Надо ли снимать наличные и переживать за вклады?

Мы собрали ответы на самые популярные вопросы обеспокоенных россиян в небольшой статье.

Разобраться нам помог Вадим Никифоров, консультант по личным финансам и инвестициям, аудитор международной аудиторской компании. А еще мы попросили комментарии у специалистов Ак Барс Банка.

Надо ли снимать наличные?

На волне происходящих событий россияне массово кинулись снимать наличные: эксперты посчитали, что только за один вчерашний день сняли 111 млрд рублей.

Вадим Никифоров, консультант по личным финансам и инвестициям, аудитор международной аудиторской компании:

— Я бы советовал хранить деньги на карте, если они у вас там хранятся сейчас. Государство гарантирует (177-фз) сохранность ваших средств в размере ₽1.4 млн, в случае банкротства банка (и т.д). Сегодня я не вижу риска, что государство откажется от этого обязательства. Как показывает моя профессиональная аудиторская практика и многолетний опыт, как только возникает родного рода паническая ситуация, активизируются мошенники, которые под разными предлогами будут пытаться получить ваши деньги. Банк в этом плане не исключение.

Будьте внимательны с тем, где вы вводите свои данные и кто вам звонит.

Я всегда предпочитал карты наличке. Так легче анализировать доходы/расходы, плюс легче проводить операции по покупке/продаже валюты, облигаций, акций и прочих активов.

Специалисты Ак Барс Банка:

— Если у вас вклад в банке — это самый стабильный и надежный вид вложений. Не стоит предпринимать необдуманных действий — вы можете потерять проценты за досрочное снятие вклада.

Сбережения на вкладах не обесцениваются за счет процентной ставки, в отличие от ситуации, когда лежат дома под подушкой. Деньги на валютных вкладах также надежнее хранить в банках.

Стоит ли беспокоиться о вкладах?

Ведущие российские банки попали под санкции. Большинство из них уже сделали заявления для клиентов, чтобы всех успокоить. Но может быть так, что вы все равно переживаете.

Вадим Никифоров, консультант по личным финансам и инвестициям, аудитор международной аудиторской компании:

— Я бы не рекомендовал снимать деньги с вкладов по нескольким причинам. Прежде всего, какая у вас цель снятия денег? Просто, чтобы была наличка? Но в случае дефолта или ещё более кризисных ситуаций рубль в любом его виде будет под ударом. Купить валюту? Тогда вы ещё больше обогатите банковский сектор и валютных спекулянтов. Ситуация 2008, 2014 и последующих годов показывает, что при резком обесценивании рубля, население склонно покупать доллар, евро. Но через некоторое время рубль укрепляется и как итог, у человека на руках валюта, купленная выше рынка.

Если снимается валюта для покупки «сохранных» активов — тогда такая операция оправдана.

Еще один момент: инфляция до сих пор высокая. И не только в РФ. Об этом надо помнить. Сегодня зафиксирована крайне высокая инфляция в США, о чем мы редко думаем и вспоминаем. Сегодня банки платят % на остаток, что хоть как-то компенсирует обесценивание рубля. Поэтому если вы будете держать деньги в кошельке, они будут обесцениваться с максимально возможной скоростью.

Специалисты Ак Барс Банка:

— Средства на пластиковых картах — это надежное и удобное средство платежа.

Все средства на картах равнозначны денежным средствам на вкладах в банке и не могут быть «заморожены».

Все расчеты на территории России осуществляются через национальную систему платежных карт и будут осуществляться бесперебойно.

А могут быть проблемы с обычными переводами?

— Нет. Платежи по картам внутри страны не зависят от санкций Запада, — рассказали в Ак Барс Банке. — Все рублевые финансовые операции проходят через российскую платежную систему. Центр их обработки находится в России, даже если речь идет о картах платежных систем VISA и Mastercard — это неоднократно подтверждали в Центральном банке.