Вклады, дорогие покупки и недвижимость в кризис: во что вложиться и с чем не спешить

С одной стороны говорят про неизбежный дефолт, с другой — про укрепление рубля и покупку золота, но внятного ответа, как подстраховать себя финансово, никто обычному россиянину не дает.

Мы спросили у экспертов, во что действительно стоит вложиться, стоит ли волноваться за накопления и какие покупки сделать прямо сейчас.

Что там с дефолтом?

Если коротко, то бежать впереди паровоза не стоит.

Дефолт — это ситуация, при которой государство не может платить по своим долгам. На обычных людях это отражается тогда, когда дефолт не внешний, а внутренний — то есть, когда власти не могут исполнять социальные обязательства. Когда начинаются проблемы с выплатой пособий, пенсий и т.д.

Важно понять, что сейчас в России дефолта нет. И даже если он произойдет — это скорее следствие, а не причина. Экономические проблемы уже случились, но в любой кризис важно сохранять ясную голову. И подумать о подушке безопасности.

Стоит ли переживать сейчас за свои накопления?

Начнем с банковских вкладов: у многих — пусть и небольшие — но такие вклады есть. Многие в панике ринулись снимать деньги со всех вкладов. Давайте разбираться, нужно ли сейчас это делать.

Финансовый журналист, аналитик, автор Телеграм-канала «Свинкины финансы» Екатерина Белкина уверяет: с вкладами вряд ли что-то случится. Но причина — не в уверениях политиков, а несколько более прагматичная.

— В условиях санкций у банков ухудшились условия привлечения денег в долг. А привлекать средства нужно, потому что потом именно из них выдаются кредиты, банк на этом зарабатывает. И кроме того, предприятия не могут прожить без кредитов. В случае конфискации вкладов даже временно люди деньги в банки больше не понесут, банки лишатся этого важного источника фондирования. Руководство страны это понимает, поэтому сценарий конфискации вкладов видится мне фантастическим.

Но бывает, как известно, всякое, и у всех, кто пережил во взрослом возрасте 1998й, подсознательный звоночек тревоги уже прозвенел. Как лучше подстраховаться?

На вопрос, есть ли какой-то универсальный способ сохранить свои деньги, отвечает Наталья Матвеева, руководитель компании «Ваш консалтинг»:

— При текущем уровне инфляции и ставки рефинансирования деньги теряют свою покупательскую способность. Поэтому стоит подумать о диверсификации сбережений. Часть средств можно направить на приобретение товаров длительного пользования. Можно также рассмотреть возможность их приобретения в рассрочку. Не следует сбрасывать со счетов и рухнувший фондовый рынок. На днях Мишустин подписал постановление о выделении средств на поддержку ценных бумаг российских компаний. Так что перспективы есть.

Тем же, кто не верит никаким финансовым инструментам и боится инфляции, можно посоветовать вкладывать в себя — потратьте на обучение, лечение, профилактику заболеваний себя и своих близких. Услуги, в т.ч. образовательные пока еще столь сильно выросли в цене как товары. При этом постарайтесь получить беспроцентную рассрочку.

Почему все так советуют покупать золото?

«Популяризировать» золото как надежный актив стали со всех сторон и власти, и финансовые аналитики.

Дошло до того, что спрос на драгметалл вырос в 30 раз.

Все дело в том, что золото — это актив, который помогает защитить деньги от инфляции в рублях или другой валюте и в случае кризиса.

Поэтому его популярность (и стоимость) так резко выросла с началом кризиса последнего месяца.

Вот динамика роста в разрезе 1 года:

Наталья Матвеева считает покупку золота (при наличии средств на нее) хорошим способом финансовой страховки:

— Стоит обратить на него внимание как в натуральной форме (слитки и инвестиционные монеты), так и приобретая его с помощью обезличенного металлического счета. Хорошая идея — акции золотодобывающих компаний. В период кризиса цена на золото растет. Но это среднесрочные и долгосрочные инвестиции.

А как быть с крупными покупками?

Нужно ли сейчас бросаться покупать бытовую технику и гаджеты на фоне многочисленных запретов?

Екатерина Белкина советует: покупайте только ту технику и гаджеты, которые и так планировали приобрести.

— Правда, продавцы стали оперативно реагировать на ситуацию. Если в прошлые кризисы некоторое время можно было купить технику и другие товары из старых поставок, то сейчас ценники поменяли буквально за день-два почти везде. Машины и жилье? То же самое — если есть такая необходимость. Машины будут дорожать не только из-за падения курса рубля, но и из-за того, что некоторые производители не будут доставлять в Россию автомобили и запчасти. Цены уже скакнули вверх и, вполне возможно, это не предел. Причем подорожали даже отечественные машины.

С недвижимостью ситуация несколько другая: ипотечные ставки совершенно сумасшедшие, а потому такой вариант приобретения жилья лучше пока отложить.

Не откладывать покупку жилья можно, только если вы планируете это сделать без ипотеки.

Как за эти покупки лучше платить?

При совершении покупки, как известно, ключевым является гарантированное поступление средств продавцу и получение услуги или товара покупателем. Поэтому ответ на вопрос, как платить, зависит от того, кому и за что вы платите.

— Если речь идет о товарах и услугах компаний которые ограничили свое присутствие на российском рынке, то возможно, стоит воздержаться от покупок с помощью карт или электронных платежных систем. Также могут возникнуть проблемы, если получатель денег использует счета и карты банков, попавших под санкции. В остальных случаях — все без изменений, — объясняет Наталья Матвеева.

Если вы не используете способы оплаты (например, с помощью Apple Pay) или на руках у вас карта банка, не попавшего под санкции, то по-прежнему можно оплачивать услуги ЖКХ, продукты в супермаркетах и т.п. привычным и удобным для вас способом.