Как вызвать на работу сотрудников в выходной: особенности оформления и оплаты

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Зарплата
Версия для печати

Рассказываем про особенности привлечения на работу в выходные и праздничные дни по ТК некоторых категорий работников: какие это случаи, условия и исключения. А также в чём специфика оплаты такой работы.

Как оформляется

По общему правилу работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Но в исключительных случаях для привлечения к работе в эти дни необходимы два документа:

  1. Письменное согласие работника.
  2. Письменное распоряжение или приказ работодателя.

Особенности оплаты

Работу в выходной или нерабочий праздничный день оплачивают не менее чем в двойном размере:

Категория работников

Как оплачивается

Сдельщики

Не менее чем по двойным сдельным расценкам

Работникам, труд которых оплачивается по дневным/часовым тарифным ставкам, — не менее двойной такой тарифной ставки.

Получающие оклад (их труд не нормирован)

Не менее одинарной дневной/часовой ставки за день/час работы сверх оклада — если работа в выходной или нерабочий праздничный день была в пределах месячной нормы рабочего времени.

Не менее двойной дневной или часовой ставки за день или час работы сверх оклада — если работа сверх месячной нормы рабочего времени.

Учтите, что сверхурочная работа — это другое. В выходной или нерабочий праздничный день она уже оплачена в двойном размере, поэтому ее оплата повторной индексации не подлежит. Правила оплаты сверхурочной работы в этом случае не применяются. Это следует из ч. 1 ст. 99, ч. 3 ст. 152, ч. 1, 3, 4 ст. 153, ч. 2 ст. 290 ТК, решения Верховного Суда от 30.11.2005 № ГКПИ 05-1341.

Отдых вместе денег

Вместо оплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни может быть предоставлен другой день отдыха. Но только по желанию работника (ст. 153 ТК).

Есть исключение: отгул не предусмотрен для работников, заключивших трудовой договор на срок до 2-х месяцев.

Важно! Работнику положен полный день отдыха, даже если в выходной или нерабочий праздничный день он фактически отработал менее 8 часов.

Когда вызывают на работу в выходные и праздники

Общие случаи привлечения работника к работе в выходные и праздничные дни — это необходимость выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа:

  • в целом организации, ИП;
  • отдельных структурных подразделений, ИП.

Когда не нужно согласие

Случаи, когда возможно привлечение к работе в выходные и праздничные дни без согласия работника, перечислены в ст. 113 ТК:

  • для предотвращения катастрофы;
  • производственной аварии;
  • устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
  • предотвращения несчастных случаев;
  • предотвращения уничтожения или порчи имущества работодателя;
  • предотвращения уничтожения или порчи государственного или муниципального имущества;
  • для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением военного положения;
  • для выполнения неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств — то есть в случае бедствия или его угрозы (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.

Творческие работники

Имейте в виду, что работники творческих профессий могут быть привлечены к работе в выходные и праздничные дни при соблюдении следующих условий:

  • порядок привлечения к работе в эти дни установлен коллективным договором, локальным актом, трудовым договором;
  • работа, профессия или должность работника включена в перечень, утвержденный постановлением Правительства от 28.04.2007 № 252 (на 2022 год включает 189 позиций);
  • работа связана с участием в создании или исполнении (экспонировании) произведений.

Иные случаи

Учтите, что в иных случаях привлечение работника к работе в выходные и праздничные дни возможно при соблюдении следующего порядка:

  1. Наличие письменного согласия работника.
  2. Наличие учтенного мнения выборного профсоюзного органа (при его наличии).

Работа в нерабочие праздничные дни

Она возможна в следующих случаях:

  • приостановка работ невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно действующие организации);
  • необходимость обслуживания населения;
  • неотложные ремонтные работы;
  • неотложные погрузочно-разгрузочные работы;
  • нет медицинских противопоказаний.

На кого распространяется особый порядок

Далее перечислены работники, которых можно привлечь в работе в выходной или праздничный день в особом порядке:

  • инвалиды;
  • женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет;
  • матери и отцы, воспитывающие без супруга/супруги детей в возрасте до 14 лет;
  • опекуны детей в возрасте до 14лет;
  • родитель, имеющий ребенка в возрасте до 14 лет — если другой родитель работает вахтовым методом;
  • работники, имеющие 3-х и более детей в возрасте до 18 лет — в период до достижения младшим из детей возраста 14 лет;
  • работники, имеющие детей-инвалидов;
  • работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением (ст. 259 ТК);
  • отцы, воспитывающих детей без матери (ст. 259 ТК);
  • опекуны и попечители несовершеннолетних (ст. 264 ТК).

Порядок привлечения к работе в выходной и праздничный день для указанных работников такой:

  1. Работа не запрещена работнику по состоянию здоровья.
  2. Получено его письменное согласие.
  3. Работник ознакомлен под роспись со своим правом отказаться от работы в выходной и праздничный день.
  4. Наличие письменного распоряжения работодателя.
Привет, Гость! Предложение от «Клерка»
Онлайн-профпереподготовка «Главный бухгалтер на УСН» с дипломом на 250 ак.часов. Научитесь всему новому, чтобы не допускать ошибок. Обучение онлайн 2 месяца, поток стартует 1 марта.

Подборка полезных мероприятий

Разместить