Цитата дня. Про несбежавших нарушителей

Власти собираются смягчить уголовное преследование за налоговые преступления. Бизнес считает, что если идею реализуют, то это позволит сократить нагрузку на предпринимателей.

О том, как ситуация выглядит сейчас, высказался глава «Опоры России» Александр Калинин. Он объяснил, что следствие часто считают неуплаченными налогами всю сумму оборота и предъявляют бизнесу неподъемные суммы к оплате. А налоговая экспертиза качественнее:

«Технические возможности ФНС выросли: служба видит всю картинку в режиме онлайн, операции бизнеса стали прозрачны, поэтому прежних опасений о том, что нарушители сбегут, пока ФНС соберет материалы, уже нет».