Цитата дня. Про «пока не растут»

На волне всеобщего хаоса люди пытаются разобраться, вырастет ли цена на аренду жилья. Эксперт рассказала, что сейчас происходит с ценниками — в частности, в Москве.

Средние суммы по аренде жилья не должны сильно измениться, считает заместитель директора департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова.

Для этого нет серьезных оснований сейчас:

«Дальнейшего роста цен пока нет — доходы арендаторов не растут; высокая ценовая чувствительность нанимателей даже при активном спросе не позволит арендным ставкам вырасти в разы. Вместе с тем, резкого снижения цен в нынешних условиях ожидать тоже не стоит».