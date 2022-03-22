Цитата дня. Про обесценивание денег

Россияне пытаются всеми способами обеспечить себе финансовую подушку: кто-то открывает вклад под высокий процент, кто-то старается все держать в наличных. Эксперт объяснил, почему последний вариант — неправильный.
Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин сказал журналистам Газеты.ру так:
«Как показал опыт последних недель, ЦБ может предоставить практически любой объем ликвидности банкам, чтобы не допустить негативных последствий. А хранение рублей в наличных — это потеря порядка 20% годовых за счет всплеска инфляции».
На «Клерке» уже писали, почему не стоит массово снимать наличные, по мнению экспертов.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
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