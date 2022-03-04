Открытие казначейского счета в рамках исполнения государственного контракта: процедура и особенности

При заключении или исполнении государственного контракта у организаций, отвечающих определённым критериям и являющихся участниками, заказчиками, исполнителями или подрядчиками, появилась обязанность открывать казначейский счет. В статье мы попытаемся раскрыть причины, в соответствии с которыми необходимо открытие счета, систематизировать критерии к компаниям, а также пояснить процедуру открытия казначейского счета.

Статьей 242.25 Бюджетного Кодекса предусмотрено, что казначейскому сопровождению подлежат определенные федеральным законом средства, получаемые на основании государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов.

Под казначейским сопровождением понимается проведение Федеральным казначейством (финансовыми органами субъектов РФ или муниципальных образований) операций с денежными средствами участника казначейского сопровождения (ст. 6 БК). Таким образом, казначейское сопровождение является механизмом, с помощью которого государство контролирует целевое использование бюджетных средств.

Участниками казначейского сопровождения являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые получили средства из бюджета по государственному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Правила казначейского сопровождения устанавливается на каждый год соответствующим постановлением Правительства после утверждения и публикации закона о федеральном бюджете на очередной год и плановый период. В 2022 году оно регулируется постановлением Правительства от 24.11.2021 № 2024 «О правилах казначейского сопровождения».

Кто обязан открыть казначейский счет

Федеральным законом от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» установлена обязанность казначейского сопровождения, т. е. открытия казначейского счета, для следующих целевых средств:

авансовых платежей по государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (за исключением государственных контрактов, заключаемым в целях реализации государственного оборонного заказа), заключаемых на сумму 100 000 000 рублей и более; расчетов по государственным контрактам, заключаемых в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (закупка у единственного поставщика) на сумму более 600 000 рублей, а также расчетов по контрактам (договорам), заключаемым в целях исполнения указанных государственных контрактов на сумму более 600 000 рублей; расчетов по государственным контрактам, заключаемым в целях реализации государственного оборонного заказа на сумму более 600 000 рублей, а также расчетов по контрактам (договорам), заключаемым в рамках исполнения указанных государственных контрактов на сумму более 600 000 рублей; авансовых платежей по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения государственных контрактов (контрактов, договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг на сумму 100 000 000 рублей и более.

Пример № 1

Организация является исполнителем по государственному контракту на капитальный ремонт здания больницы. Казначейское сопровождение такого контракта будет необходимо в случае, если соблюдается хотя бы одно из условий:

сумма контракта превышает 100 000 000 рублей;

была осуществлена закупка у единственного поставщика и сумма контракта превышает 600 000 рублей

Так же в случае, если у головного исполнителя по контракту открыт счет в казначействе, то субподрядчикам (соисполнителям по основному договору) также необходимо открытие лицевого счета в казначействе.

Порядок открытия и ведения казначейских счетов предусмотрен приказом Казначейства от 17.10.2016 № 21н и приказом Казначейства от 22.12.2021 № 44н. Юридическим лицам и ИП открывают единый лицевой счет с кодом «71». Для открытия счета необходимо обратиться в территориальный орган федерального казначейства (ТОФК).

В соответствии с письмом Казначейства от 29.08.2019 № 07-04-05/22-18684 юридическое лицо обращается за открытием счета в ТОФК либо по месту своего нахождения, либо по месту обращения. Место обращения компании будет зависеть от того, финансирование из какого бюджета предусмотрено контрактом.

Пример № 2

Контрактом предусмотрено финансирование из федерального бюджета. В соответствии с этим компания может обратиться в любое ТОФК в зависимости от места своего нахождения.

Пример № 3

Контрактом предусмотрено финансирование из бюджета субъекта. В соответствии с этим идет привязка к открытию счета в ТОФК субъекта финансирования, т. е. по месту обращения компании.

Как открыть счет в Казначействе

Единый лицевой счет открывается один раз по первому государственному контракту по каждому бюджету бюджетной системы (федеральному бюджету, бюджету субъекта, местному бюджету). На второй и последующий контракты открываются разделы лицевого счета.

Основанием для открытия лицевого счета (раздела на лицевом счете) является государственный (муниципальный) контракт, договор (соглашение).

В случае, если контракт или договор не подписан (подписание только планируется), происходит резервирование лицевого счета, а документом, на основании которого происходит резерв, является решение Правительства Российской Федерации (п. 11 приказа Казначейства от 22.12.2021 № 44н).

По общим правилам процедура открытия 71 счета состоит из 3х этапов:

Подача документов на открытие (резерв) 71 счета. Подключение к Государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (ГИИС «Электронный бюджет»). Настройка доступов в системе ГИИС «Электронный бюджет».

Этап 1

Документы на открытие (резервирование) счета подаются в ТОФК, в зависимости от предусмотренного контрактом финансирования.

Комплект на подачу выглядит следующим образом:

Заявление по форме КФД 0531368;

Нотариально заверенная карточка образцов подписей по форме КФД 0531753;

Государственный контракт, соглашение (договор) (в случае, если он заключен).

Документы подаются в ТОФК генеральным директором компании или ИП лично, либо через представителя по доверенности. ТОФК осуществляет проверку поданных документов в течение 2х рабочих дней, на 3 рабочий день происходит выдача документов, подтверждающих открытие 71 счета.



Этап 2

В соответствии с приказом Казначейства России от 22.12.2021 № 44н, письмом Казначейства России от 18.09.2019 № 07-04-05/22-20049 документооборот между компаниями и казначейством в рамках ведения, изменения реквизитов 71 счета, а также осуществления операций по таким счетам проводится исключительно через Государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет» (ГИИС «Электронный бюджет»). В связи с этим, после открытия 71 счета необходимо подключиться к данной системе.

Подключение происходит в том же ТОФК, куда были поданы документы на открытие лицевого счета. Для подключения необходимо подать следующие документы:

Заявку на включение организации в информационную систему казначейства;

Заявку на получение средств криптографической защиты информации (СКЗИ), т.е. лицензии КриптоПро вместе с диском для записи СКЗИ;

Заявку на получение СКЗИ для работы с ГИИС «Электронный бюджет» вместе с диском для записи.

Документы подаются в ТОФК генеральным директором или ИП лично, либо представителем по доверенности. В течение 5 дней происходит формирование ключей и лицензий для работы с системой электронного документооборота. Выдача дисков и документов осуществляется лично в руки, представителю по доверенности доступы и ключи криптографии не выдадут.

При этом обращаем внимание, что в зависимости от ТОФК, регламент открытия и подключения к ГИИС «Электронный бюджет» может меняться.

Например, в УФК по г. Москве документы на открытие счета и подключения к ГИИС «Электронный бюджет» можно подать в рамках одного действия, а в УФК по Московской области данные процедуры разбиты на два последовательных шага.

Для уточнения регламентов рекомендуем проверять их на сайте ТОФК, в которое компания будет обращаться.

Этап 3

После получения доступов к ГИИС «Электронный бюджет» необходимо настроить рабочее место и подключиться к компонентам электронной системы. Для подключения к компонентам оформляется отдельная Заявка, в которой указываются права компании на формирование, подачу, изменение документов в системе.

Подать заявку одновременно с документами на СКЗИ не представляется возможным, так как в заявке указывается информация о выданном сертификате ключа доступа.

Заявку подает генеральный директор или ИП лично, либо представитель по доверенности. Рекомендуем уточнять регламент подачи, так как он может отличаться в зависимости от ТОФК.

Хотя процедура кажется довольно легкой в исполнении, при фактической подготовке документов возникает множество вопросов. Казначейство может отказать в открытии счета не только при наличии ошибок в подаваемых документах и заявках, но даже на основании уже подписанного контракта.

Если какое-либо из положений контракта оформлено не в соответствии с условиями казначейского сопровождения, казначейство отказывает в открытии счета, а у компании возникает обязанность вносить корректировки в контракт заключая дополнительные соглашения.

Во избежание потери времени и сил рекомендуем доверять процедуру открытия профессионалам, которые не только составят документы по регламентам, но и проверят контракт перед подачей полного комплекта в ТОФК.