных к ней требований. Поэтому порядок оформления будет аналогичный, как при выдаче иных доверенностей. Необходимо зафиксировать реквизиты, обязательные для любой доверенности. Важно прописать сведения обо всех представителях. Как обычно, по своему усмотрению доверитель может включить в доверенность дополнительные сведения, к примеру, срок ее действия.

Доверенность от нескольких лиц одному лицу

Можно также выдать доверенность от нескольких представляемых одному лицу, это следует из п. 6 ст. 185 ГК РФ.

Необходимость указанного документа может быть обусловлена тем, что несколько лиц стремятся к достижению общей цели и решили передать свои полномочия одному представителю. Это позволит оформить всего одну доверенность вместо нескольких. По сути, она будет объединять несколько доверенностей в одном документе. Такое уполномочие могут выдать одному лицу несколько потерпевших, которым причинен вред, чтобы взыскать с виновника убытки.

Составляются подобные доверенности также по общим правилам. Главное — указать в ней информацию обо всех представляемых, каждый из которых должен собственноручно проставить подпись.

Как отозвать доверенность

Отзыв доверенности будет основанием для прекращения всех предусмотренных ею полномочий. Потеряет силу и выданное передоверие. Особые правила предусмотрены только для отмены безотзывной доверенности.

Уполномочие, у которого истек срок действия, отзывать не придется. В этом случае действие документа, а значит, и полномочия представителя будут прекращены автоматически (пп. 1 п. 1 ст. 188 ГК РФ).

Отзыв совершается в той же форме, в которой уполномочие выдавалось, или в нотариальной форме (пп. 2 п. 1 ст. 188, ст. 188.1 ГК РФ). Доверенность по определению всегда имеет письменную форму, поэтому устно ее отозвать нельзя (п. 1 ст. 185, пп. 2 п. 1 ст. 188 ГК РФ). Даже если забрать у представителя оригинал доверенности, все равно ее рекомендуется отменить письменно, чтобы избежать возможных споров.

Если отзыву подлежит простая доверенность, ее можно отменить самостоятельно. Для этого нужно действовать следующим образом:

составить и направить извещение об отмене лицу, которому было выдано уполномочие, а также известным доверителю третьим лицам, для представительства перед которыми документ был выдан. Они не вправе будут полагаться на доверенность с момента получения извещения, если в нем не указать другую дату отмены уполномочия (п. 1 ст. 189, п. 1 ст. 165.1 ГК РФ);

направить распоряжение для внесения информации об отмене доверенностей в электронный реестр распоряжений. Это необязательное требование, которое все же лучше исполнить. Особенно если представляемый не знает или не может оповестить всех, кому может быть предъявлен документ, либо он содержит право на передоверие. Третьи лица будут считаться извещенными в этом случае на следующий день после внесения сведений в реестр, если они не были извещены ранее (п. 1 ст. 189 ГК РФ);

сведения об отзыве уполномочия можно опубликовать в газете, например, в «Коммерсанте». В этом случае третьи лица будут считаться извещенными через месяц с момента размещения объявления, если они не были уведомлены ранее (п. 1 ст. 189 ГК РФ). Именно поэтому лучше персонально известить об отмене документа всех известных доверителю третьих лиц;

забрать оригинальный документ у бывшего доверенного лица либо его правопреемника. Они обязаны безотлагательно вернуть его после того, как доверенность прекратилась (п. 3 ст. 189 ГК РФ). Но даже если этого не сделать, уполномочие все равно будет считаться отмененным и представитель не будет вправе его использовать. Данный вывод следует из пп. 2 п. 1 ст. 188 ГК РФ.

Для отдельных уполномочий законодатель ввел дополнительные требования к порядку отзыва. Так, отменяя доверенность на представительство в суде общей юрисдикции, необходимо незамедлительно известить об этом суд. Иначе доверенность будет считаться действующей (ч. 2 ст. 54 ГПК РФ, ч. 5 ст. 56 КАС РФ). Для доверенности на представление интересов в арбитражном суде такое правило не установлено, но лучше и в этом случае сообщить суду об отмене документа.

Для отзыва нотариально заверенного уполномочия доверителю нужно:

подготовить распоряжение об отмене документа. Любой нотариус сможет удостоверить это распоряжение и внести информацию об этом в публичный электронный реестр (п. 1 ст. 189 ГК РФ). Проверить, внесены ли сведения, можно на сайте Федеральной нотариальной палаты. Третьи лица будут считаться извещенными об отмене уполномочия на следующий день после внесения нотариусом информации в реестр. Но известить третьих лиц можно ранее. И если извещение будет доставлено раньше следующего после внесения в реестр сведений дня, третьи лица считаются извещенными со дня доставки извещения (п. 1 ст. 189, п. 1 ст. 165.1 ГК РФ). В таком случае повторно направлять извещение после визита к нотариусу не нужно;

известить об отмене уполномочия лиц, которым оно выдано (п. 1 ст. 189 ГК РФ). Это можно сделать самостоятельно или через нотариуса, который направит распоряжение об отмене документа, руководствуясь ст. 86 «Основ законодательства о нотариате»;

забрать доверенность у поверенного либо его правопреемника. Они должны вернуть документ сразу после прекращения его действия (п. 3 ст. 189 ГК РФ). Если этого не сделать, документ все равно считается отмененным, а поверенный не может его использовать.

По общему правилу отозвать уполномочие доверитель вправе в любое время. Это можно сделать даже в случае подписания соглашения об отказе от этого права, поскольку такое соглашение ничтожно (п. 2 ст. 188 ГК РФ). Если доверенность была совместно выдана несколькими представляемыми, то один из них может отменить документ без согласия других.

Безотзывную доверенность можно отменить лишь в нескольких случаях, предусмотренных п. 1 ст. 188.1 ГК РФ:

если наступил случай, который указан в документе в качестве условия для отмены;

когда прекращено обязательство, для исполнения или обеспечения которого был выдан документ;

если доверенное лицо злоупотребляет своими полномочиями или есть причины считать, что такое может произойти. В частности, поверенный пытается обойти установленные законом нормы с противоправной целью или причинить кому-либо вред (п. 1 ст. 10 ГК РФ).

Доверитель по основной доверенности вправе отменить уполномочие, выданное в порядке передоверия. Это право есть и у представителя, совершившего передоверие (п. 2 ст. 188 ГК РФ). Для отмены передоверии необязательно отзывать основную доверенность.Законодательно не урегулирован вопрос о возможности отмены уполномочия в части. Здесь на помощь может прийти судебная практика. Так, если доверенность оформлялась на нескольких доверенных лиц, ее можно отменить в части полномочий одного из поверенных, не отменяя документ в целом (п. 126 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25).

А вот частичная отмена полномочий представителя может вызвать затруднения и породить риски. Такая возможность прямо не указана законодателем, поэтому нотариус может не согласиться удостоверить частичную отмену. Также непонятно, как в такой ситуации выполнить положения п. 3 ст. 189 ГК РФ. Согласно данным нормам поверенный должен вернуть доверенность доверителю, продолжая представлять его интересы. Недобросовестное доверенное лицо может предъявить контрагенту доверенность, в которой содержатся все полномочия, включая и отмененные. Контрагента придется уведомлять персонально, иначе он не будет в курсе того, что доверенность уже частично отозвана.