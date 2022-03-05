Как вызвать на работу сотрудников в выходной: особенности оформления и оплаты

Рассказываем про особенности привлечения на работу в выходные и праздничные дни по ТК некоторых категорий работников: какие это случаи, условия и исключения. А также в чём специфика оплаты такой работы.
Как оформляется
По общему правилу работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Но в исключительных случаях для привлечения к работе в эти дни необходимы два документа:
- Письменное согласие работника.
- Письменное распоряжение или приказ работодателя.
Особенности оплаты
Работу в выходной или нерабочий праздничный день оплачивают не менее чем в двойном размере:
Категория работников
Как оплачивается
Сдельщики
Не менее чем по двойным сдельным расценкам
Работникам, труд которых оплачивается по дневным/часовым тарифным ставкам, — не менее двойной такой тарифной ставки.
Получающие оклад (их труд не нормирован)
Не менее одинарной дневной/часовой ставки за день/час работы сверх оклада — если работа в выходной или нерабочий праздничный день была в пределах месячной нормы рабочего времени.
Не менее двойной дневной или часовой ставки за день или час работы сверх оклада — если работа сверх месячной нормы рабочего времени.
Учтите, что сверхурочная работа — это другое. В выходной или нерабочий праздничный день она уже оплачена в двойном размере, поэтому ее оплата повторной индексации не подлежит. Правила оплаты сверхурочной работы в этом случае не применяются. Это следует из ч. 1 ст. 99, ч. 3 ст. 152, ч. 1, 3, 4 ст. 153, ч. 2 ст. 290 ТК, решения Верховного Суда от 30.11.2005 № ГКПИ 05-1341.
Отдых вместе денег
Вместо оплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни может быть предоставлен другой день отдыха. Но только по желанию работника (ст. 153 ТК).
Есть исключение: отгул не предусмотрен для работников, заключивших трудовой договор на срок до 2-х месяцев.
Важно! Работнику положен полный день отдыха, даже если в выходной или нерабочий праздничный день он фактически отработал менее 8 часов.
Когда вызывают на работу в выходные и праздники
Общие случаи привлечения работника к работе в выходные и праздничные дни — это необходимость выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа:
- в целом организации, ИП;
- отдельных структурных подразделений, ИП.
Когда не нужно согласие
Случаи, когда возможно привлечение к работе в выходные и праздничные дни без согласия работника, перечислены в ст. 113 ТК:
- для предотвращения катастрофы;
- производственной аварии;
- устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
- предотвращения несчастных случаев;
- предотвращения уничтожения или порчи имущества работодателя;
- предотвращения уничтожения или порчи государственного или муниципального имущества;
- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением военного положения;
- для выполнения неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств — то есть в случае бедствия или его угрозы (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.
Творческие работники
Имейте в виду, что работники творческих профессий могут быть привлечены к работе в выходные и праздничные дни при соблюдении следующих условий:
- порядок привлечения к работе в эти дни установлен коллективным договором, локальным актом, трудовым договором;
- работа, профессия или должность работника включена в перечень, утвержденный постановлением Правительства от 28.04.2007 № 252 (на 2022 год включает 189 позиций);
- работа связана с участием в создании или исполнении (экспонировании) произведений.
Иные случаи
Учтите, что в иных случаях привлечение работника к работе в выходные и праздничные дни возможно при соблюдении следующего порядка:
- Наличие письменного согласия работника.
- Наличие учтенного мнения выборного профсоюзного органа (при его наличии).
Работа в нерабочие праздничные дни
Она возможна в следующих случаях:
- приостановка работ невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно действующие организации);
- необходимость обслуживания населения;
- неотложные ремонтные работы;
- неотложные погрузочно-разгрузочные работы;
- нет медицинских противопоказаний.
На кого распространяется особый порядок
Далее перечислены работники, которых можно привлечь в работе в выходной или праздничный день в особом порядке:
- инвалиды;
- женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет;
- матери и отцы, воспитывающие без супруга/супруги детей в возрасте до 14 лет;
- опекуны детей в возрасте до 14лет;
- родитель, имеющий ребенка в возрасте до 14 лет — если другой родитель работает вахтовым методом;
- работники, имеющие 3-х и более детей в возрасте до 18 лет — в период до достижения младшим из детей возраста 14 лет;
- работники, имеющие детей-инвалидов;
- работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением (ст. 259 ТК);
- отцы, воспитывающих детей без матери (ст. 259 ТК);
- опекуны и попечители несовершеннолетних (ст. 264 ТК).
Порядок привлечения к работе в выходной и праздничный день для указанных работников такой:
- Работа не запрещена работнику по состоянию здоровья.
- Получено его письменное согласие.
- Работник ознакомлен под роспись со своим правом отказаться от работы в выходной и праздничный день.
- Наличие письменного распоряжения работодателя.