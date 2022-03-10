Бухгалтеров ищут даже в кризис, но больше на удаленку. Обзор вакансий с Бухджоба

Менять работу в такое тревожное время? Не так страшен черт, как его малюют. В сегодняшней подборке с Бухджоба — несколько классных вакансий из разных городов.
Опять Бухджоб?
Мы собираем актуальные бухгалтерские вакансии в одном месте. Все четко, понятно, проверено. Ведь если решаться на такой шаг сейчас, очень хочется не прогадать и не попасть на мошенников. А еще — не тратить время на сомнительные формулировки.
Можете искать по тегам, по городам. Хотите — закиньте свое резюме. А если вы сами ищете бухгалтера — разместите свою вакансию вот тут.
Можно просто подписаться на канал, а можно раз в неделю читать наши подборки. Собираем все самое свежее за последние дни: если хотите еще больше, кликните по тегу Бухджоб в конце статьи. Вдруг то, что нужно именно вам, разместили раньше.
1
Вакансия: главный бухгалтер в Навиниа (логистика)
Обязанности:
- организация работы по ведению бухгалтерского учета в головной компании (1 юрлицо, ОСНО);
- сопровождение бухгалтерского учета в дочерних компаниях (3 юрлица, УСН/ОСНО).
Расположение: Москва
З/п: −200 000 рублей бонус от 2-4 окладов раз в 6 месяцев
Условия работы:
- официальное трудоустройство и оформление в полном соответствии с ТК РФ;
- режим работы с 9.00 — 18.00;
- офис: Отрадное
Контакты: Степан Корнов What’s app-89152039424 Telegram @stepa_44
2
Вакансия: главный бухгалтер в морской клуб «ПОД ПАРУСАМИ» в ООО «Экспедиции под парусами»
Описание компании и задач: морской клуб «ПОД ПАРУСАМИ» — туристическая компания, организующая экспедиции, регаты и путешествия под парусами по всему миру. Если коротко — мы делаем самые крутые проекты «под парусами» уже много лет. На связи Алексей Мясников — основатель и руководитель компании. Будет правильно, если мы познакомимся с вами поближе, и на этапе изучения этой вакансии я расскажу вам про проект и задачи.
На данный момент и на протяжении 6 лет у нас одно ООО с небольшим, но стабильным оборотом в рамках УСН, 15%. Для себя мы давно определили, что вести честный и белый бизнес в долгосрочной перспективе выгоднее. Налоги в РФ вполне адекватные, чтобы спокойно работать и не придумывать серые схемы. В постоянных партнерах — несколько десятков контрагентов, большей частью иностранных в силу специфики туристического бизнеса. Сейчас с бухгалтерией работают два человека — старший бухгалтер на аутсорсе и бухгалтер-кассир в офисе. Однако пришло время (в силу почетного возраста) переводить старшего бухгалтера в финансового контролера и аудитора, а взамен компании необходим профессионал на постоянной основе, который заменит собой старшего бухгалтера на удаленке и поможет организовать рабочий процесс бухгалтеру в офисе.
Обязанности:
- все должностные обязанности главного бухгалтера;
- налаживание управленческого учета в компании (выбрать систему учета и внедрить ее в нашем Клубе);
- построение эффективных процессов между отделами (Битрикс24);
- финансовое планирование.
Требуемые умения и навыки: с точки зрения профессионального опыта вы уже работали на подобной позиции или работаете сейчас. Вам должны быть близки и понятны все бизнес-процессы, которые описаны выше
Расположение: Москва
З/п: ообсуждается на собеседовании
Условия работы:
- официальное трудоустройство по ТК РФ, отпуск;
- оклад по итогам собеседования система премирования;
- с 10 до 19 часов мск времени, возможно согласование индивидуального графика;
- работа над совместной реализацией проектов путешествий.
Контакты: если вам импонирует описание задач и ролей — делайте отклик. Сопроводительное письмо «почему я хочу работать в вашей компании» — обязательно. Контакты: em@podparusami.club с пометкой «Бухгалтер под парусами»
3
Вакансия: главный бухгалтер в ПЦ Седьмая радуга (организация массовых мероприятий)
Обязанности:
- ведение бухгалтерского, налогового учёта;
- формирование и своевременная сдача налоговой и бухгалтерской отчётности;
- предоставление информации по запросам внешних и внутренних пользователей;
- ведение раздельного учета НДС;
- работа с ККТ по 54-ФЗ.
Требуемые умения и навыки:
- ведение раздельного учета НДС;
- опыт работы главным бухгалтером от 5-х лет;
- сфера услуг;
- знание налогового учета на ОСНО и УСН 6%;
- опыт прохождения выездных налоговых проверок;
- опыт работы с агентскими договорами (со стороны принципала и агента).
Расположение: Москва
З/п: 100 тыс. рублей
Условия работы:
- 5/2 с 9 до 18.00;
- работа в новогодние праздники, кроме 31 и 1 числа.
Контакты: egorova@7-raduga.ru
4
Вакансия: бухгалтер в ДИП-Бухгалтерия (консалтинг)
Обязанности:
- анализ баз 1С и отчетности по клиентам;
- выявление всех ошибок, составление заключения с учётом особенностей, рисков и последствий;
- оценка объёма работ и сроков выполнения;
- восстановление и ведение учета;
- участие в автоматизации;
- консультации.
Требуемые умения и навыки:
- высшее профильное (бухгалтерский учет и аудит);
- стаж работы по профилю: от 6 лет;
- знание и опыт работы со всеми системами налогообложения;
- знание 1С 8.3 БП;
- опыт работы в аутсорсинговой компании.
Расположение: Москва
З/п: 80-100 тыс. рублей
Условия работы:
- работа в офисе с 9 до 18;
- официальное трудоустройство; О
- оплата труда без задержек (2 раза в месяц);
- подробно обсудим на собеседовании.
Контакты: hr@dipbuh.ru
5
Вакансия: главный бухгалтер с опытом прохождения обязательного аудита (удаленно) в Яшин и Партнёры (аутсорсинг бухгалтерии)
Обязанности:
- ведение бухгалтерского и налогового учета группы компаний (ОСН и УСН);
- взаимодействие с налоговыми органами;
- консультирование клиентов по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета.
Требуемые умения и навыки:
- опыт успешного прохождения выездных налоговых и аудиторских проверок;
- аналогичный опыт работы — не менее 3х лет;
- опыт работы с разными системами налогообложения;
- продвинутый пользователь 1С , ЭДО, Электронные системы отчетности, Excel и пр.
Расположение: удаленно
З/п: 60-80 тыс. рублей
Условия работы:
- работа мечты 5/2 с 9:30 до 18:30 или с 9.00 до 18.00 (время московское);
- классная дружелюбная и профессиональная команда;
- работа с профессиональной командой и наставничество;
- официальное оформление по ТК;
- полностью белая заработная плата.
Контакты: Рогова Татьяна
6
Вакансия: бухгалтер по учету материалов в АО Трест Уралтрансспецстрой (дорожное строительство)
Обязанности:
- учет поступления и выдачи материалов по складам;
- учет спецодежды в эксплуатации: выдача, возврат, погашение стоимости, списание, реализация;
- учет инструмента и инвентаря в эксплуатации;
- учет расчетов с поставщиками материалов.
Требуемые умения и навыки:
- образование от среднего-профессионального;
- опыт работы по аналогичной трудовой функции от 1 года;
- ответственность, порядочность точность и собранность в работе, дисциплинированность.
Расположение: Екатеринбург
З/п: 40 тыс. рублей
Условия работы:
- место расположения офиса: Екатеринбург, ул. Гагарина, д.8;
- режим работы: Пн-Пт 5/2 с 8:30 до 17:30
Контакты: Дорджеева Татьяна Валерьевна aup@utss.ru https://t.me/Dordzheeva
7
Вакансия: бухгалтер (без проведения первичных учетных документов в 1С) в RDP.RU. Компания RDP является часть Ростелекома, мы разрабатываем высокотехнологичные сетевые решения для операторов связи
Обязанности:
- сбор первичных приходных документов, формирование реестра, отправка;
- работа с первичными документами по авансовым отчетам;
- формирование заявок на оприходование, перемещение, списание ТМЦ и ОС стоимостью до 40 тыс. руб. и свыше 40 тыс. руб.
Требуемые умения и навыки:
- первичная бухгалтерская документация;
- знание 1С БУХ 8.3 — уверенный пользователь;
- Контур. ДИАДОК;
- знание законодательства на оформление первичных документов, по валютному учету;
- знание счетов учета затрат, авансовой отчетности.
З/п: 60-80 тыс. рублей
Условия работы:
- полностью белая зп по результатам собеседования, квартальные и годовые премии;
- ДМС после испытательного срока;
- корпоративные скидки на фитнес и изучение английского языка;
- офис на ст. м. Динамо/Петровский парк.
Контакты: тг — @zarinasem почта — z.sembaeva@rdp.ru Сембаева Зарина, менеджер по подбору персонала
8
Вакансия: бухгалтер по расчету заработной платы в GetCourse (EdTech)
Обязанности:
- расчет и начисление заработной платы (окладно-премиальная система, штат 300 человек, в том числе иностранцы);
- ведение учета ИП (5 чел.) на УСН 6% (без сотрудников) в программе 1С Бухгалтерия 8.3
Требуемые умения и навыки:
- опыт работы с участком заработной платы, ведения ИП от года;
- уверенный пользователь 1С: Предприятие, 1С: Зарплата и управление персоналом 8.3, 1С: Бухгалтерия 8.3; СБиС; Банк-клиент;
- уверенный пользователь Excel (ВПР, формулы — как преимущество)
Расположение: Москва
З/п: размер оклада обсуждается с успешным кандидатом
Условия работы:
- достойное вознаграждение: оклад годовой бонус ДМС;
- официальное трудоустройство с 1 дня работы;
- корпоративные скидки.
Контакты: @darya_hr_getcourse (Телеграм)
9
Вакансия: бухгалтер в Международная торговая компания (торговля)
Обязанности:
- проведение первичных документов, контроль ДЗ и КЗ;
- проведение авансовых отчетов;
- проведение импорта, контроль ГТД;
- учет ТМЦ;
- работа с валютным контролем, кассовыми операциями, эквайрингом;
- работа в системе «банк-клиент»;
- взаимодействие с аудиторами.
Требуемые умения и навыки:
- знание Excel;
- английский язык на уровне Upper-Intermediate.
Расположение: Москва
З/п: 80-100 тыс. рублей
Условия работы:
- гибридный формат работы (дом-офис);
- ДМС с 1 дня
Контакты: Kamila.Kamalieva@adecco.ru
10
Вакансия: бухгалтер-первичник в ООО «Бухгалтер групп» (аутсорсинг, бухгалтерские услуги)
Обязанности: внесение документов в 1С
Требуемые умения и навыки: базовое знание бухгалтерского учёта
Расположение: Москва, офис Москва-сити
З/п: 20-40 тыс. рублей
Условия работы: полный день, договор на месяц.
Контакты: @Alfiya15092021 (Телеграм)