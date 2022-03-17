Правительство отменило плановые проверки бизнеса в 2022 году. Как это будет работать

До конца 2022 года не будут проводиться плановые контрольные мероприятия (в т.ч. плановые проверки) организаций и индивидуальных предпринимателей. Соответствующее решение принято Правительством РФ, которое закреплено в постановлении от 10.03.2022 № 336 (далее – Постановление № 336). При этом ограничения, установленные этим постановлением, не распространяются на организацию и проведение (осуществление) специальных режимов государственного контроля (надзора), режима постоянного государственного контроля (надзора).

Какие плановые проверки будут проводиться в 2022 году

Запрет касается практически всех запланированных на 2022 г. контрольных мероприятий, однако есть и исключения. В частности, продолжатся плановые проверки:

Роспотребнадзора, в отношении организаций, которые отнесены к категории чрезвычайно высокого риска и осуществляют: дошкольное и начальное общее образование; основное общее и среднее (полное) общее образование; деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления; деятельность детских лагерей на время каникул; деятельность по организации общественного питания детей; деятельность родильных домов и перинатальных центров; деятельность по оказанию социальных услуг с обеспечением проживания; деятельность по водоподготовке и водоснабжению;

органов государственного пожарного надзора, в отношении организаций, которые отнесены к категориям чрезвычайно высокого или высокого риска и осуществляют: дошкольное и начальное общее образование; основное общее и среднее (полное) общее образование; деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления; деятельность детских лагерей на время каникул; деятельность родильных домов и перинатальных центров; деятельность по оказанию социальных услуг с обеспечением проживания.



Кроме того, будут продолжены плановые проверки в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов II класса опасности, а также в рамках ветеринарного контроля в отношении деятельности по содержанию и убою свиней.

Вместо проведения планового мероприятия контролеры смогут провести профилактический визит. В этом случае контролируемое лицо не вправе отказаться от профилактического визита контролеров.

Какие внеплановые проверки будут проводиться в 2022 году

Что касается внеплановых проверок, в 2022 году они могут проводиться исключительно по следующим основаниям.

При условии согласования с органами прокуратуры:

при угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан или по фактам причинения такого вреда;

по фактам причинения вреда обороне страны и безопасности государства или при угрозе такого вреда;

при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера, по фактам возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера;

при выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований в отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого рисков, на опасных производственных объектах I и II класса опасности, на гидротехнических сооружениях I и II класса, или индикаторов риска, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, или индикаторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера;

в связи с истечением срока исполнения предписания о принятии мер, направленных на устранение нарушений, влекущих угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера;

в рамках регионального государственного лицензионного контроля за деятельностью по управлению многоквартирными домами и регионального государственного жилищного надзора в случае поступления жалобы (жалоб) граждан за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав;

по решению руководителя, заместителя руководителя ФНС России в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства о применении ККТ, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у ИП (за исключением случаев проведения в соответствии с ч. 7 ст. 75 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" контрольной закупки по итогам выездного обследования);

Без согласования с органами прокуратуры:

по поручению Президента РФ;

по поручению Председателя Правительства РФ;

по поручению заместителя Председателя Правительства РФ, согласованному с заместителем Председателя Правительства РФ - руководителем Аппарата Правительства РФ;

по требованию прокурора по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

при наступлении события, указанного в программе проверок (в рамках государственного строительного надзора, федерального государственного экологического контроля (надзора), контроля за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия);

при представлении контролируемым лицом документов и (или) сведений об исполнении предписания в целях возобновления ранее приостановленного действия лицензии, аккредитации или иного документа, имеющего разрешительный характер.

Внеплановые проверки в отношении некоммерческих и религиозных организаций будут проводиться с извещением прокуратуры, но без согласования с ними и только по основаниям, указанным в пп. "в" п. 3 Постановления № 336).

Что будет с проверками, которые уже запланированы или начались

Если дата начала проверки была запланирована на период после 10.03.2022, контролирующий орган обязан отменить ее. Если проверка, которая запрещена Постановлением № 336, уже началась, то она должна завершиться не позднее 17.03.2022.

Что будет с предписаниями контролеров

Если в ходе проверки были выявлены угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью, возникновения ЧС, ущерба обороне страны и безопасности государства, контролируемому лицу выдадут предписание об устранении нарушений. Без взаимодействия с контролируемым лицом выдача предписаний невозможна. Если предписание было выдано до 10.03.2022, срок его исполнения продлевается автоматически на 90 календарных дней со дня истечения его первоначального срока исполнения. Контролируемое лицо вправе ходатайствовать в контролирующий орган о дополнительном продлении срока исполнения предписания не позднее предпоследнего дня срока его исполнения. Ходатайство рассматривается в течение 5 рабочих дней.