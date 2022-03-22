Как МЧС будет проверять требования пожарного надзора у бизнеса

Расскажем подробно, по каким чек-листам можно проверить себя уже сейчас.

Какие документы смотреть

У МЧС на сайте (согласно Федерального закона № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации») опубликован перечень документов, на которые нужно ориентироваться.

Среди них:

федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994;

федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008;

Постановление Правительства № 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска» от 22 июля 2020;

Постановление Правительства № 1325 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска» от 31 августа 2020;

Постановление Правительства № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16 сентября 2020;

Постановление Правительства № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» от 1 сентября 2021;

Приказ МЧС № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» от 18 ноября 2021.

С всеми этими документами нужно ознакомиться. Кроме того, в перечне указано, каким категориям лиц какие именно требования необходимо соблюдать.

Кроме того, 11 марта 2022 вступил в силу приказ МЧС № 78 о новых формах проверочных листов при проверках организаций. Скоро он тоже должен появиться в вышеуказанном Перечне МЧС. Расскажем, какие будт новые формы.

Проверочные листы

В приказе приведено 27 проверочных чек-листов МЧС. Приведем список целиком: далее вы можете выбрать формы, которые относятся к вашей деятельности, и проверить себя по ним.

Найти нужную форму (и посмотреть сам приказ) можно тут.

Итак, список:

Проверочный лист для объектов всех классов функциональной пожарной опасности. Проверочный лист для объектов проживания людей. Проверочный лист для объектов научных и образовательных организаций. Проверочный лист для объектов культурно-просветительных и зрелищных учреждений. Проверочный лист для объектов организаций торговли. Проверочный лист для объектов медицинских организаций. Проверочный лист для производственных объектов. Проверочный лист для деревообрабатывающих объектов. Проверочный лист для объектов энергетики. Проверочный лист для объектов производства спичек. Проверочный лист для объектов полиграфической промышленности. Проверочный лист для объектов сельскохозяйственного производства. Проверочный лист для объектов транспортной инфраструктуры. Проверочный лист для объектов метрополитена. Проверочный лист для объектов проведения сливоналивных операций со сжиженным углеводородным газом. Проверочный лист для объектов хранения. Проверочный лист для объектов хранения древесины и лесоматериалов. Проверочный лист для объектов хранения зерна. Проверочный лист для объектов хранения легковоспламеняющихся, горючих жидкостей и газов. Проверочный лист для объектов хранения угля и торфа. Проверочный лист для объектов проведения строительно-монтажных и реставрационных работ. Проверочный лист для объектов АЗС. Проверочный лист для объектов религиозного назначения. Проверочный лист для объектов организации отдыха детей и их оздоровления. Проверочный лист для объектов применения и реализации пиротехнических изделий бытового назначения. Проверочный лист для объектов применения специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях. Проверочный лист для объектов проведения пожароопасных работ.

В очередной раз следует отметить, что все эти изменения произошли в рамках регуляторной гильотины. Они призваны как систематизировать работу контрольно-надзорных органов, так и упростить и оптимизировать работу юридических лиц.