Дефолт в России: что это означает и ожидать ли его

Скорее всего, вы помните или просто знаете, что в 1998 году в России был дефолт. Но многие ошибочно путают его с девальвацией, а иногда даже и с деноминацией. Все дело в том, что в нашей стране эти события произошли в одном временном промежутке.

Деноминация — это вообще не страшно, просто изменение номиналов денег. Например, жвачка в ларьке стоила 1 000 рублей, а стала — рубль. Деноминация может сопровождаться округлением цен в большую сторону, а может и не сопровождаться. Само по себе это явление не опасное.

Девальвация — это, если говорить по-простому, снижение курса валюты, в нашем случае — рубля. Девальвация была в 1998 году. А также была в 2008, в 2014, в 2020 и происходит уже сейчас. Курс рубля снижается, это и есть девальвация.

А вот дефолт — это неисполнение своих обязательств по долгам. В 1998 году Россия не смогла заплатить проценты по своим ГКО — это государственные краткосрочные облигации. В нынешней ситуации ближайший аналог — это ОФЗ. Также есть у нас и другие международные обязательства. Дефолт может быть и у компаний, у стран. Вот у нашей страны в 1998 году так и случилось — денег отдать долги не было.

После каждого дефолта страны по суверенным долгам следует реструктуризация, может быть и списание долгов, и получение новых кредитов для расплаты по старым долгам. И, конечно, из-за дефолта падает национальная валюта и ухудшается состояние экономики.

Что происходит сейчас?

Если говорить упрощенно, то деньги для возврата долгов у России есть. Но есть проблема: введены санкции, заморожены частично международные (золотовалютные) резервы ЦБ, ограничено проведение платежей в валюте. А внешний долг страны — как раз валютный.

Министр финансов Антон Силуанов пояснил, что государство планирует делать. Возвращать долги в рублях, а потом конвертировать их в доллары после разморозки резервов ЦБ. То есть намек такой: западные страны должны снять санкции с ЦБ, и тогда получат свои деньги в той валюте, в которой Россия занимала.

Но может сложиться и другая ситуация. Зарубежные кредиторы посчитают невыплаты Россией долгов в валюте техническим дефолтом. То есть это такой дефолт, когда обязательства могут быть погашены в будущем, но не сейчас из-за технических причин. В то же время Россия может заявить, что никакого дефолта нет — готовы же вернуть в рублях и потом конвертировать, если резервы разморозят из-под санкций.

В то же время какая-то валюта у государства есть, также можно продать золото из резервов, оно не заморожено.

Как бы то ни было, скоро мы увидим, как все сложится. Россия 16 марта должна выплатить валютные купоны по суверенным еврооблигациям на $3 млрд. У нас несколько выпусков, по которым надо платить, вот это будет первая ласточка.