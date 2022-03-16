Цитата дня. Про доллары, которые не нужны

Фондовый рынок в шоковом состоянии, россияне продолжают скупать наличную валюту, но во что действительно стоит вкладываться?
Политики, финансисты и инвесторы высказывают разные мнения. Вот как считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев:
«Зачем нужен этот доллар? Он сегодня дорогой, а завтра обязательно будет дешевый. До бесконечности он расти не будет. А золото — это самая твердая валюта. Надо инвестировать в золотой запас, а не в доллары. Доллары нам сегодня не нужны.»
Политик добавил, что для покупки золота не надо снимать деньги с вкладов — их можно просто конвертировать в драгметалл.
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