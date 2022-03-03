ЦБ РФ о продаже 80% валютной выручки и запрете резидентам проводить операции в валюте

Банк России разъяснил отдельные вопросы, возникающие в связи с применением положений Указа Президента РФ от 28.02.2022 № 79. Указ обязал участников ВЭД продавать 80 процентов валютной выручки, а также запретил резидентам проводить ряд операций в валюте.

Читайте пояснения от банка ВТБ по продаже валюты здесь.

Какие ограничения действуют по договорам займа в валюте? С 1 марта резидентам запрещено передавать нерезидентам денежные средства в иностранной валюте как по вновь заключенным договорам займа, так и по действующим на указанную дату договорам займа. Передача денежных средств в иностранной валюте нерезиденту в рамках исполнения действующих договоров займа, заключенных до 1 марта текущего года, подлежит немедленному прекращению. Другими словами, с 1 марта нельзя не только исполнять свои обязательства перед нерезидентом по выдаче ему займа, но и по возврату долга нерезиденту по валютному займу. При этом запрета на получение от нерезидентов иностранной валюты по договорам займа не предусмотрено. Иначе говоря, операции по возврату нерезидентами займа, оплате сумм процентов и (или) штрафных санкций по такому займу проводятся в обычном порядке. Также резиденты не ограничены в возможностях получения займов от нерезидентов.

Вправе ли резиденты покупать товары за рубежом, оплачивать услуги (в т. ч. связанные с коммунальными платежами за недвижимость за рубежом), оплачивать обучение, медицинские услуги? В отношении таких целей Указом запрета не предусмотрено. В этом случае проводить платежи в пользу нерезидентов можно как в валюте РФ, так и в иностранной валюте.

Как участнику ВЭД определить сумму иностранной валюты, полученной от нерезидента с 1 января 2022 года, 80 процентов которой подлежат продаже? Расчет 80 процентов суммы иностранной валюты, подлежащей обязательной продаже, осуществляется участником ВЭД самостоятельно от суммы остатка иностранной валюты, находящейся на счетах (в т. ч. транзитных валютных счетах, расчетных счетах, счетах по депозитам) по состоянию на 28.02.2022 и поступившей от экспортной деятельности с 1 января по 28 февраля 2022 года. При этом резидент должен подтвердить, что остаток иностранной валюты является экспортной выручкой. Для этого в банк представляется необходимая информация, в т. ч. выписки по счетам. Обратите внимание, требование по обязательной продаже части валютной выручки распространяется и на иностранную валюту, полученную при исполнении внешнеторговых контрактов с 1 января по 28 февраля 2022 года, но по состоянию на 28.02.2022 размещенную резидентом на депозитах.

По какому курсу продается часть валютной выручки? Специальных требований о курсе обязательной продажи части валютной выручки не установлено. В настоящее время продажа осуществляется по рыночному курсу. Резиденты вправе выбрать любой предусмотренный законодательством способ такой продажи.

Можно ли продавать валюту частями? Продажа валютной выручки частями возможна. Но необходимые 80 процентов суммы должны быть проданы в течение 3 рабочих дней с момента зачисления денежных средств на счет резидента.