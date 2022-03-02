Кого касается новый запрет на перевод денег за границу

Президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в ответ на санкции США и других стран.

С 1 марта запрещается «зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка».

Под запрет попали и переводы «без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг». Другими словами, запрещено использовать иностранные электронные кошельки как для зачисления, так и для списания денег.

Зачем это нужно

Цель запрета — предотвратить отток капитала из России на фоне экономических санкций США и европейских стран и переориентировать российские компании и граждан на внутренний рынок.

Данная мера не направлена на ограничение переводов между родственниками, а также россиян, находящихся за границей в рабочих командировках и получающих заработную плату в валюте страны, в которой они находятся, считает управляющий партнер юридической группы «Атлант», председатель коллегии адвокатов Сергей Квашенинников:

«Однако в настоящий момент отсутствуют четкие критерии ограничений, и, скорее всего, финансовые учреждения будут блокировать любые переводы валюты на счета резидентов, открытые в зарубежных банках», — добавляет эксперт.

Что это значит для обычных граждан

В нынешних условиях людям нельзя перевести деньги на свой зарубежный счет. На чужой зарубежный счет можно, если это не предоставление займа, а, например, покупка товаров или оплата услуг, перечисления родственникам и прочее, поясняет главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.

Переводы контрагентам на их зарубежные счета не запрещены, оплата по импорту, возврат ранее полученных внешних займов сохраняются.

При этом, как отмечают эксперты, пока что нет четкого понимания, как именно банки будут проводить платежи в свете новых ограничений.

Кого это касается?

Резидентов России. При этом в указе не определен статус резидента, отмечает Сергей Квашенинников.

Так, по валютному законодательству резидентом будет российский гражданин или иностранец с видом на жительство в РФ, а по налоговому — лицо, находящееся в России больше 183 дней в течение следующих подряд 12 месяцев.

То есть лица, имеющие двойное гражданство, включая тех, кто большую часть времени проживает за границей, также столкнутся с трудностями валютных переводов.

Что делать?

По словам вице-президента Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимира Кузнецова, до получения разъяснений от ЦБ стоит придерживаться следующих рекомендаций:

прекратить любые зачисления валюты на зарубежные счета (в том числе между собственными счетами);

попросить контрагентов (например, арендаторов) временно не переводить вам деньги, а принять накопившуюся задолженность в будущем либо в нерезидентный год, либо после снятия ограничений;

попросить любого нерезидента, физическое лицо или иностранную компанию (например, escrow-агента), выступить платежным агентом и временно принимать платежи в вашу пользу с подписанием соответствующего договора и будущими выплатами;

зачислять средства на свою иностранную компанию (в качестве платежного посредника). Стоит учесть, что иностранные компании не являются российскими валютными резидентами.

Временным выходом могут быть рублевые переводы резидентам или валютные переводы нерезидентам, например иностранным компаниям, владельцами которых являются россияне, добавляет Сергей Квашенинников.