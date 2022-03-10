Бухгалтеров ищут даже в кризис, но больше на удаленку. Обзор вакансий с Бухджоба

Менять работу в такое тревожное время? Не так страшен черт, как его малюют. В сегодняшней подборке с Бухджоба — несколько классных вакансий из разных городов.

Опять Бухджоб?

Мы собираем актуальные бухгалтерские вакансии в одном месте. Все четко, понятно, проверено. Ведь если решаться на такой шаг сейчас, очень хочется не прогадать и не попасть на мошенников. А еще — не тратить время на сомнительные формулировки.

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1 Вакансия: главный бухгалтер в Навиниа (логистика) Обязанности: организация работы по ведению бухгалтерского учета в головной компании (1 юрлицо, ОСНО);

сопровождение бухгалтерского учета в дочерних компаниях (3 юрлица, УСН/ОСНО). Расположение: Москва З/п: −200 000 рублей бонус от 2-4 окладов раз в 6 месяцев Условия работы: официальное трудоустройство и оформление в полном соответствии с ТК РФ;

режим работы с 9.00 — 18.00;

офис: Отрадное Контакты: Степан Корнов What’s app-89152039424 Telegram @stepa_44

2 Вакансия: главный бухгалтер в морской клуб «ПОД ПАРУСАМИ» в ООО «Экспедиции под парусами» Описание компании и задач: морской клуб «ПОД ПАРУСАМИ» — туристическая компания, организующая экспедиции, регаты и путешествия под парусами по всему миру. Если коротко — мы делаем самые крутые проекты «под парусами» уже много лет. На связи Алексей Мясников — основатель и руководитель компании. Будет правильно, если мы познакомимся с вами поближе, и на этапе изучения этой вакансии я расскажу вам про проект и задачи. На данный момент и на протяжении 6 лет у нас одно ООО с небольшим, но стабильным оборотом в рамках УСН, 15%. Для себя мы давно определили, что вести честный и белый бизнес в долгосрочной перспективе выгоднее. Налоги в РФ вполне адекватные, чтобы спокойно работать и не придумывать серые схемы. В постоянных партнерах — несколько десятков контрагентов, большей частью иностранных в силу специфики туристического бизнеса. Сейчас с бухгалтерией работают два человека — старший бухгалтер на аутсорсе и бухгалтер-кассир в офисе. Однако пришло время (в силу почетного возраста) переводить старшего бухгалтера в финансового контролера и аудитора, а взамен компании необходим профессионал на постоянной основе, который заменит собой старшего бухгалтера на удаленке и поможет организовать рабочий процесс бухгалтеру в офисе. Обязанности: все должностные обязанности главного бухгалтера;

налаживание управленческого учета в компании (выбрать систему учета и внедрить ее в нашем Клубе);

построение эффективных процессов между отделами (Битрикс24);

финансовое планирование. Требуемые умения и навыки: с точки зрения профессионального опыта вы уже работали на подобной позиции или работаете сейчас. Вам должны быть близки и понятны все бизнес-процессы, которые описаны выше Расположение: Москва З/п: ообсуждается на собеседовании Условия работы: официальное трудоустройство по ТК РФ, отпуск;

оклад по итогам собеседования система премирования;

с 10 до 19 часов мск времени, возможно согласование индивидуального графика;

работа над совместной реализацией проектов путешествий. Контакты: если вам импонирует описание задач и ролей — делайте отклик. Сопроводительное письмо «почему я хочу работать в вашей компании» — обязательно. Контакты: em@podparusami.club с пометкой «Бухгалтер под парусами»

3 Вакансия: главный бухгалтер в ПЦ Седьмая радуга (организация массовых мероприятий) Обязанности: ведение бухгалтерского, налогового учёта;

формирование и своевременная сдача налоговой и бухгалтерской отчётности;

предоставление информации по запросам внешних и внутренних пользователей;

ведение раздельного учета НДС;

работа с ККТ по 54-ФЗ. Требуемые умения и навыки: ведение раздельного учета НДС;

опыт работы главным бухгалтером от 5-х лет;

сфера услуг;

знание налогового учета на ОСНО и УСН 6%;

опыт прохождения выездных налоговых проверок;

опыт работы с агентскими договорами (со стороны принципала и агента). Расположение: Москва З/п: 100 тыс. рублей Условия работы: 5/2 с 9 до 18.00;

работа в новогодние праздники, кроме 31 и 1 числа. Контакты: egorova@7-raduga.ru

4 Вакансия: бухгалтер в ДИП-Бухгалтерия (консалтинг) Обязанности: анализ баз 1С и отчетности по клиентам;

выявление всех ошибок, составление заключения с учётом особенностей, рисков и последствий;

оценка объёма работ и сроков выполнения;

восстановление и ведение учета;

участие в автоматизации;

консультации. Требуемые умения и навыки: высшее профильное (бухгалтерский учет и аудит);

стаж работы по профилю: от 6 лет;

знание и опыт работы со всеми системами налогообложения;

знание 1С 8.3 БП;

опыт работы в аутсорсинговой компании. Расположение: Москва З/п: 80-100 тыс. рублей Условия работы: работа в офисе с 9 до 18;

официальное трудоустройство; О

оплата труда без задержек (2 раза в месяц);

подробно обсудим на собеседовании. Контакты: hr@dipbuh.ru

5 Вакансия: главный бухгалтер с опытом прохождения обязательного аудита (удаленно) в Яшин и Партнёры (аутсорсинг бухгалтерии) Обязанности: ведение бухгалтерского и налогового учета группы компаний (ОСН и УСН);

взаимодействие с налоговыми органами;

консультирование клиентов по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета. Требуемые умения и навыки: опыт успешного прохождения выездных налоговых и аудиторских проверок;

аналогичный опыт работы — не менее 3х лет;

опыт работы с разными системами налогообложения;

продвинутый пользователь 1С , ЭДО, Электронные системы отчетности, Excel и пр. Расположение: удаленно З/п: 60-80 тыс. рублей Условия работы: работа мечты 5/2 с 9:30 до 18:30 или с 9.00 до 18.00 (время московское);

классная дружелюбная и профессиональная команда;

работа с профессиональной командой и наставничество;

официальное оформление по ТК;

полностью белая заработная плата. Контакты: Рогова Татьяна 8-917-335-48-99 Телеграм https://t.me/TatyanaRogova1

6 Вакансия: бухгалтер по учету материалов в АО Трест Уралтрансспецстрой (дорожное строительство) Обязанности: учет поступления и выдачи материалов по складам;

учет спецодежды в эксплуатации: выдача, возврат, погашение стоимости, списание, реализация;

учет инструмента и инвентаря в эксплуатации;

учет расчетов с поставщиками материалов. Требуемые умения и навыки: образование от среднего-профессионального;

опыт работы по аналогичной трудовой функции от 1 года;

ответственность, порядочность точность и собранность в работе, дисциплинированность. Расположение: Екатеринбург З/п: 40 тыс. рублей Условия работы: место расположения офиса: Екатеринбург, ул. Гагарина, д.8;

режим работы: Пн-Пт 5/2 с 8:30 до 17:30 Контакты: Дорджеева Татьяна Валерьевна aup@utss.ru https://t.me/Dordzheeva

7 Вакансия: бухгалтер (без проведения первичных учетных документов в 1С) в RDP.RU. Компания RDP является часть Ростелекома, мы разрабатываем высокотехнологичные сетевые решения для операторов связи Обязанности: сбор первичных приходных документов, формирование реестра, отправка;

работа с первичными документами по авансовым отчетам;

формирование заявок на оприходование, перемещение, списание ТМЦ и ОС стоимостью до 40 тыс. руб. и свыше 40 тыс. руб. Требуемые умения и навыки: первичная бухгалтерская документация;

знание 1С БУХ 8.3 — уверенный пользователь;

Контур. ДИАДОК;

знание законодательства на оформление первичных документов, по валютному учету;

знание счетов учета затрат, авансовой отчетности. Расположение: Москва Москва З/п: 60-80 тыс. рублей Условия работы: полностью белая зп по результатам собеседования, квартальные и годовые премии;

ДМС после испытательного срока;

корпоративные скидки на фитнес и изучение английского языка;

офис на ст. м. Динамо/Петровский парк. Контакты: тг — @zarinasem почта — z.sembaeva@rdp.ru Сембаева Зарина, менеджер по подбору персонала

8 Вакансия: бухгалтер по расчету заработной платы в GetCourse (EdTech) Обязанности: расчет и начисление заработной платы (окладно-премиальная система, штат 300 человек, в том числе иностранцы);

ведение учета ИП (5 чел.) на УСН 6% (без сотрудников) в программе 1С Бухгалтерия 8.3 Требуемые умения и навыки: опыт работы с участком заработной платы, ведения ИП от года;

уверенный пользователь 1С: Предприятие, 1С: Зарплата и управление персоналом 8.3, 1С: Бухгалтерия 8.3; СБиС; Банк-клиент;

уверенный пользователь Excel (ВПР, формулы — как преимущество) Расположение: Москва З/п: размер оклада обсуждается с успешным кандидатом Условия работы: достойное вознаграждение: оклад годовой бонус ДМС;

официальное трудоустройство с 1 дня работы;

корпоративные скидки. Контакты: @darya_hr_getcourse (Телеграм)

9 Вакансия: бухгалтер в Международная торговая компания (торговля) Обязанности: проведение первичных документов, контроль ДЗ и КЗ;

проведение авансовых отчетов;

проведение импорта, контроль ГТД;

учет ТМЦ;

работа с валютным контролем, кассовыми операциями, эквайрингом;

работа в системе «банк-клиент»;

взаимодействие с аудиторами. Требуемые умения и навыки: знание Excel;

английский язык на уровне Upper-Intermediate. Расположение: Москва З/п: 80-100 тыс. рублей Условия работы: гибридный формат работы (дом-офис);

ДМС с 1 дня Контакты: Kamila.Kamalieva@adecco.ru

10 Вакансия: бухгалтер-первичник в ООО «Бухгалтер групп» (аутсорсинг, бухгалтерские услуги) Обязанности: внесение документов в 1С Требуемые умения и навыки: базовое знание бухгалтерского учёта Расположение: Москва, офис Москва-сити З/п: 20-40 тыс. рублей Условия работы: полный день, договор на месяц. Контакты: @Alfiya15092021 (Телеграм)