Цитата дня. Про фондовый рынок

Эксперты по российскому фондовому рынку тяжело оценивают ситуацию сейчас. Некоторые выражают свое мнение, мягко говоря, необычно.

В эфире РБК экономист, основатель инвестиционного клуба «Союзники» и эксперт по биржевым стратегиям Александр Бутманов выпил за смерть российского фондового рынка:

Свое поведение брокер прокомментировал так:

«Я передаю привет Сергею Усиченко, который пил 13 лет назад за смерть фондового рынка. Сегодня я пью газировку. Дорогой фондовый рынок, ты был нам близок, интересен. Покойся с миром, дорогой товарищ»

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