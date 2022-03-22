Личные финансы

Цитата дня. Про обесценивание денег

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Россияне пытаются всеми способами обеспечить себе финансовую подушку: кто-то открывает вклад под высокий процент, кто-то старается все держать в наличных. Эксперт объяснил, почему последний вариант — неправильный.

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин сказал журналистам Газеты.ру так:

«Как показал опыт последних недель, ЦБ может предоставить практически любой объем ликвидности банкам, чтобы не допустить негативных последствий. А хранение рублей в наличных — это потеря порядка 20% годовых за счет всплеска инфляции».

На «Клерке» уже писали, почему не стоит массово снимать наличные, по мнению экспертов.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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