Особенности валютных операций после введения ограничений для резидентов РФ

После подписания Президентом РФ указа о применении специальных экономических мер у российских резидентов появились новые обязанности. За их неисполнение могут наложить штраф. А еще граждане РФ лишились возможности перечислять денежные средства на свои зарубежные счета и пользоваться электронными кошельками. Так способов вывода средств из России стало значительно меньше.

28 февраля 2022 г. Президент РФ подписал, которым были введены ограничения для российских резидентов. Посмотрим, как положения этого указа и последовавших за ним указаний Центрального банка России повлияют на нашу жизнь.

Речь про Указ Президента РФ от 28 февраля 2022 г. № 79-У «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

На кого распространяется действие указа?

Действие его распространяется на российских резидентов. На мой взгляд, раз речь идет о валютных операциях, мы должны опираться на законодательство о валютном регулировании и валютном контроле. Согласно Федеральному закону от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», резидентами РФ являются:

физические лица — граждане РФ;

постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством РФ, иностранные граждане и лица без гражданства;

юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, за исключением иностранных юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом «О международных компаниях»;

находящиеся за пределами территории РФ филиалы, представительства и иные подразделения резидентов;

дипломатические представительства, консульские учреждения РФ, постоянные представительства РФ при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, иные официальные представительства РФ и представительства федеральных органов исполнительной власти, находящиеся за пределами территории РФ;

Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, которые выступают в отношениях, регулируемых Законом «О валютном регулировании и валютном контроле», принятыми в соответствии с ним федеральными законами и другими нормативными правовыми актами.

Круг лиц большой. Отмечу, что указанный закон предусматривает послабления в порядке предоставления отчетности для физлиц — резидентов РФ, которые проживают на ее территории менее 183 дней в течение календарного года. Но указ президента не делает для них исключений. Что это — действительная воля законодателя или недостаток юридической техники?

Как бы там ни было, мы вынуждены исходить из буквального толкования текста указа и пояснений к нему, которые были опубликованы на сайте Центрального банка России 2 марта 2022 г.

Какие ввели запреты?

С 1 марта 2022 г. запрещено:

осуществление валютных операций, связанных с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа. То есть выдавать займы иностранным гражданам и компаниям российские физические и юридические лица теперь не могут. При этом резиденты не ограничены в исполнении обязательств перед нерезидентами в рамках договоров займа, предусматривающих предоставление нерезидентом займа резиденту;

зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории РФ банках и иных организациях финансового рынка, а также осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками электронных услуг.

Иными словами, российский гражданин не имеет права перечислять денежные средства на свой счет за пределами РФ. Отмечу, что в указе не содержится запрет на пользование зарубежными счетами, а равно на перечисление денежных средств в пользу российских нерезидентов. Однако технически это становится малореально с учетом санкций, наложенных на российскую банковскую систему.

Отдельно поясню, что значит запрет на «осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками электронных услуг». В наше законодательство этот термин введен 1 июля 2021 г. путем внесения изменений в Закон «О валютном регулировании и валютном контроле». По сути, электронное средство платежа — это электронный кошелек. С 1 июля прошлого года такие кошельки запрещено использовать в России для расчетов с иностранными покупателями при оплате ими товаров (услуг, работ). Оплата должна была проходить через банковский счет или путем применения карты платежной системы.

Однако электронные кошельки можно было использовать в личных целях. Новый указ президента запретил и это, что означает невозможность использования ни одного из зарубежных платежных сервисов и выведения денег через PayPal, WebMomey и т.д. Тут важно еще и то, что вывоз наличной валюты из России сейчас четко лимитирован: с 2 марта 2022 г. Указом Президента РФ от 1 марта 2022 г. № 81 установлено, что вывезти из нашей страны можно не более 10 тыс. долл. США. С учетом этого количество возможностей по выводу денежных средств из России, в том числе в связи с переездом, становится ограниченным.

Для граждан РФ, проживающих за ее пределами, исключений в указе не предусмотрено. Однако трудно представить, как могут работать такие запреты в отношении них, поскольку выполнение новых требований проживающими вне России гражданами крайне сложно проконтролировать опять же чисто технически.

Какие обязанности появились у резидентов РФ?

С 1 марта 2022 г. резиденты РФ — участники внешнеэкономической деятельности обязаны:

осуществить обязательную продажу иностранной валюты в размере 80% суммы иностранной валюты, зачисленной начиная с 1 января 2022 г. на их счета в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами и предусматривающих передачу нерезидентам товаров, оказание нерезидентам услуг, выполнение для нерезидентов работ, передачу нерезидентам результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, не позднее трех рабочих дней со дня вступления в силу указа;

начиная с 28 февраля 2022 г. осуществлять обязательную продажу иностранной валюты в размере 80% суммы иностранной валюты, зачисленной на их счета в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами и предусматривающих передачу нерезидентам товаров, оказание нерезидентам услуг, выполнение для нерезидентов работ, передачу нерезидентам результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, не позднее трех рабочих дней со дня зачисления такой иностранной валюты.

Эти обязанности установлены для всех участников ВЭД независимо от постановки контрактов на учет в уполномоченных банках в соответствии с положениями инструкции Центрального банка. Полагаю, что в случае неисполнения таких обязанностей на участников ВЭД могут быть наложены штрафные санкции, предусмотренные ст. 15.25 КоАП РФ. Вероятно, в скором времени появятся первые административные дела по данному административному составу.

Возникает вопрос: как считать эти 80%? На этот счет у нас уже есть позиция ЦБ РФ: расчет 80% суммы иностранной валюты, подлежащей обязательной продаже, осуществляется резидентом — участником ВЭД самостоятельно от суммы остатка иностранной валюты, находящейся на счетах резидента (в том числе на транзитных валютных счетах, расчетных счетах, счетах по депозитам) по состоянию на 28 февраля 2022 г. и поступившей от экспортной деятельности в период с 1 января 2022 г. по 28 февраля 2022 г. Для подтверждения того, что такой остаток иностранной валюты является экспортной выручкой, резидент предоставляет уполномоченному банку информацию, обосновывающую остаток экспортной выручки, находящейся на счетах резидента, подтверждаемую в том числе выписками по счетам.

Какие меры предусмотрены для поддержки крупных компаний?

С 1 марта 2022 г. по 31 декабря 2022 г. включительно публичным акционерным обществам разрешено приобретать размещенные ими акции (за исключением приобретения размещенных акций в целях сокращения их общего количества) при наличии в совокупности следующих условий:

приобретаемые акции допущены к организованным торгам;

средневзвешенная цена приобретаемых акций, определенная за любые три месяца начиная с 1 февраля 2022 г., снизилась по сравнению со средневзвешенной ценой таких акций, определенной за три месяца начиная с 1 января 2021 г., на 20% и более;

значение основного индекса фондового рынка, рассчитанное организатором торговли за любые три месяца начиная с 1 февраля 2022 г., снизилось по сравнению со значением такого индекса, рассчитанным организатором торговли за три месяца начиная с 1 января 2021 г., на 20% и более;

акции приобретаются на организованных торгах на основании заявок, адресованных неограниченному кругу участников торгов;

приобретение акций осуществляется брокером по поручению публичного акционерного общества;

советом директоров (наблюдательным советом) публичного акционерного общества принято решение о приобретении размещенных им акций в соответствии с требованиями указа, определяющее категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых акций каждой категории (типа), срок, в течение которого осуществляется приобретение акций и который должен истекать не позднее 31 декабря 2022 г.

Эти меры направлены на поддержку крупных компаний. Отметим, что указ создает основу для выкупа акций, но для технического проведения этого процесса необходима более детальная регламентация. В Госдуму уже поступил соответствующий законопроект № 80712-8.

Как упростили переводы средств из одного банка в другой?

Указ предоставляет кредитным организациям (банкам) право открыть счет (вклад) клиенту-физлицу без его личного присутствия при переводе им денежных средств со своего счета (вклада), открытого в одной кредитной организации, в другую кредитную организацию. Но при одном условии: если при осуществлении такого перевода кредитная организация передает другой кредитной организации, открывающей счет (вклад), сведения, установленные при проведении идентификации этого клиента. Для упрощенного перевода средств необходимо только письменное согласие клиента на передачу указанных сведений кредитной организации и использование их в целях заключения с ним договора банковского счета (вклада).

В заключение отмечу, что после введения новых ограничений правильнее отложить любые зачисления валют на зарубежные счета и исключить переводы между собственными счетами. При наличии КИК возможно зачисление денежных средств на такую компанию в качестве платежного посредника, но этот платеж может создать дополнительные налоговые последствия уже для компании. Ну и, конечно, необходимо следить за новостями, поскольку ситуация меняется ежечасно.

Источник: «Адвокатская газета»