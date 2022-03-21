Цитата дня. Про отменить все налоги

Эксперты продолжают соревноваться между собой в предложениях мер по поддержке бизнеса. Вот и новый вариант: убрать все налоги.
Автоэксперт Александр Кононов в программе «Мнение» сайта Baikal-media.ru заявил так:
«Пока государство не обозначило вектор направления развития страны, и сейчас звучат только декларации. На сегодняшний день для того, чтобы облегчить предпринимателям жизнь, нужно малый и где-то средний бизнес, а также самозанятых на какое-то время просто освободить от налогов. Задача сейчас не в том, чтобы поиметь с них что-то, а в том, чтобы они выжили и сохранили рабочие места — значит, все налоги, кроме подоходного, надо убрать.»
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.