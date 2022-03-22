Налоговые льготы и другие меры господдержки: что хотят принять власти

Власти планируют изменить законодательство по налогам, чтобы помочь бизнесу в сложное время. Уже готов законопроект. Документ разбирает Борис Луцет, который ведет авторский канал в Телеграме про налоговую политику.

Итак, сегодня в Думе предполагается рассмотрение во втором и третьем чтении антикризисного налогового законопроекта 84984-8. Коротко о тех изменениях, которые он претерпел в сравнении с первым чтением.

Что хотят изменить в первой части

Моменты следующие:

субъектам РФ предоставляются дополнительные права по продлению сроков уплаты региональных и местных налогов;

сроки представления сведений об участниках иностранных организаций в 2022 году продлеваются с 28 марта до 31 декабря;

уточняются правила ТЦО: в 2022-24 годах они не применяются к инвестиционному налоговому вычету, стоимостной порог для признания сделки контролируемой поднимается с 60 до 120 млн руб., по сделкам 2022-23 годов отменяется штраф в размере 40 процентов;

отменяется штраф за непредставление документов по КИК за финансовые годы, даты окончания которых приходятся на 2020 и 2021 годы.

Что хотят изменить во второй части

По части второй:

по НДС: уточнены формулировки в части применения нулевой ставки по аренде и предоставлению в пользование объектов туристской инфраструктуры — теперь и в том и в другом случае ставка применяется по реестру объектов, расширяются возможности применения в 2022-23 годах заявительного порядка возмещения без предоставления банковской гарантии;

по НДФЛ: уточняется порядок определения расходов в виде имущества, ранее полученного от иностранной организации, снимаются ограничения на освобождение от налога материальной помощи ветеранам, освобождение от налога помимо процентов за 2021-22 годы также и любой материальной выгоды за 2021-23 годы;

по налогу на прибыль интервал процентных ставок по неконтролируемым сделкам устанавливается от 0 до 180 процентов ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года;

по налогу на имущество организаций уточняется порядок применения кадастровой стоимости по состоянию на 01.01.2022 — теперь это правило распространяется не на все случаи;

по земельному налогу по аналогии с налогом на имущество организаций устанавливаются правила определения налоговой базы в 2023 году на основании кадастровой стоимости на 01.01.2022;

по налогу на имущество физических лиц по аналогии с налогом на имущество организаций устанавливаются правила определения налоговой базы в 2023 году на основании кадастровой стоимости на 01.01.2022;

на 2024 год продлеваются полномочия субъектов РФ по установлению нулевой ставки по УСН и патентной системе для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению.