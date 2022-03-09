Цитата дня. Про «пока не растут»

На волне всеобщего хаоса люди пытаются разобраться, вырастет ли цена на аренду жилья. Эксперт рассказала, что сейчас происходит с ценниками — в частности, в Москве.
Средние суммы по аренде жилья не должны сильно измениться, считает заместитель директора департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова.
Для этого нет серьезных оснований сейчас:
«Дальнейшего роста цен пока нет — доходы арендаторов не растут; высокая ценовая чувствительность нанимателей даже при активном спросе не позволит арендным ставкам вырасти в разы. Вместе с тем, резкого снижения цен в нынешних условиях ожидать тоже не стоит».
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