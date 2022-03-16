Что сейчас можно делать на российских биржах?

Возможности инвесторов на российских биржах сейчас ограниченны. Какие торги и в каких режимах доступны инвесторам на Московской бирже и на СПБ Бирже? Отвечаем на эти вопросы.

В условиях приостановок торгов и их отмены

Московская биржа уже 12 дней находится в режиме приостановки, ограничений либо отмены торгов по фондовой секции. До 18 марта включительно, согласно сообщению пресс-службы Банка России, торги возобновлены не будут.

В ограниченном режиме работает срочный рынок. Инвесторам на денежном и валютном рынках доступна только основная сессия. Регламент торгов на крупнейшей рыночной площадке России — Московской бирже — сейчас устанавливает Центробанк. Он фактически в ручном режиме пытается отрегулировать финансовые потоки, в том числе через биржу.

Например, существовали риски, что с началом торгов нерезиденты поспешат избавиться от своих российских бумаг, конвертируют полученные за них рубли в валюту и уйдут с российского рынка. Национальная экономика при таком сценарии получила бы продолжение обвала рубля и сильнейший отток валюты из страны.

Упреждая риски, Банк России ввел ряд ограничений на торги и оборот валюты:

обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки;

запретил иностранцам выход из российских активов, включая ценные бумаги;

ограничил эмитентам ценных бумаг выплату купонов и дивидендов иностранным инвесторам;

предписал брокерам установить обязательную комиссию 12% на покупку валюты (исключение составляют компании-импортеры с подтвержденными контрактными обязательствами, им можно покупать без комиссии);

запретил банкам продажу наличной валюты (доллары, евро, фунты стерлингов) до 9 сентября;

установил порядок, при котором получить до 10 тыс. долларов наличными могут только обладатели валютных депозитов, открытых в банках до 9 марта 2022 года (в долларах, евро и другой иностранной валюте). При этом если у гражданина несколько счетов в разных банках, то у него есть возможность в каждом получить до 10 тыс. долларов.

Исключение из WFE: 4 марта Всемирная федерация бирж (WFE) приостановила членство Московской биржи (после 13 лет ее полноправного участия в этой организации). Существенного влияния на работу торговой площадки это не окажет, скорее, отразится на имидже. Быть в WFE для биржи означает, что ее признают лидирующие площадки в секторе инвестиций. При этом член организации следует ее 12 основополагающим принципам и поддерживает уровень своей работы в соответствии с требованиями мировой биржевой индустрии.

СПБ Биржа ведет торги иностранными акциями по вечерам с 17:00 (14 марта старт торгов анонсирован в 16:00), синхронизируясь с началом основной сессии на американских площадках, при этом есть ограничения по купле-продаже целого ряда ценных бумаг.

Ранее была утренняя и дневная сессии, но сейчас особенно актуален вопрос ликвидности, она обеспечивает максимальное приближение цен на активы к ценам западных площадок. Это обеспечивает маркетмейкер — профессиональный участник торгов, которому легче поддерживать необходимое количество заявок на покупку и продажу, если он одновременно работает с другими биржами.

Потому биржа выбрала период, когда есть поддержка международных площадок и «заявки инвесторов и участников торгов исполняются по принципу наилучшего исполнения и в любом объеме».

Прецеденты остановки торгов на биржах

Исторических примеров отмены торгов и вынужденного простоя торговых площадок немало. Но по длительности Мосбиржа идет на антирекорд как минимум в истории российского фондового рынка.

Осенью 2008 года , когда кризис на ипотечном рынке США превратился в мировой финансовый кризис, ММВБ останавливала торги 18 сентября, 10 и 25 октября. В другие дни площадка работала с приостановками торгов и вводила переговорные сделки.

, когда кризис на ипотечном рынке США превратился в мировой финансовый кризис, ММВБ останавливала торги 18 сентября, 10 и 25 октября. В другие дни площадка работала с приостановками торгов и вводила переговорные сделки. После теракта 11 сентября 2001 года в США биржи NYSE и NASDAQ останавливали торги почти на неделю.

в США биржи NYSE и NASDAQ останавливали торги почти на неделю. В октябре 1998 года Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ, которая регулировала отрасль) приостанавливала торги на четыре рабочих дня (с 14 по 19 октября) на Мосбирже (ММВБ). Это было связано с противостоянием ФКЦБ и ММВБ.

года Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ, которая регулировала отрасль) приостанавливала торги на четыре рабочих дня (с 14 по 19 октября) на Мосбирже (ММВБ). Это было связано с противостоянием ФКЦБ и ММВБ. Во время Второй мировой войны в 1941 году американская NYSE остановила работу на четыре месяца (с июля по ноябрь). Таким образом площадка хотела остановить европейских инвесторов, которые намеревались распродать американские бумаги для финансирования военной кампании. Это стало самым продолжительным периодом закрытия бирж со времен Великой депрессии в 1933 году.

Чем еще торговать на Мосбирже?

По решению Банка России, на Московской бирже торги в секции фондового рынка не ведутся.

На фондовом рынке

Исключение составляет только режим «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях. Это означает, что заключать сделки могут только конкретные участники (например, между собой проводить их могут юридические лица, банки или брокеры).

В секции срочного рынка

Торги идут в обычном режиме с 10:00 до 18:45 инструментами денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках.

Фьючерс — это договор или контракт, в котором указано, что продавец обязан поставлять покупателю базовый актив по оговоренной цене и в конкретные сроки либо компенсировать разницу между ценой сделки и ценой исполнения контракта. В этом случае цена привязана к базовому активу, например, цене на нефть или платину.

Существует зеркальный фьючерсный контракт, в котором предметом договора является покупка фьючерса. Его цена привязана к цене фьючерса. Например, к цене контракта на покупку 5 тыс. тройских унций серебра.

Торги срочными контрактами по инструментам фондового рынка (включая индексные контракты) идут в режиме «Закрытие позиций — адресные заявки».

Адресная биржевая заявка — заявка на сделку с указанием контрагента, с которым планируется заключение сделки. Когда покупатель ее выставляет, он открывает позицию. Если от контрагента поступает встречная заявка, то такая сделка заключается. Когда торги открываются, участники сделки могут закрыть позицию по адресной заявке.

На срочном рынке инвесторы работают с форвардами, опционами и фьючерсами. То есть участники торгов имеют дело с контрактами на базовые активы: акции, облигации, валюты, товары.

Неквалифицированные инвесторы тоже могут работать с инструментами срочного рынка, если подтвердят свои знания тестированием.

На Московской бирже по-прежнему с 10:00 утра инвесторам доступны торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке РЕПО. РЕПО — сокращение от английского repurchase agreement, по-русски «договор обратного выкупа». Сделка состоит из двух частей. Сторона А продает ценные бумаги стороне Б и одновременно заключает договор, по которому обязуется выкупить их в будущем (обычно через несколько дней) по более высокой цене. Разница в ценах — по сути, процент, который А платит Б за использование денег. Фактически А берет у Б кредит под залог ценных бумаг. Это означает, что инвестор может: покупать и продавать валюту и товары;

торговать срочными контрактами на валюту и товары;

проводить сделки по зеркальным контрактам на фьючерсы. «Режим работы Московской биржи на неделю с 21 по 25 марта 2022 года будет объявлен на официальном сайте Банка России позднее», — сообщает пресс-служба Центробанка. Торги после 16:00 на СПБ Бирже Фактически третью неделю СПБ Биржа начинает основные торги ближе к вечеру по Москве. В эту сессию инвесторам для сделок доступно большинство бумаг. Например, в понедельник, 14 марта, можно торговать 1 655 акциями международных компаний. А в пятницу, 11 марта, не проводились торги еврооблигациями, ценными бумагами с расчетами в евро и акциями эмитентов из стран СНГ, бумагами компаний с листингом на LSE и российских компаний, в том числе с листингом в США: Yandex ( YNDX), Mobile TeleSystems (MBT), Ozon (OZON), Cian (CIAN), HeadHunter (HHR) и Nexters (GDEV). «СПБ Биржа рекомендует частным инвесторам проявлять осторожность, сдержанность и тщательно взвешивать каждое принимаемое инвестиционное решение», — напоминает пресс-служба торговой площадки. Что с фондовым рынком? Прогнозы о том, как откроются торги на фондовой секции Московской биржи, аналитики дают с большой осторожностью: никто не может предвидеть движение цен. Последнее, что произошло в секции акций до остановки торгов: обвал практически вдвое IMOEX (в рублях) и RTSI (в долларах);

небольшой отскок в 15%. Отправной точкой для изменений котировок после открытия торгов будут события, которые произошли за время вынужденной остановки фондовой секции. Их рынок должен еще отыграть. Модели возможного движения котировок профессионалы рынка сейчас выстраивают на основании наблюдений за иностранными фондами на российские бумаги и за отдельными акциями российских компаний, которые торгуются на зарубежных площадках. В акциях Так, Евгений Малыхин, руководитель инвестиционного департамента УК «Атон-менеджмент», следит за одним из американских фондов на российский рынок. Он полагает: «Справедливый уровень на открытии (торгов в фондовых секциях) — это 1 150 пунктов по индексу Мосбиржи и 300 пунктов по индексу РТС. Это примерно 50% падения в рублях от 25 февраля, то есть от момента приостановки торгов». Также эксперт приводит оценку акций компании-экспортера «Русал», которая выигрывает от роста цен на сырье, девальвации рубля, отчасти адаптировалась к санкциям (санкции в отношении компании вводились еще в 2018 году). Ценные бумаги этого эмитента в рублях на 11 марта показывали примерно минус 7%. Малыхин подытоживает: «Будет что-то среднее между нулем и минус 50%. Как ни смешно это звучит, но точку в этом диапазоне поставить сложно. Середина этого диапазона — минус 25%». Исуф Ацканов, старший управляющий активами УК «Атон-менеджмент»: «Мы изучили ожидания брокеров о том, какие секторы экономики выиграют в условиях стагфляции. Усредненное мнение: выигрывают золото, другие драгоценные металлы, сырье, сырьевые компании, сектор здравоохранения, защитные секторы, развивающиеся рынки, недооцененные компании». Есть еще четыре момента, которые имеют важное значение для инвесторов в долевые российские бумаги: Минфин РФ намерен пересмотреть дивидендную политику для банков с госучастием. Так ведомство хочет уменьшить давление на их капитал. Аналитический департамент УК «Атон» допускает, что «Сбер» и ВТБ не будут выплачивать дивиденды за 2021 и, вероятно, 2022 год. Кабмин РФ внес законопроект, по которому публичные акционерные общества до конца августа 2022 года смогут выкупать свои акции по текущей рыночной цене без предварительных расчетов. Пресс-служба УК «Атон» со ссылкой на аналитический департамент компании пишет, что упрощение корпоративных выкупов должно оказать поддержку российскому рынку акций. Ранее закон от 8 марта 2022 года разрешил ПАО проводить обратный выкуп с мая до конца 2022 года по текущей цене, если динамика цены акций удовлетворяет определенным условиям (таким, как дисконт 20% к средней цене три месяца и другие). На средства Фонда национального благосостояния в объеме 1 трлн рублей будут выкуплены ценные бумаги российских компаний. Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес Капитал», оценивает эту меру как «шансы на некоторую стабилизацию внутреннего рынка».