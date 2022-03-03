Пять правил действий с кредитами в кризис

В этой статье расскажем пять правил, которые стоит использовать в кризисные моменты.

Не спешить брать новый кредит

Сейчас есть большой соблазн что-нибудь купить, пока цены еще не выросли. Но брать для таких покупок кредит не стоит.

Дело в том, что ставки по кредитам сейчас прилично вырастут. Крупные российские банки уже поднимают кредитные ставки на 5-10%.

Но это не самое критичное. Кризис может привезти к потере части дохода или работы совсем. Поэтому платежеспособность в среднесрочной перспективе может сильно упасть, и тогда платить по кредитам будет нечем.

Не спешить досрочно погашать кредит

Из-за кризиса сложилась уникальная ситуация. Такая уже была в 2015 году. Тогда ставки по депозитам были выше, чем ставки по кредитам. Уже сейчас можно разместить вклад под 20%.

В 2015 году многие неплохо заработали на разнице ставок. Тогда ипотека была под 12%, а ставки по вкладам по 18-21%. Поэтому свободные средства размещались на вкладах, до тех пор, пока ставки не сравнялись.

К тому же это будет подушка безопасности, в случае проблем с доходами или работой вообще.

Кредит под залог

Это правило может вызвать неоднозначную реакцию у многих людей.

Если все-таки необходимо взять кредит, например, на ремонт, то лучше взять залоговый кредит. Ведь в этом случае ставка по кредиту будет существенно ниже. Сейчас разница может достигать 10 и более процентов.

Размер ежемесячного платежа

В стандартной ситуации, максимальным размером платежа по кредитам является 50% от ежемесячного дохода. Не исключено, что и сейчас в банке могут одобрить кредит с таким ежемесячным платежом.

Но, учитывая обстоятельства и будущую неопределенность с доходами, лучше этот предел понизить до 25%.

Тогда будет намного легче проводить платежи при снижении доходов или потере работы.

Срок кредита

Это тоже очень важный вопрос. В стандартной ситуации стараются уменьшить срок кредита, чтобы уменьшить общую переплату.

Но сейчас другая ситуация: лучше брать кредит на максимально возможный срок для уменьшения ежемесячного платежа.

В дальнейшем, при стабилизации ситуации и снижении ставок, кредит можно будет рефинансировать под более низкую ставку. Но банки на это пойдут только при отсутствии просрочек. Поэтому важно обслуживать кредит стабильно без просрочек.

Напоминаем: Путин обязал банки не повышать кредитные ставки и не применять штрафные санкции при просрочках по кредитам. Это важно, но не освобождает от обязанности вносить в срок кредитные платежи.