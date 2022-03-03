Пять правил действий с кредитами в кризис

В этой статье расскажем пять правил, которые стоит использовать в кризисные моменты.
Не спешить брать новый кредит
Сейчас есть большой соблазн что-нибудь купить, пока цены еще не выросли. Но брать для таких покупок кредит не стоит.
Дело в том, что ставки по кредитам сейчас прилично вырастут. Крупные российские банки уже поднимают кредитные ставки на 5-10%.
Но это не самое критичное. Кризис может привезти к потере части дохода или работы совсем. Поэтому платежеспособность в среднесрочной перспективе может сильно упасть, и тогда платить по кредитам будет нечем.
Не спешить досрочно погашать кредит
Из-за кризиса сложилась уникальная ситуация. Такая уже была в 2015 году. Тогда ставки по депозитам были выше, чем ставки по кредитам. Уже сейчас можно разместить вклад под 20%.
К тому же это будет подушка безопасности, в случае проблем с доходами или работой вообще.
Кредит под залог
Это правило может вызвать неоднозначную реакцию у многих людей.
Если все-таки необходимо взять кредит, например, на ремонт, то лучше взять залоговый кредит. Ведь в этом случае ставка по кредиту будет существенно ниже. Сейчас разница может достигать 10 и более процентов.
Размер ежемесячного платежа
В стандартной ситуации, максимальным размером платежа по кредитам является 50% от ежемесячного дохода. Не исключено, что и сейчас в банке могут одобрить кредит с таким ежемесячным платежом.
Но, учитывая обстоятельства и будущую неопределенность с доходами, лучше этот предел понизить до 25%.
Тогда будет намного легче проводить платежи при снижении доходов или потере работы.
Срок кредита
Это тоже очень важный вопрос. В стандартной ситуации стараются уменьшить срок кредита, чтобы уменьшить общую переплату.
Но сейчас другая ситуация: лучше брать кредит на максимально возможный срок для уменьшения ежемесячного платежа.
В дальнейшем, при стабилизации ситуации и снижении ставок, кредит можно будет рефинансировать под более низкую ставку. Но банки на это пойдут только при отсутствии просрочек. Поэтому важно обслуживать кредит стабильно без просрочек.
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