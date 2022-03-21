Экономика России

Какие товары запретили вывозить из России?

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В соответствии с Указом Президента от 08.03.2022 № 100 до 31.12.2022 запрещен вывоз из РФ определенных товаров, а по некоторым товарам введены ограничения на вывоз.

Указ Президента РФ от 08.03.2022 № 100, постановления Правительства от 09.03.2022 № 311 , 312 , 313

Запрет на вывоз товаров за пределы РФ

Перечень товаров, которые до 31.12.2022 (включительно) запрещено вывозить из РФ, утвердило Правительство РФ постановлением от 09.03.2022 № 311. Перечень содержит значительное количество различных товаров, в том числе:

  • резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости вместимостью более 300 литров (код ТН ВЭД ЕАЭС 7309 00);
  • емкости для сжатого или сжиженного газа (код ТН ВЭД ЕАЭС 7311 00);
  • турбины на водяном пару и турбины паровые (код ТН ВЭД ЕАЭС 8406);
  • двигатели внутреннего сгорания (коды ТН ВЭД ЕАЭС 8407, 8408);
  • установки для кондиционирования воздуха (код ТН ВЭД ЕАЭС 8415);
  • машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур (код ТН ВЭД 8433);
  • оборудование для производства изделий из бумажной массы, бумаги или картона (код ТН ВЭД ЕАЭС 8441);
  • станки ткацкие (код ТН ВЭД ЕАЭС 8446);
  • центры обрабатывающие, станки агрегатные однопозиционные и многопозиционные, для обработки металла (код ТН ВЭД ЕАЭС 8457);
  • аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая (код ТН ВЭД ЕАЭС 8519, 8521);
  • железнодорожные локомотивы (коды ТН ВЭД ЕАЭС 8601, 8602);
  • моторные транспортные средства (коды ТН ВЭД ЕАЭС 8702, 8703, 8704, 8705).
Запрет на вывоз не действует, в частности, в отношении (п. 2 постановления № 311):

  • товаров, происходящих с территории РФ, которые сопровождаются сертификатом о происхождении по форме СТ-1 или иным сертификатом, подтверждающим российское происхождение товаров, либо заключением о подтверждении производства промышленной продукции в РФ;
  • товаров, вывозимых в государства –  члены Евразийского экономического союза (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия), Республику Абхазия и Республику Южная Осетия;
  • товаров, вывозимых с территории РФ в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории РФ;
  • товаров, вывозимых с территории РФ в целях обеспечения деятельности воинских формирований РФ, находящихся на территориях иностранных государств;
  • товаров (вне зависимости от их происхождения), вывозимых в Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику;
  • транспортных средств международной перевозки;
  • товаров, произведенных на территориях особых экономических зон, специальной экономической зоны, приравненных к ним территориях, расположенных в РФ, с использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны;
  • товаров, вывозимых с территории РФ для обеспечения деятельности водных судов, сооружений и установок, в отношении которых РФ обладает исключительной юрисдикцией;
  • товаров, вывозимых из РФ в качестве припасов;
  • товаров, вывозимых физлицами для личного пользования.

Разрешительный порядок вывоза в страны ЕАЭС

В разрешительном порядке до 31.12.2022 (включительно) на территории государств –  членов Евразийского экономического союза (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) можно вывозить (постановление Правительства РФ от 09.03.2022 № 312):

  • отдельные виды сельскохозяйственной техники и частей к ней на основании разрешения Минсельхоза (приложение № 1);
  • отдельные виды транспортных средств, их частей и комплектующих на основании разрешения Министерства транспорта (приложение № 2);
  • отдельные виды промышленной продукции на основании разрешения Минпромторга (приложение № 3);
  • отдельные виды телекоммуникационного оборудования, частей и материалов на основании разрешения Минцифры (приложение № 4);
  • отдельные виды лабораторного, добычного, геолого-разведочного, геофизического оборудования и частей к нему на основании разрешения Министерства природных ресурсов (приложение № 5);
  • отдельные виды медицинских товаров на основании разрешения Росздравнадзора (приложение № 6).
Разрешительный порядок не применяется, в частности, к товарам (п. 2 постановления № 312):

  • происходящим с территории РФ, сопровождаемым сертификатом о происхождении по форме СТ-1 (или иным сертификатом, подтверждающим российское происхождение товаров, либо заключением о подтверждении производства промышленной продукции в РФ);
  • товарам, вывозимым с территории РФ в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами РФ;
  • вывозимым из РФ в Республику Беларусь в рамках Союзного государства;
  • которые вывозятся в ДНР, ЛНР, в Республику Абхазию и в Республику Южная Осетия (вне зависимости от происхождения товаров);
  • произведенным на территориях особых экономических зон, специальной экономической зоны, приравненных к ним территориях, расположенных в РФ, с использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны.

Запрет на вывоз товаров в отдельные государства

Вместе с тем до 31.12.2022 (включительно) Правительством РФ (постановление от 09.03.2022 № 313) введен запрет на вывоз некоторых товаров в следующие иностранные государства: Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая о. Джерси, о. Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар) Государства Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китайская Народная Республика) Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

В указанные страны запрещается вывозить:

  • древесину в виде щепок или стружки (коды ТН ВЭД ЕАЭС 4401 21, 4401 22);
  • лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью или грубо окантованные или неокантованные (код ТН ВЭД ЕАЭС 4403);
  • листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой древесины), для клееной фанеры или для аналогичной слоистой древесины и прочие лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, не обработанные или обработанные строганием, шлифованием, сращенные или не сращенные, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной не более 6 мм (код ТН ВЭД ЕАЭС 4408);
  • отходы и лом коррозионно-стойкой стали, содержащей 8 мас. % или более никеля (код ТН ВЭД ЕАЭС 7204 21 100 0);
  • отходы и лом коррозионно-стойкой стали прочей (код ТН ВЭД ЕАЭС 7204 21 900 0);
  • отходы и лом легированной стали прочей (код ТН ВЭД ЕАЭС 7204 29 000 0);
  • отходы и лом вольфрама и изделий из него (код ТН ВЭД ЕАЭС 8101 97).
Запрет на вывоз не действует в отношении товаров (п. 2 Постановления № 313):

  • вывозимых с территории РФ в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории РФ, а также на товары, происходящие с территории РФ, перемещаемые между частями территории РФ через территории иностранных государств;
  • вывозимых с территории РФ в целях обеспечения деятельности воинских формирований РФ, находящихся на территориях иностранных государств;
  • вывозимых с территории РФ в целях обеспечения деятельности организаций РФ на архипелаге Шпицберген;
  • вывозимых в рамках международных транзитных воздушных перевозок через территорию РФ в третьи страны в одном из следующих случаев:
    • воздушное судно совершает промежуточную посадку в международном аэропорту РФ без выгрузки товаров и после промежуточной посадки следует за пределы РФ;
    • воздушное судно совершает промежуточную посадку в международном аэропорту РФ с однократной перегрузкой товаров на другое воздушное судно, следующее за пределы РФ (без их помещения под таможенную процедуру таможенного транзита), при условии, что указанные товары находятся под таможенным контролем и не покидают пункт пропуска через государственную границу РФ;
  • вывозимых из РФ для обеспечения деятельности водных судов, сооружений и установок, в отношении которых РФ обладает исключительной юрисдикцией;
  • вывозимых из РФ в качестве припасов;
  • вывозимых физическими лицами для личного пользования.

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