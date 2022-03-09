Новые правила по валюте, вкладам и счетам с 9 марта по 9 сентября. Понятные разъяснения

С 9 марта по 9 сентября 2022 года ЦБ установил новый порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан.

📍 Рыночный курс на день выдачи определяется на основании данных о средневзвешенном курсе соответствующих валют, рассчитанному по сделкам, заключенным на организованных торгах в день, предшествующий дню выдачи.

📍 В российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в 10 тыс. долларов США, то есть, 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте.

📍 В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США в независимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи.

📍 Получить валюту можно будет в кассе банка.

📍 Граждане могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт.

📍 Граждане смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

📍 Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.

📍 Получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключения.

📍 Банкам может требоваться несколько дней, для того чтобы привезти необходимую сумму в наличной валюте в конкретное отделение.

По материалам «Раньше всех ну почти»