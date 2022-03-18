Кто в Москве сможет получить грант на деятельность в сфере быстрого питания?

Что случилось

В целях поддержки предоставления услуг быстрого питания в г. Москве разработана программа выделения грантов (постановление Правительства г. Москвы от 16.03.2022 № 395-ПП).

Кому предоставляются гранты?

Претендентом на грант может стать коммерческая организация или ИП, которые с 16.03.2022 откроют на территории Москвы места предоставления услуг быстрого питания стационарного типа в среднеценовом общедоступном сегменте с привлечением персонала для оказания таких услуг.

Перечень видов экономической деятельности, относящихся к услугам быстрого питания, утвердит Департамент предпринимательства и инновационного развития г. Москвы (далее – Департамент) и разместит на официальном сайте.

Претендент на грант на день подачи заявки должен соответствовать следующим требованиям:

продолжительность регистрации в качестве юрлица или ИП не менее 12 месяцев до дня подачи заявки;

ведение деятельности в сфере общественного питания;

отсутствие заявки в отношении одного и того же места быстрого питания, которая находится на рассмотрении или по которой принято решение о предоставлении гранта и его размере;

ранее претендент не получал из бюджета г. Москвы денежные средства на аналогичные цели;

не является иностранным юрлицом, а также российским юрлицом с долей участия более 50 процентов иностранных организаций, местом регистрации которых являются офшоры или "недружественные" государства;

не является государственным, муниципальным унитарным предприятием, а также юрлицом с долей участия РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале, его дочерним или зависимым хозяйственным обществом либо дочерним или зависимым хозяйственным обществом таких организаций;

не находится в процессе реорганизации (кроме случая присоединения), ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена, а ИП не прекратил свою деятельность в этом качестве.

Как подать заявку?

Департамент на сайте размещает объявление о приеме заявок. Оно должно содержать:

сроки начала и окончания приема заявок. Срок приема заявок не может составлять менее 14 календарных дней, а срок окончания приема заявок ограничивается 30.06.2022;

форму подачи заявок;

требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок и прилагаемых к ним

документов;

информацию о видах экономической деятельности, относящихся к услугам быстрого питания.

Также Департамент должен определить уполномоченную на прием заявок организацию.

Чтобы получить грант, необходимо подать заявку в уполномоченную для их приема организацию. В заявке претендент должен указать, что ранее средства на аналогичные цели из бюджета г. Москвы он не получал, а также предъявить реквизиты расчетного счета в российском банке для перечисления гранта.

К заявке прикладываются следующие документы:

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, если заявку подает не сам претендент;

копии документов, подтверждающих открытие мест быстрого питания на территории г. Москвы, указанных в заявке, и начало предоставления услуг быстрого питания;

копии документов, подтверждающих наличие права собственности или пользования в отношении помещения, здания, сооружения, в котором открыто место быстрого питания;

копии документов, подтверждающих привлечение работников для оказания услуг быстрого питания в открытом заведении, с приложением копий согласия на обработку персональных данных этих лиц и их передачу в органы исполнительной власти г. Москвы и организации, участвующие в предоставлении грантов.

Получение гранта

Уполномоченная организация в течение 10 рабочих дней после приема заявки и документов проводит проверку соблюдения претендентом установленных требований, а также комплектность и достоверность представленных документов.

По итогам рассмотрения готовит заключение и определяет размер гранта.

При наличии оснований для отказа направляет претенденту соответствующее уведомление. Основаниями для отказа могут быть:

несоответствие претендента установленным требованиям;

несоответствие представленных документов установленным требованиями, в т. ч. представление неполного комплекта;

наличие в представленных документах недостоверных и (или) противоречивых сведений.

В случае получения такого уведомления претендент вправе устранить недостатки и подать заявку снова.

На основании заключения уполномоченной организации Департамент принимает решение о предоставлении гранта и его размере. Предоставление гранта оформляется договором между претендентом и Департаментом. Сумма гранта перечисляется на счет, указанный в заявке.

Департамент осуществляет контроль за выполнением условий и порядка предоставления гранта. Если Департамент выявит нарушения и организация (ИП) не исправит их в установленный срок, выносится решение о возврате суммы гранта (его части). Вернуть грант (его часть) необходимо в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования. В случае его неисполнения денежные средства взыскиваются в установленном законодательством порядке.