Если инвесторам отменить НДФЛ, поможет ли это рынку?

Национальная ассоциация участников фондового рынка предложила Минфину поддержать участников торгов снижением фискального бремени. Вместе с экспертами разбираемся, могут ли режимы с отменой налогов поддержать российских инвесторов.

О чем инициатива НАУФОР

Все инвесторы и профессиональные участники рынка ждут начала работы фондовой секции в режиме основных торгов. В основном аналитики ожидают резких изменений цен на рынке ценных бумаг. Учитывая это, Национальная ассоциация участников фондового рынка предложила Минфину меры по поддержке российских инвесторов:

отменить НДФЛ и налог на прибыль на полученный доход в виде купонов и дисконта по государственным ценным бумагам и корпоративным облигациям, номинированным как в рублях, так и в иностранной валюте;

отменить НДФЛ на полученный доход в виде дивидендов по акциям российских эмитентов;

отменить НДФЛ на доход, выплачиваемый по паям ПИФов;

отменить НДФЛ и налог на прибыль от операций с ценными бумагами в части дохода, который образовался исключительно вследствие изменения курса иностранной валюты (исключение влияния валютной переоценки).

Кроме того, ассоциация предложила увеличить инвестиционный налоговый вычет на взнос на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) до 1 млн рублей.

При этом в НАУФОР считают, что срок владения ценными бумагами стоит сократить с трех лет до одного года. То есть уже через год инвестор получит право на инвестиционный налоговый вычет от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке.

А если гражданин выбрал вычет по второму типу, когда он, закрывая счет, освобождается от налогообложения всей суммы дохода, полученного на ИИС, то предельный размер налогового вычета должен быть увеличен с 3 млн до 9 млн рублей в год.

Еще одно предложение касается сроков, в которые взимается НДФЛ по операциям на рынке ценных бумаг. В НАУФОР считают, что для инвесторов лучше, если государство это будет делать по окончании налогового периода (то есть календарного года), а не в течение года, как это происходит сейчас.

Суть налоговых поблажек Мы собрали мнения экспертов о предложенных вариантах поддержки инвесторов. Про отмену НДФЛ «На мой взгляд, предложение, которое выдвинула НАУФОР, написано „крупными мазками“, и нет четкого понимания, какой именно доход будет освобожден. Например, в пункте 1 „отмена НДФЛ... на полученный доход в виде купонов и дисконта... по корпоративным облигациям, номинированным как в рублях, так и в иностранной валюте“. Под такую широкую трактовку можно отнести все облигации, выпущенные не только компаниями РФ, но и иностранными компаниями. Получается, весь купонный доход должен быть освобожден от НДФЛ, но не накопленный купонный доход, который считается обычно доходом от реализации облигаций», — говорит Светлана Последовская, менеджер продукта УК «Ингосстрах-Инвестиции». Компаниям может стать интереснее занимать деньги на долговом рынке, чем в банках, если эта мера будет реализована, считает Антон Калинин, начальник отдела консультирования «БКС Мир инвестиций». Мера с отменой налогов на доходы, образовавшиеся при изменении валютного курса, по мнению Последовской, поможет снять влияние этого фактора на финансовые результаты, полученные от операций с ценными бумагами: «Если вы и купили актив за 1 доллар по курсу 50 рублей, а продаете также за 1 доллар по курсу 120 рублей, то на данный момент с этих 70 рублей вы должны заплатить налог. Соответственно, при принятии мер с прироста курса налог платить не придется», — объясняет она. А по мнению Дмитрия Леснова, руководителя управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам», эта мера излишняя и связана только с существенной нестабильностью курса национальной валюты. «Все четыре инициативы НАУФОР по отмене НДФЛ полезны для инвесторов, но в разной степени», — подчеркивает Алексей Тараповский, основатель Anderida Financial Group. Но самой существенной он считает отмену НДФЛ на доход, выплачиваемый по паям ПИФов: «Они по-прежнему являются одним из наиболее популярных инструментов коллективных инвестиций, и с этой точки зрения данная мера затронет доходы большего количества граждан», — отмечает эксперт. Двойной смысл в этой инициативе видит Александр Быстров, управляющий партнер, эксперт по инвестициям независимого агентства InvestTrust: «С учетом того, что в ПИФах находится комиссия за управление активами независимо от дохода, данный стимул носит двойной смысл: вроде бы как и плюс за счет отмены НДФЛ, но, с другой стороны, минус, так как комиссия за управление», — аргументирует он. Светлана Последовская заключает, что даже если эти меры примут, то под налогообложением точно останется: доход от продажи (погашения) при приросте по «телу» (то есть доход от изменения цены) ценной бумаги, вне зависимости от того, ценная бумага это российского или иностранного эмитента;

доход в виде иностранных дивидендов. Про срок оплаты налогов Удерживать НДФЛ по операциям на рынке ценных бумаг в конце налогового периода будет полезным шагом для инвесторов, уверен Алексей Тараповский из Anderida Financial Group. У участников торгов, в том числе профессиональных, будет больше денег, которыми они оперируют в течение года. А вот Светлана Последовская оценивает эту идею как слабую, поскольку налог придется платить все равно. К положительным эффектам от такой поддержки она относит: если есть большая потребность в деньгах, инвестор может их вывести и не бояться, что в итоге на банковский счет придет ноль только потому, что все деньги ушли в уплату налога;

если у инвестора не будет свободных рублей в течение января на счетах для удержания налога, то профучастники не смогут удержать налог, сообщат об этом налоговой инспекции. И тогда платить нужно по уведомлению до 1 декабря, то есть еще отсрочив уплату практически на год. «Эта мера поддержит инвесторов, которые используют краткосрочные инвестиции и выводят прибыль в течение года. Но их доля не столь высока. Большая часть инвесторов — это клиенты с долгосрочным горизонтом инвестирования, для которых эта норма не будет иметь положительного эффекта», — утверждает Дмитрий Леснов, руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам». Про налоговый вычет Инициативы с налоговым вычетом откликнулись бы в сердцах граждан и профучастников, уверена Светлана Последовская: «Для граждан это увеличение возврата налога до 130 000 рублей в год по сравнению с 52 000 рублей, которые действуют сейчас. То есть увеличение более чем в два раза. Для профучастников это поддержка ИИС как продукта и его развитие», — рассуждает она. Алексей Тараповский считает, что, скорее всего, Минфин и ФНС не поддержат эту инициативу. Сработают ли НДФЛ free в пользу рынка? Опрошенные эксперты считают, что в целом налоговые меры, которые предложила Минфину НАУФОР, могут способствовать стабилизации ситуации на фондовом рынке. При этом следует помнить про ряд оговорок. «Как представляется, эти меры не являются главными факторами, которые могли бы улучшить положение. В любом случае, судьбу российского фондового рынка в короткой перспективе определяют не экономические, а политические события», — отмечает Алексей Тараповский: «Цель налоговых мер в создании привлекательного инвестиционного климата в государстве в стандартных рыночных условиях, а не в стабилизации рынка, учитывая, что причина нестабильности в санкционном давлении», — оценивает Антон Калинин из «БКС Мир инвестиций». «Данные меры важны, но куда более важно сейчас сохранить стабильно работающие механизмы фондового рынка, которые обезопасят всех участников торгов», — резюмирует Дмитрий Леснов из ФГ «Финам».