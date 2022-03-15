Как проводить годовые собрания заочно в 2022 году

Федеральный закон от 25 февраля 2022 № 25-ФЗ установил, по каким вопросам в 2022 году можно проводить общее собрание в АО и ООО опросным путем, то есть заочно.

Общие требования к представлению годовой отчетности

В законе № 402-ФЗ прописано, что представлять нужно подписанную отчетность. Бухотчетность организации может быть составлена:

на бумажном носителе;

в виде электронного документа.

Независимо от того, в каком виде она составлена, она признается официальной отчетностью организации. Электронный баланс приравнен к балансу на бумаге. Теперь руководитель компании может подписать бумажный экземпляр или заверить электронной подписью электронный документ.

Обратите внимание: бухгалтерская (финансовая) отчетность считается составленной после подписания ее руководителем экономического субъекта (ч. 8 ст. 13 Федерального закона от6 декабря 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность должны утвердить владельцы фирмы (участники или акционеры). Порядок утверждения отчетности должен быть прописан в учредительных документах фирмы. Он зависит от организационно-правовой формы предприятия (общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество и т. д.).

Годовые общие собрания

Годовые собрания АО и ООО обязаны провести в сроки, установленные уставами, в периоды:

АО — с 1 марта по 30 июня 2022 года;

ООО — с 1 марта по 30 апреля 2022 года.

Законами об АО и ООО запрещается проводить общее собрание акционеров (участников) по отдельным вопросам в форме заочного голосования (опросным путем) (п. 2 ст. 50 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», абз. 2 п. 1 ст. 38 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»). Статья 2 Федерального закона № 25-ФЗ приостановила до 31 декабря 2022 года действие этих норм.

В 2022 году годовая бухгалтерская отчетность АО и ООО может быть утверждена решением общего собрания акционеров или общего собрания участников ООО в форме заочного голосования (Федеральный закон от 25 февраля 2022 № 25-ФЗ).

Вопросы для заочного голосования на общих собраниях в 2022 году

До конца 2022 года провести общее собрание в форме заочного голосования можно будет в следующих случаях.

В АО:

для избрания совета директоров (наблюдательного совета);

для избрания ревизионной комиссии;

для утверждения аудитора;

для утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Решение о проведении собраний в заочном формате принимает совет директоров (наблюдательный совет) АО.

ООО в 2022 году может опросным путем утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс. Решение об этом принимает исполнительный орган ООО.

Сроки для сообщения о проведении общего собрания АО в 2022 году

В 2022 году сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 35 дней до даты его проведения.

Также совет директоров (наблюдательный совет) АО при подготовке собрания обязан определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества (коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, счетную комиссию общества). Эта дата должна быть установлена не позднее, чем за 27 дней до даты проведения в 2022 году годового общего собрания акционеров.

Она должна быть указана в сообщении общества (подп. 3 п. 1, п. 2 ст. 17 Федерального закона от 8 марта 2022 № 46-ФЗ).