Как вызвать на работу сотрудников в выходной: особенности оформления и оплаты

Рассказываем про особенности привлечения на работу в выходные и праздничные дни по ТК некоторых категорий работников: какие это случаи, условия и исключения. А также в чём специфика оплаты такой работы.

Как оформляется

По общему правилу работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Но в исключительных случаях для привлечения к работе в эти дни необходимы два документа:

Письменное согласие работника. Письменное распоряжение или приказ работодателя.

Особенности оплаты

Работу в выходной или нерабочий праздничный день оплачивают не менее чем в двойном размере:

Категория работников Как оплачивается Сдельщики Не менее чем по двойным сдельным расценкам Работникам, труд которых оплачивается по дневным/часовым тарифным ставкам, — не менее двойной такой тарифной ставки. Получающие оклад (их труд не нормирован) Не менее одинарной дневной/часовой ставки за день/час работы сверх оклада — если работа в выходной или нерабочий праздничный день была в пределах месячной нормы рабочего времени. Не менее двойной дневной или часовой ставки за день или час работы сверх оклада — если работа сверх месячной нормы рабочего времени.

Учтите, что сверхурочная работа — это другое. В выходной или нерабочий праздничный день она уже оплачена в двойном размере, поэтому ее оплата повторной индексации не подлежит. Правила оплаты сверхурочной работы в этом случае не применяются. Это следует из ч. 1 ст. 99, ч. 3 ст. 152, ч. 1, 3, 4 ст. 153, ч. 2 ст. 290 ТК, решения Верховного Суда от 30.11.2005 № ГКПИ 05-1341.

Отдых вместе денег

Вместо оплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни может быть предоставлен другой день отдыха. Но только по желанию работника (ст. 153 ТК).

Есть исключение: отгул не предусмотрен для работников, заключивших трудовой договор на срок до 2-х месяцев.

Важно! Работнику положен полный день отдыха, даже если в выходной или нерабочий праздничный день он фактически отработал менее 8 часов.

Когда вызывают на работу в выходные и праздники

Общие случаи привлечения работника к работе в выходные и праздничные дни — это необходимость выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа:

в целом организации, ИП;

отдельных структурных подразделений, ИП.

Когда не нужно согласие

Случаи, когда возможно привлечение к работе в выходные и праздничные дни без согласия работника, перечислены в ст. 113 ТК:

для предотвращения катастрофы;

производственной аварии;

устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;

предотвращения несчастных случаев;

предотвращения уничтожения или порчи имущества работодателя;

предотвращения уничтожения или порчи государственного или муниципального имущества;

для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением военного положения;

для выполнения неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств — то есть в случае бедствия или его угрозы (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.

Творческие работники

Имейте в виду, что работники творческих профессий могут быть привлечены к работе в выходные и праздничные дни при соблюдении следующих условий:

порядок привлечения к работе в эти дни установлен коллективным договором, локальным актом, трудовым договором;

работа, профессия или должность работника включена в перечень, утвержденный постановлением Правительства от 28.04.2007 № 252 (на 2022 год включает 189 позиций);

работа связана с участием в создании или исполнении (экспонировании) произведений.

Иные случаи

Учтите, что в иных случаях привлечение работника к работе в выходные и праздничные дни возможно при соблюдении следующего порядка:

Наличие письменного согласия работника. Наличие учтенного мнения выборного профсоюзного органа (при его наличии).

Работа в нерабочие праздничные дни

Она возможна в следующих случаях:

приостановка работ невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно действующие организации);

необходимость обслуживания населения;

неотложные ремонтные работы;

неотложные погрузочно-разгрузочные работы;

нет медицинских противопоказаний.

На кого распространяется особый порядок

Далее перечислены работники, которых можно привлечь в работе в выходной или праздничный день в особом порядке:

инвалиды;

женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет;

матери и отцы, воспитывающие без супруга/супруги детей в возрасте до 14 лет;

опекуны детей в возрасте до 14лет;

родитель, имеющий ребенка в возрасте до 14 лет — если другой родитель работает вахтовым методом;

работники, имеющие 3-х и более детей в возрасте до 18 лет — в период до достижения младшим из детей возраста 14 лет;

работники, имеющие детей-инвалидов;

работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением (ст. 259 ТК);

отцы, воспитывающих детей без матери (ст. 259 ТК);

опекуны и попечители несовершеннолетних (ст. 264 ТК).

Порядок привлечения к работе в выходной и праздничный день для указанных работников такой:

Работа не запрещена работнику по состоянию здоровья. Получено его письменное согласие. Работник ознакомлен под роспись со своим правом отказаться от работы в выходной и праздничный день. Наличие письменного распоряжения работодателя.