Спрос на покупку золота вырос в 30 раз

Люди в 30 раз чаще стали покупать золото после отмены НДС на покупку золотых слитков. Статистику собрал Сбер.

«Текущий спрос на слитки в 30 раз превышает спрос до отмены НДС и введения ограничений на снятие наличной валюты», — отмечают в Сбербанке.

Тройская унция золота на бирже Forex сегодня стоит $1 942,49, или 209 886,04 рубля за 32 грамма. В Сбере сегодня курс золота (за 1 грамм) 6 930 рублей за покупку. За 32 грамма придется выложить 221 760 рублей.

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