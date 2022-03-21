Какие товары запретили вывозить из России?

В соответствии с Указом Президента от 08.03.2022 № 100 до 31.12.2022 запрещен вывоз из РФ определенных товаров, а по некоторым товарам введены ограничения на вывоз.
Указ Президента РФ от 08.03.2022 № 100, постановления Правительства от 09.03.2022 № 311 , 312 , 313
Запрет на вывоз товаров за пределы РФПеречень товаров, которые до 31.12.2022 (включительно) запрещено вывозить из РФ, утвердило Правительство РФ постановлением от 09.03.2022 № 311. Перечень содержит значительное количество различных товаров, в том числе:
- резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости вместимостью более 300 литров (код ТН ВЭД ЕАЭС 7309 00);
- емкости для сжатого или сжиженного газа (код ТН ВЭД ЕАЭС 7311 00);
- турбины на водяном пару и турбины паровые (код ТН ВЭД ЕАЭС 8406);
- двигатели внутреннего сгорания (коды ТН ВЭД ЕАЭС 8407, 8408);
- установки для кондиционирования воздуха (код ТН ВЭД ЕАЭС 8415);
- машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур (код ТН ВЭД 8433);
- оборудование для производства изделий из бумажной массы, бумаги или картона (код ТН ВЭД ЕАЭС 8441);
- станки ткацкие (код ТН ВЭД ЕАЭС 8446);
- центры обрабатывающие, станки агрегатные однопозиционные и многопозиционные, для обработки металла (код ТН ВЭД ЕАЭС 8457);
- аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая (код ТН ВЭД ЕАЭС 8519, 8521);
- железнодорожные локомотивы (коды ТН ВЭД ЕАЭС 8601, 8602);
- моторные транспортные средства (коды ТН ВЭД ЕАЭС 8702, 8703, 8704, 8705).
- товаров, происходящих с территории РФ, которые сопровождаются сертификатом о происхождении по форме СТ-1 или иным сертификатом, подтверждающим российское происхождение товаров, либо заключением о подтверждении производства промышленной продукции в РФ;
- товаров, вывозимых в государства – члены Евразийского экономического союза (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия), Республику Абхазия и Республику Южная Осетия;
- товаров, вывозимых с территории РФ в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории РФ;
- товаров, вывозимых с территории РФ в целях обеспечения деятельности воинских формирований РФ, находящихся на территориях иностранных государств;
- товаров (вне зависимости от их происхождения), вывозимых в Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику;
- транспортных средств международной перевозки;
- товаров, произведенных на территориях особых экономических зон, специальной экономической зоны, приравненных к ним территориях, расположенных в РФ, с использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны;
- товаров, вывозимых с территории РФ для обеспечения деятельности водных судов, сооружений и установок, в отношении которых РФ обладает исключительной юрисдикцией;
- товаров, вывозимых из РФ в качестве припасов;
- товаров, вывозимых физлицами для личного пользования.
Разрешительный порядок вывоза в страны ЕАЭСВ разрешительном порядке до 31.12.2022 (включительно) на территории государств – членов Евразийского экономического союза (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) можно вывозить (постановление Правительства РФ от 09.03.2022 № 312):
- отдельные виды сельскохозяйственной техники и частей к ней на основании разрешения Минсельхоза (приложение № 1);
- отдельные виды транспортных средств, их частей и комплектующих на основании разрешения Министерства транспорта (приложение № 2);
- отдельные виды промышленной продукции на основании разрешения Минпромторга (приложение № 3);
- отдельные виды телекоммуникационного оборудования, частей и материалов на основании разрешения Минцифры (приложение № 4);
- отдельные виды лабораторного, добычного, геолого-разведочного, геофизического оборудования и частей к нему на основании разрешения Министерства природных ресурсов (приложение № 5);
- отдельные виды медицинских товаров на основании разрешения Росздравнадзора (приложение № 6).
- происходящим с территории РФ, сопровождаемым сертификатом о происхождении по форме СТ-1 (или иным сертификатом, подтверждающим российское происхождение товаров, либо заключением о подтверждении производства промышленной продукции в РФ);
- товарам, вывозимым с территории РФ в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами РФ;
- вывозимым из РФ в Республику Беларусь в рамках Союзного государства;
- которые вывозятся в ДНР, ЛНР, в Республику Абхазию и в Республику Южная Осетия (вне зависимости от происхождения товаров);
- произведенным на территориях особых экономических зон, специальной экономической зоны, приравненных к ним территориях, расположенных в РФ, с использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны.
Запрет на вывоз товаров в отдельные государстваВместе с тем до 31.12.2022 (включительно) Правительством РФ (постановление от 09.03.2022 № 313) введен запрет на вывоз некоторых товаров в следующие иностранные государства: Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая о. Джерси, о. Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар) Государства Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китайская Народная Республика) Украина, Черногория, Швейцария, Япония.
В указанные страны запрещается вывозить:
- древесину в виде щепок или стружки (коды ТН ВЭД ЕАЭС 4401 21, 4401 22);
- лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью или грубо окантованные или неокантованные (код ТН ВЭД ЕАЭС 4403);
- листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой древесины), для клееной фанеры или для аналогичной слоистой древесины и прочие лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, не обработанные или обработанные строганием, шлифованием, сращенные или не сращенные, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной не более 6 мм (код ТН ВЭД ЕАЭС 4408);
- отходы и лом коррозионно-стойкой стали, содержащей 8 мас. % или более никеля (код ТН ВЭД ЕАЭС 7204 21 100 0);
- отходы и лом коррозионно-стойкой стали прочей (код ТН ВЭД ЕАЭС 7204 21 900 0);
- отходы и лом легированной стали прочей (код ТН ВЭД ЕАЭС 7204 29 000 0);
- отходы и лом вольфрама и изделий из него (код ТН ВЭД ЕАЭС 8101 97).
- вывозимых с территории РФ в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории РФ, а также на товары, происходящие с территории РФ, перемещаемые между частями территории РФ через территории иностранных государств;
- вывозимых с территории РФ в целях обеспечения деятельности воинских формирований РФ, находящихся на территориях иностранных государств;
- вывозимых с территории РФ в целях обеспечения деятельности организаций РФ на архипелаге Шпицберген;
- вывозимых в рамках международных транзитных воздушных перевозок через территорию РФ в третьи страны в одном из следующих случаев:
- воздушное судно совершает промежуточную посадку в международном аэропорту РФ без выгрузки товаров и после промежуточной посадки следует за пределы РФ;
- воздушное судно совершает промежуточную посадку в международном аэропорту РФ с однократной перегрузкой товаров на другое воздушное судно, следующее за пределы РФ (без их помещения под таможенную процедуру таможенного транзита), при условии, что указанные товары находятся под таможенным контролем и не покидают пункт пропуска через государственную границу РФ;
- вывозимых из РФ для обеспечения деятельности водных судов, сооружений и установок, в отношении которых РФ обладает исключительной юрисдикцией;
- вывозимых из РФ в качестве припасов;
- вывозимых физическими лицами для личного пользования.
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