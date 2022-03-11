Как сохранить архивы данных из Instagram и Facebook: инструкция

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Рубрика Экономика России
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Даже если у вас никогда не было аккаунтов в какой-то из этих социальных сетей, вы все равно наверняка слышали, что решение о блокировке Instagram и Facebook уже принято.

Давайте разбираться, как сохранить оттуда свои данные и важную информацию.

Как скачать архив данных в Instagram

Заходим в профиль Instagram из браузера, нажимаем на значок профиля в правом верхнем углу и переходим в настройки:

В настройках выбираем «Конфиденциальность и безопасность»:

Находим в списке «Скачивание данных»:

Выбираем «Запросить файл» и указываем почту, на которую его отправят. Далее вы получите файл на почту, но скорее всего, не сразу: в Instagram пишут, что это займет до 48 часов.

Как скачать архив данных в Facebook

Чтобы скачать копию своих данных из Facebook, воспользуйтесь соответствующим инструментом.

Нажмите круглый значок с треугольником в правом верхнем углу окна Facebook:

Нажмите «Настройки и конфиденциальность», а затем — «Настройки»:

Выберите «Ваша информация на Facebook» в меню слева:

Рядом с пунктом «Скачать информацию» нажмите «Посмотреть»:

Чтобы добавить в запрос категории данных или удалить их, поставьте или снимите флажки справа.

Выберите другие параметры: формат скачиваемого файла, качество фото, видео и других материалов, диапазон дат (иначе вы отправите запрос на скачивание информации за всё время).

И наконец, нажмите «Создать файл», чтобы подтвердить запрос на скачивание.

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