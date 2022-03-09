Новые антикризисные меры: кредитные каникулы, мораторий на проверки и отсрочки по налогам

Путин подписал закон, который должен поддержать людей и бизнесменов, пострадавших от введения антироссийских санкций. Федеральный закон № 46-ФЗ опубликован в Международный женский день и уже вступил в силу. В этой статье мы расскажем про комплекс мер для поддержки предпринимательства.
Мораторий на проверки МСПС 10 марта и до 31 декабря 2022 года не будет плановых проверок ИП, малых и средних предприятий.
Исключениями являются только случаи, когда существуют риски для жизни и здоровья граждан (например, в области использования атомной энергии, обеспечения радиационной безопасности, защиты государственной тайны и т. д.).Плановые проверки IT-компаний с государственной аккредитацией, отменяются до конца 2024 года.
Кредитные каникулыНовый закон обновил правила о кредитных каникулах, которые ввели в 2020 году в период распространения COVID-19. Обычных людей это тоже касается. Так, если после введения санкций, ваши доходы упали хотя бы на 30%, вы вправе рассчитывать на отсрочку по кредитам. Требование в банк можно подать до 30 сентября. Льготный период предоставят максимум на шесть месяцев.
Индивидуальные предприниматели вместо льготного периода могут попросить снизить размер платежей на тот же срок. В этот период заемщикам не будут начислять штрафы и пени.
Свободная экономическая зонаЛегче будет получить статус участника свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе. Организациям, зарегистрированным за пределами СЭЗ в Крыму и Севастополе, чтобы стать участником теперь достаточно будет иметь на полуострове филиал или представительство.
Инвестиционные проекты компании или предприятия, претендующего на этот статус, обязательно должны быть связаны с Крымом и Севастополем.
Лицензирование и разрешительные режимыПредставители бизнеса могут осуществлять свою деятельность без лицензии, прохождения оценки по бессрочным лицензиям и квалификационных экзаменов.
ОООСнижение стоимости чистых активов ООО по окончании 2022 года не повлечет ликвидацию общества или уменьшение ее уставного капитала.
Счет в банкеДо конца года банкам разрешили открывать счет (вклад) в инвалюте без личного присутствия, если до этого деньги лежали на счете в банке, который теперь под санкциями.
Сроки уплаты налогов на федеральном и региональном уровняхС 1 января до 31 декабря 2022 года правительство сможет принимать решения о приостановлении, отмене или переносе на более поздний срок мероприятий налогового контроля, а также о продлении сроков уплаты налогов, сборов и страховых взносов.
В общем, помогли, чем смогли.
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