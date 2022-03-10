Бухгалтеров ищут даже в кризис, но больше на удаленку. Обзор вакансий с Бухджоба

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Менять работу в такое тревожное время? Не так страшен черт, как его малюют. В сегодняшней подборке с Бухджоба — несколько классных вакансий из разных городов.

Опять Бухджоб?

Мы собираем актуальные бухгалтерские вакансии в одном месте. Все четко, понятно, проверено. Ведь если решаться на такой шаг сейчас, очень хочется не прогадать и не попасть на мошенников. А еще — не тратить время на сомнительные формулировки.

Можете искать по тегам, по городам. Хотите — закиньте свое резюме. А если вы сами ищете бухгалтера — разместите свою вакансию вот тут.

Можно просто подписаться на канал, а можно раз в неделю читать наши подборки. Собираем все самое свежее за последние дни: если хотите еще больше, кликните по тегу Бухджоб в конце статьи. Вдруг то, что нужно именно вам, разместили раньше.

1

Вакансия: главный бухгалтер в Навиниа (логистика)

Обязанности:

  • организация работы по ведению бухгалтерского учета в головной компании (1 юрлицо, ОСНО);
  • сопровождение бухгалтерского учета в дочерних компаниях (3 юрлица, УСН/ОСНО).

Расположение: Москва

З/п: −200 000 рублей бонус от 2-4 окладов раз в 6 месяцев

Условия работы:

  • официальное трудоустройство и оформление в полном соответствии с ТК РФ;
  • режим работы с 9.00 — 18.00;
  • офис: Отрадное

Контакты:  Степан Корнов What’s app-89152039424 Telegram @stepa_44

 

2

Вакансия: главный бухгалтер в морской клуб «ПОД ПАРУСАМИ» в ООО «Экспедиции под парусами»

Описание компании и задач: морской клуб «ПОД ПАРУСАМИ» — туристическая компания, организующая экспедиции, регаты и путешествия под парусами по всему миру. Если коротко — мы делаем самые крутые проекты «под парусами» уже много лет. На связи Алексей Мясников — основатель и руководитель компании. Будет правильно, если мы познакомимся с вами поближе, и на этапе изучения этой вакансии я расскажу вам про проект и задачи.

На данный момент и на протяжении 6 лет у нас одно ООО с небольшим, но стабильным оборотом в рамках УСН, 15%. Для себя мы давно определили, что вести честный и белый бизнес в долгосрочной перспективе выгоднее. Налоги в РФ вполне адекватные, чтобы спокойно работать и не придумывать серые схемы. В постоянных партнерах — несколько десятков контрагентов, большей частью иностранных в силу специфики туристического бизнеса. Сейчас с бухгалтерией работают два человека — старший бухгалтер на аутсорсе и бухгалтер-кассир в офисе. Однако пришло время (в силу почетного возраста) переводить старшего бухгалтера в финансового контролера и аудитора, а взамен компании необходим профессионал на постоянной основе, который заменит собой старшего бухгалтера на удаленке и поможет организовать рабочий процесс бухгалтеру в офисе.

Обязанности:

  • все должностные обязанности главного бухгалтера;
  • налаживание управленческого учета в компании (выбрать систему учета и внедрить ее в нашем Клубе);
  • построение эффективных процессов между отделами (Битрикс24);
  • финансовое планирование.

Требуемые умения и навыки: с точки зрения профессионального опыта вы уже работали на подобной позиции или работаете сейчас. Вам должны быть близки и понятны все бизнес-процессы, которые описаны выше

Расположение: Москва

З/п: ообсуждается на собеседовании

Условия работы:

  • официальное трудоустройство по ТК РФ, отпуск;
  • оклад по итогам собеседования система премирования;
  • с 10 до 19 часов мск времени, возможно согласование индивидуального графика;
  • работа над совместной реализацией проектов путешествий.

Контакты:  если вам импонирует описание задач и ролей — делайте отклик. Сопроводительное письмо «почему я хочу работать в вашей компании» — обязательно. Контакты: em@podparusami.club с пометкой «Бухгалтер под парусами»

 

3

Вакансия: главный бухгалтер в ПЦ Седьмая радуга (организация массовых мероприятий)

Обязанности:

  • ведение бухгалтерского, налогового учёта;
  • формирование и своевременная сдача налоговой и бухгалтерской отчётности;
  • предоставление информации по запросам внешних и внутренних пользователей;
  • ведение раздельного учета НДС;
  • работа с ККТ по 54-ФЗ.

Требуемые умения и навыки:

  • ведение раздельного учета НДС;
  • опыт работы главным бухгалтером от 5-х лет;
  • сфера услуг;
  • знание налогового учета на ОСНО и УСН 6%;
  • опыт прохождения выездных налоговых проверок;
  • опыт работы с агентскими договорами (со стороны принципала и агента).

Расположение: Москва

З/п: 100 тыс. рублей

Условия работы:

  • 5/2 с 9 до 18.00;
  • работа в новогодние праздники, кроме 31 и 1 числа.

Контакты:  egorova@7-raduga.ru

 

4

Вакансия: бухгалтер в ДИП-Бухгалтерия (консалтинг)

Обязанности:

  • анализ баз 1С и отчетности по клиентам;
  • выявление всех ошибок, составление заключения с учётом особенностей, рисков и последствий;
  • оценка объёма работ и сроков выполнения;
  • восстановление и ведение учета;
  • участие в автоматизации;
  • консультации.

Требуемые умения и навыки:

  • высшее профильное (бухгалтерский учет и аудит);
  • стаж работы по профилю: от 6 лет;
  • знание и опыт работы со всеми системами налогообложения;
  • знание 1С 8.3 БП;
  • опыт работы в аутсорсинговой компании.

Расположение: Москва

З/п: 80-100 тыс. рублей

Условия работы:

  • работа в офисе с 9 до 18;
  • официальное трудоустройство; О
  • оплата труда без задержек (2 раза в месяц);
  • подробно обсудим на собеседовании.

Контакты:  hr@dipbuh.ru

 

5

Вакансия: главный бухгалтер с опытом прохождения обязательного аудита (удаленно) в Яшин и Партнёры (аутсорсинг бухгалтерии)

Обязанности:

  • ведение бухгалтерского и налогового учета группы компаний (ОСН и УСН);
  • взаимодействие с налоговыми органами;
  • консультирование клиентов по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета.

Требуемые умения и навыки:

  • опыт успешного прохождения выездных налоговых и аудиторских проверок;
  • аналогичный опыт работы — не менее 3х лет;
  • опыт работы с разными системами налогообложения;
  • продвинутый пользователь 1С , ЭДО, Электронные системы отчетности, Excel и пр.

Расположение: удаленно

З/п: 60-80 тыс. рублей

Условия работы:

  • работа мечты 5/2 с 9:30 до 18:30 или с 9.00 до 18.00 (время московское);
  • классная дружелюбная и профессиональная команда;
  • работа с профессиональной командой и наставничество;
  • официальное оформление по ТК;
  • полностью белая заработная плата.

Контакты:  Рогова Татьяна 8-917-335-48-99 Телеграм https://t.me/TatyanaRogova1

 

6

Вакансия: бухгалтер по учету материалов в АО Трест Уралтрансспецстрой (дорожное строительство)

Обязанности:

  • учет поступления и выдачи материалов по складам;
  • учет спецодежды в эксплуатации: выдача, возврат, погашение стоимости, списание, реализация;
  • учет инструмента и инвентаря в эксплуатации;
  • учет расчетов с поставщиками материалов.

Требуемые умения и навыки:

  • образование от среднего-профессионального;
  • опыт работы по аналогичной трудовой функции от 1 года;
  • ответственность, порядочность точность и собранность в работе, дисциплинированность.

Расположение: Екатеринбург

З/п: 40 тыс. рублей

Условия работы:

  • место расположения офиса: Екатеринбург, ул. Гагарина, д.8;
  • режим работы: Пн-Пт 5/2 с 8:30 до 17:30

Контакты:  Дорджеева Татьяна Валерьевна aup@utss.ru https://t.me/Dordzheeva

 

 

7

Вакансия: бухгалтер (без проведения первичных учетных документов в 1С) в RDP.RU. Компания RDP является часть Ростелекома, мы разрабатываем высокотехнологичные сетевые решения для операторов связи

Обязанности:

  • сбор первичных приходных документов, формирование реестра, отправка;
  • работа с первичными документами по авансовым отчетам;
  • формирование заявок на оприходование, перемещение, списание ТМЦ и ОС стоимостью до 40 тыс. руб. и свыше 40 тыс. руб.

Требуемые умения и навыки:

  • первичная бухгалтерская документация;
  • знание 1С БУХ 8.3 — уверенный пользователь;
  • Контур. ДИАДОК;
  • знание законодательства на оформление первичных документов, по валютному учету;
  • знание счетов учета затрат, авансовой отчетности.
Расположение: Москва

З/п: 60-80 тыс. рублей

Условия работы:

  • полностью белая зп по результатам собеседования, квартальные и годовые премии;
  • ДМС после испытательного срока;
  • корпоративные скидки на фитнес и изучение английского языка;
  • офис на ст. м. Динамо/Петровский парк.

Контакты:  тг — @zarinasem почта — z.sembaeva@rdp.ru Сембаева Зарина, менеджер по подбору персонала

 

 

8

Вакансия: бухгалтер по расчету заработной платы в GetCourse (EdTech)

Обязанности:

  • расчет и начисление заработной платы (окладно-премиальная система, штат 300 человек, в том числе иностранцы);
  • ведение учета ИП (5 чел.) на УСН 6% (без сотрудников) в программе 1С Бухгалтерия 8.3

Требуемые умения и навыки:

  • опыт работы с участком заработной платы, ведения ИП от года;
  • уверенный пользователь 1С: Предприятие, 1С: Зарплата и управление персоналом 8.3, 1С: Бухгалтерия 8.3; СБиС; Банк-клиент;
  • уверенный пользователь Excel (ВПР, формулы — как преимущество)

Расположение: Москва

З/п: размер оклада обсуждается с успешным кандидатом

Условия работы:

  • достойное вознаграждение: оклад годовой бонус ДМС;
  • официальное трудоустройство с 1 дня работы;
  • корпоративные скидки.

Контакты:  @darya_hr_getcourse (Телеграм)

 

9

Вакансия: бухгалтер в Международная торговая компания (торговля)

Обязанности:

  • проведение первичных документов, контроль ДЗ и КЗ;
  • проведение авансовых отчетов;
  • проведение импорта, контроль ГТД;
  • учет ТМЦ;
  • работа с валютным контролем, кассовыми операциями, эквайрингом;
  • работа в системе «банк-клиент»;
  • взаимодействие с аудиторами.

Требуемые умения и навыки:

  • знание Excel;
  • английский язык на уровне Upper-Intermediate.

Расположение: Москва

З/п: 80-100 тыс. рублей

Условия работы:

  • гибридный формат работы (дом-офис);
  • ДМС с 1 дня

Контакты:  Kamila.Kamalieva@adecco.ru

 

10

Вакансия: бухгалтер-первичник в ООО «Бухгалтер групп» (аутсорсинг, бухгалтерские услуги)

Обязанности: внесение документов в 1С

Требуемые умения и навыки: базовое знание бухгалтерского учёта

Расположение: Москва, офис Москва-сити

З/п: 20-40 тыс. рублей

Условия работы: полный день, договор на месяц.

Контакты:  @Alfiya15092021 (Телеграм)

 

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