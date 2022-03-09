Снять деньги с валютного вклада до 9 сентября можно будет только в долларах, даже если вклад в евро

ЦБ с 9 марта по 9 сентября ввел ограничения по валютным операциям. С валютного вклада деньги в сумме до $10 тысяч можно будет снять только в долларах, вне зависимости от того, в какой валюте был вклад.
«В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США в независимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи» сказано в сообщении ЦБ.
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