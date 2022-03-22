Цитата дня. Про обесценивание денег

Россияне пытаются всеми способами обеспечить себе финансовую подушку: кто-то открывает вклад под высокий процент, кто-то старается все держать в наличных. Эксперт объяснил, почему последний вариант — неправильный.

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин сказал журналистам Газеты.ру так:

«Как показал опыт последних недель, ЦБ может предоставить практически любой объем ликвидности банкам, чтобы не допустить негативных последствий. А хранение рублей в наличных — это потеря порядка 20% годовых за счет всплеска инфляции».

На «Клерке» уже писали, почему не стоит массово снимать наличные, по мнению экспертов.