Чем грозят аккаунты в Instagram и Facebook, если их признают экстремистскими ресурсами

С 14 марта Роскомнадзор (РКН) заблокировал доступ к Instagram за распространение «информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих». Это первый шаг, который надзорные ведомства предприняли в борьбе с политикой Meta.

Генпрокуратура уже обратилась в суд с требованием признать компанию экстремистской. Если суд встанет на сторону прокуратуры, последствия для пользователей могут быть серьезными — вплоть до ограничения права на участие в выборах и в некоторых случаях даже уголовного преследования за финансирование организации, признанной экстремистской.

Что случилось

Напомним, требование Генпрокуратуры основывается на заявлении пресс-секретаря Meta Platforms Inc Энди Стоуна о временном запрете на блокировку негативных высказываний, направленных против российских военных, и выражений ненависти в адрес россиян.

По словам вице-президента Meta Ника Клегга, речь идет только о жителях Украины, которым компания дает право «на свободу слова как выражение самообороны в ответ на военное вторжение в их страну», при этом в целом соцсеть «не потерпит русофобии».

Российская сторона отреагировала на заявления жестко: представители власти призвали бойкотировать соцсети Meta и привлечь компанию к ответственности, а Следственный комитет (СКР) возбудил против нее дело о публичных призывах к экстремизму и содействии терроризму (ст. 280, ст. 205.1 УК).

Опасность

Пока соцсети Meta просто заблокированы, для пользователей нет опасности. По словам Андрея Клишаса, если суд поддержит прокуратуру, пользователи не будут нести ответственность за наличие профиля в соцсетях.

Тем временем юристы проекта «Сетевые свободы» предупреждают о запрете на любые денежные трансакции в адрес компаний, подконтрольных Meta. Но и для тех, кто компании не платил, не исключают уголовной ответственности — например, за участие в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК, до шести лет лишения свободы).

В мировой практике нет прецедентов по признанию соцсетей экстремистскими. Обычно таковыми признают общественные организации и религиозные объединения. Но в законе есть формулировка "и иные организации", которой прокуратура воспользовалась. И ее иск, скорее всего, будет удовлетворен.

Если Meta признают экстремистской организацией, то любые взаимодействия с продуктами компании — даже факт регистрации в соцсети — может быть истолкован как участие в деятельности экстремистской организации.

Юристы «Сетевых свобод» считают, что использование логотипов Facebook, FB Messenger, Instagram и WhatsApp может попасть под ч. 1 ст. 20.3 КоАП (пропаганда или публичное распространение символики экстремистских организаций, арест до 15 суток для граждан). Также они напоминают, что при упоминании организации нужно будет маркировать ее как экстремистскую под угрозой ч. 2 ст. 13.15 КоАП (штраф до 2,5 тыс. руб. для граждан).