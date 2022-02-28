Три правила финансовой стратегии на период кризиса. Советы эксперта

Аналитик БКФ Банка Максим Осадчий рассказал, что нужно и не нужно делать с деньгами, чтобы пережить кризис с наименьшими потерями.

Правило 1: не паниковать

Самое разумное в этой ситуации — не паниковать. Вот представьте: все массово ринутся в банки и начнут забирать вклады. Что дальше будет? Первые успеют. А остальные — нет.

Между тем, вклады в пределах 1,4 млн рублей застрахованы АСВ.

Вспомним последний набег на банки, который был в марте 2020 года, в начале эпидемии — имел ли он смысл? Нет, только навредил «набегавшим». Конечно, каждый принимает решение самостоятельно, но вряд ли разумно избавляться от всех ценных бумаг по бросовым ценам. Паника — это последнее, что сейчас нужно.

Правило 2: изучать ситуацию

Нужно изучать ситуацию, не вестись на слухи. Внимательно смотрим, какие еще санкции ожидаются со стороны США, со стороны Европы. Вот если перекроют поставки российских нефти и газа в Европу, это будет большая проблема.

Однако против Ирана ввели более жесткие санкции, включающие эмбарго на поставки иранской нефти и отключение от SWIFT, но не было там массового падежа банков.

Отключение от SWIFT, запрет на трансакции с российскими предприятиями и банками в долларах и евро нанесут большой ущерб, в первую очередь, европейской экономике. Европа лишится нашего газа, а заместить его будет очень дорого и вряд ли возможно в полной мере в ближайшие годы.

Есть и другой нюанс: ужесточение санкций может способствовать усилению партнерства между Россией и Китаем. В партнерстве с Россией Китай может стать более мощной геополитической силой, чем США.

Вряд ли такой результат санкций интересен США. Разумеется, тут тоже есть нюансы: агентство Bloomberg сообщило, что китайские компании временно приостановили закупку российской нефти из дальневосточных портов.

Правило 3: иметь диверсифицированную «подушку безопасности»

Необходимо создавать подушку ликвидности, «деньги под подушкой» на оцениваемый период турбулентности. Сейчас сложно сказать, какой это может быть срок, но понятно, что от месяца и более. По крайней мере на этот период у вас должны быть наличные деньги.

И абсолютно всегда должен работать принцип валютной диверсификации: например, по 30% — рубли, доллары и евро, оптимально еще 10% держать в золоте. Имеется в виду наличное золото, не металлические счета. Во время войны люди иногда спасались, меняя золотую монету на кусок хлеба. Мы до такого, конечно, не дожили, но золото все-таки является важнейшим противоинфляционным щитом, а мы видим, что происходит с рублем.

Полностью уходить в иностранную валюту я бы не рекомендовал. Во-первых, надо же на что-то жить, вы же не будете постоянно бегать в обменный пункт. Во-вторых, дальнейшая международная изоляция России может привести к запрету на валюту, как это было при советской власти. Но до такого мы тоже пока еще не дожили, поэтому создаем «подушку ликвидности» и не забываем о валютной диверсификации.

Тяжело народным инвесторам, которые во время последнего бума ринулись на фондовый рынок покупать акции, смотреть, как горят их деньги. Дорогая учеба получилась, Особенно у тех, кто покупал «с плечом», на заемные деньги.