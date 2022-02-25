Новшества 2022 для НДФЛ-агентов

С этого года по агентскому НДФЛ несколько значимых поправок. Так, о праве работника на тот или иной вычет работодателю будет сообщать инспекция, а не сам работник. Социальные вычеты сотруднику работодатель будет предоставлять с начала года, так же, как и имущественные. А в перечень необлагаемых налогом доходов включили два новых пункта.

Упрощенные уведомления о вычетах

С 2022 г. работодатели будут получать уведомление о праве работника на вычет напрямую из ИФНС. То есть работники больше не будут приносить на работу в свою бухгалтерию уведомление на НДФЛ-вычеты, за них это сделает инспекция.

А вот чтобы ИФНС что-то сообщила работодателю, работник по-прежнему будет подавать документы на вычет в инспекцию. В том числе заявление о подтверждении права на вычет.

Все необходимые документы можно отправить в ИФНС в бумажном варианте по почте либо в электронной форме по ТКС (редкость для физлиц) или — самое удобное — через личный кабинет физлица на сайте ФНС. На этом общение «физика» с налоговой инспекцией заканчивается.

В течение 30 дней инспекция проверяет все документы и после сама уведомляет работодателя о праве работника на вычет. Уведомление ждите в электронной форме в формате PDF.

ФНС уже утвердила новые формы заявлений и уведомлений для имущественных и социальных вычетов.

Работник узнает о результатах рассмотрения заявления от ФНС, также через личный кабинет на сайте ФНС либо из заказного письма.

Каждому работодателю необходимо оповестить своих сотрудников о том, что через работодателя они могут получить вычеты (п. 2 ст. 219, п. 8 ст. 220 НК РФ):

социальные (на обучение, фитнес, лечение и добровольное страхование жизни);

имущественные (на покупку или строительство жилья, на проценты по ипотеке).

Вычет на фитнес — физкультурно-оздоровительные услуги — новый.

Социальный вычет с начала года

В старой редакции НК РФ (п. 2 ст. 219 НК) было написано, что соцвычет даем с начала месяца, в котором человек обратился с заявлением. Теперь такой конкретики нет. Что это значит?

Неважно, в каком месяце ИФНС прислала документы о праве человека на вычет. Предоставить вычет придется с начала года. То есть если получили уведомление в феврале и т.д., надо пересчитать базу по НДФЛ с начала года. В этой части работы бухгалтеру прибавится.

Доходы, освобожденные от налога

Законодатели расширили список не облагаемых НДФЛ доходов. Под льготу попали специфические виды доходов:

1. Гранты, премии, призы, подарки в денежной и (или) натуральной форме, полученные физлицом по результатам участия в соревнованиях, конкурсах, иных мероприятиях. Причем предоставленные в том числе при исполнении договоров поручения, договоров комиссии или агентских договоров организаторами таких соревнований, конкурсов, иных мероприятий.

Такие доходы могут быть выданы:

некоммерческой организацией (НКО), которая учреждена указом Президента РФ;

НКО, учредителем которой является некоммерческая организация, учрежденная указом Президента РФ.

2. Материальная выгода, полученная от приобретения государственных и муниципальных ценных бумаг при первичном размещении эмитентом/