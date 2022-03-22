Как МЧС будет проверять требования пожарного надзора у бизнеса

Расскажем подробно, по каким чек-листам можно проверить себя уже сейчас.
Какие документы смотреть
У МЧС на сайте (согласно Федерального закона № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации») опубликован перечень документов, на которые нужно ориентироваться.
Среди них:
- федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994;
- федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008;
- Постановление Правительства № 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска» от 22 июля 2020;
- Постановление Правительства № 1325 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска» от 31 августа 2020;
- Постановление Правительства № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16 сентября 2020;
- Постановление Правительства № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» от 1 сентября 2021;
- Приказ МЧС № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» от 18 ноября 2021.
С всеми этими документами нужно ознакомиться. Кроме того, в перечне указано, каким категориям лиц какие именно требования необходимо соблюдать.
Кроме того, 11 марта 2022 вступил в силу приказ МЧС № 78 о новых формах проверочных листов при проверках организаций. Скоро он тоже должен появиться в вышеуказанном Перечне МЧС. Расскажем, какие будт новые формы.
Проверочные листы
В приказе приведено 27 проверочных чек-листов МЧС. Приведем список целиком: далее вы можете выбрать формы, которые относятся к вашей деятельности, и проверить себя по ним.
Найти нужную форму (и посмотреть сам приказ) можно тут.
Итак, список:
- Проверочный лист для объектов всех классов функциональной пожарной опасности.
- Проверочный лист для объектов проживания людей.
- Проверочный лист для объектов научных и образовательных организаций.
- Проверочный лист для объектов культурно-просветительных и зрелищных учреждений.
- Проверочный лист для объектов организаций торговли.
- Проверочный лист для объектов медицинских организаций.
- Проверочный лист для производственных объектов.
- Проверочный лист для деревообрабатывающих объектов.
- Проверочный лист для объектов энергетики.
- Проверочный лист для объектов производства спичек.
- Проверочный лист для объектов полиграфической промышленности.
- Проверочный лист для объектов сельскохозяйственного производства.
- Проверочный лист для объектов транспортной инфраструктуры.
- Проверочный лист для объектов метрополитена.
- Проверочный лист для объектов проведения сливоналивных операций со сжиженным углеводородным газом.
- Проверочный лист для объектов хранения.
- Проверочный лист для объектов хранения древесины и лесоматериалов.
- Проверочный лист для объектов хранения зерна.
- Проверочный лист для объектов хранения легковоспламеняющихся, горючих жидкостей и газов.
- Проверочный лист для объектов хранения угля и торфа.
- Проверочный лист для объектов проведения строительно-монтажных и реставрационных работ.
- Проверочный лист для объектов АЗС.
- Проверочный лист для объектов религиозного назначения.
- Проверочный лист для объектов организации отдыха детей и их оздоровления.
- Проверочный лист для объектов применения и реализации пиротехнических изделий бытового назначения.
- Проверочный лист для объектов применения специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях.
- Проверочный лист для объектов проведения пожароопасных работ.
В очередной раз следует отметить, что все эти изменения произошли в рамках регуляторной гильотины. Они призваны как систематизировать работу контрольно-надзорных органов, так и упростить и оптимизировать работу юридических лиц.
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