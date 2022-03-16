Риск дефолта: что это значит для экономики

В начале марта президент подписал указ, который устанавливает порядок выплат по внешнему долгу. Валютные долги, согласно документу, могут быть выплачены в рублях через спецсчета в российских банках. Речь идет о кредиторах из государств, совершивших «недружественные действия» против России.

При этом Минфин имеет право выплачивать внешний долг в валюте — но указ разрешает этого и не делать. После этого решения, а также в контексте геополитической обстановки, крупнейшие международные рейтинговые агентства стали снижать суверенные рейтинги России до преддефолтных уровней.

Что такое дефолт?

Это невыполнение обязательств должника по выплате долга — как процентов по нему, так и основной заемной суммы.

Дефолт государства возникает, если оно не может вовремя выполнить обязательства перед внутренними или внешними кредиторами.

После объявления дефолта стране становится сложнее привлекать новые займы, а значит развивать экономику. Индикатором дефолта выступают кредитные дефолтные свопы.

Что такое кредитные дефолтные свопы?

Это производный финансовый инструмент, который гарантирует инвестору страховые выплаты в случае дефолта по обязательствам третьей стороны в обмен на регулярные платежи. Чем выше эти платежи, тем рискованнее базовые обязательства.

Проще говоря, эти контракты фактически являются страховкой от дефолта компаний или стран по своим долгам. Их выплачивают инвесторам, если происходит дефолт.

По данным ICE Data Services, кредитные дефолтные свопы на минувшей неделе сигнализировали о 65% вероятности дефолта по российскому госдолгу в течение пяти лет и 40% в течение одного года.

К чему приведут выплаты по долгам в рублях?

Как пишет WSJ, решение заплатить по некоторым своим обязательствам в рублях не обязательно повлечет за собой исполнения деривативных контрактов (кредитно-дефолтных свопов) на сумму $6 млрд. WSJ ссылается на Комитет по кредитным деривативам, который считает, что выплата в рублях не будет означать дефолт, «поскольку доступ Кремля к валютным резервам был ограничен из-за факторов, не зависящих от него».

Ситуация не так проста, отмечает Reuters. Дело в том, что у шести из 15 международных облигаций, выпущенных Россией и номинированных в долларах или евро, есть законное право производить выплаты в рублях.

Если Россия воспользуется таким вариантом, то с учетом сложностей с конвертацией рубля в доллары и евро, это лишит держателей облигаций возможности передать свои дефолтные облигации продавцам свопов, а, значит, и продавцы свопов смогут утверждать, что они не должны платить.

Процедура

Процесс по свопам может быть запущен после того, как инвестор, купивший их, обратится в Комитет по кредитным деривативам с просьбой проверить, не произошел ли дефолт.

Таких комитетов на весь мир пять (по регионам), в каждом из них до 15 членов с правом голоса. Туда входят представители крупных банков и инвестфондов, такие как Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America, PIMCO и Citadel. Их роль состоит в том, чтобы определить наступил ли процесс невыполнения обязательств в данном конкретном случае.

Важные даты

16 марта России предстоит погасить две купонные выплаты по долларовым облигациям с погашением в 2023 и 2043 гг. на сумму $117 млн. При этом у России есть 30-дней льготного периода.

Это означает, что формально дефолт по этим обязательствам может произойти не раньше 15 апреля, отмечает Reuters. Как также пишет WSJ, именно тогда и может произойти активация свопов, если Россия расплатится рублями.

Что говорят власти?

У России есть необходимый объем средств для обслуживания обязательств по госдолгу, заявил глава Минфина Антон Силуанов:

«У нас есть необходимый объем средств для обслуживания наших обязательств... Мы готовы также проводить оплаты и в рублях по курсу ЦБ на дату платежа. Более того, по выпускам еврооблигаций, выпущенных с 2018 года, такая возможность была заложена непосредственно в эмиссионных документах», — отметил министр.