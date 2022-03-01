ЦБ повысил ключевую ставку до 20%. Что это означает?

Я уже неоднократно рассказывала вам о том, что такое ключевая ставка и на что она влияет, но на всякий случай кратко напомню. Ключевая ставка ЦБ привязана к тем ставкам, по которым Центробанк выдает российским банкам деньги в долг. Условно, если на той неделе давали под 9,5%, то теперь — под 20% (значения отличаются и в плюс, и в минус).

Что известно сейчас?

После повышения ключевой ставки автоматически будут расти ставки по кредитам и депозитам.

ЦБ выдает банкам деньги по более высокой ставки, но стоимость получения денег в других местах тоже растет: дороже становятся и вклады, и облигации, и межбанковские кредиты.

Заняв где-то деньги (у ЦБ, у населения в виде вкладов, у компаний и т.д.), банки выдают эти деньги в кредит по более высокой ставке.

Собственно, из разницы этих двух видов ставок за вычетами расходов и складывается доход банка.

Более сложная реализация схемы «купил подешевле, продал — подороже», только в виде товара выступают деньги.

Получается, когда растут ставки по вкладам, кредитам ЦБ и другим инструментам, растут ставки и по кредитам.

На всякий случай уточню, что это все касается новых кредитов и вкладов.

Исключение: если у вас есть кредит с плавающей ставкой, например, ключевая ставка ЦБ 3 процентных пункта. Но таких кредитов в России очень мало, в большинстве случаев ставка фиксированная.

Как ставка должна повлиять на инфляцию и курс рубля?

Ключевую ставку резко повысили с 9,5% до 20%, ставки по кредитам вырастут.

Поскольку деньги стали дороже, компании будут меньше брать кредитов и меньше развивать свои проекты, меньше производить товаров и услуг.

И население при таких ставках тоже будет брать меньше кредитов, соответственно, сократится потребление. Люди будут покупать меньше условных машин и телефонов в кредит.

Все это должно снизить инфляцию.

Не забываем, что также у нас растут ставки по депозитам, а еще по облигациям и другим инструментам, которые мы используем не чтобы занять, а чтобы вложить деньги и получить процентный доход.

При росте ключевой ставки ЦБ инвесторам (как физлицам, так и юрлицам) становится более выгодно вкладывать в рублевые активы — ОФЗ, корпоративные облигации российских компаний и так далее.

Это тоже благотворно влияет на курс рубля и на фондовый рынок.

Правда, в этот раз влияние будет чуть меньше, потому что США ввели санкции против российского суверенного долга, поэтому американские инвесторы не могут по закону купить российские ОФЗ, то есть облигации государства. А еще облигации санкционных компаний.