Путевой лист можно будет оформить в электронной форме

Опубликован Федеральный закон от 06.03.2022 № 39-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

С 1 марта 2023 года путевые листы можно будет оформлять в электронном виде. Соответствующие изменения внесены в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, утв. Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ.

Также в электронной форме можно будет оформлять такие перевозочные документы, как электронный договор фрахтования, электронный заказ и электронная заявка. Форматы этих документов позднее утвердит ФНС России по согласованию с Минтрансом России.

Указанные электронные перевозочные документы нужно будет подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью на портале Госуслуг. При этом уже применяемые сегодня такие электронные перевозочные документы, как электронная транспортная накладная, электронный заказ-наряд, электронная сопроводительная ведомость, можно будет подписывать электронной подписью с Госуслуг с 01.09.2022 (пп. "а" п. 8 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2022 № 39-ФЗ).

Основные правила оформления путевого листа с 1 марта 2023 года будут закреплены непосредственно в ст. 6 Устава автомобильного транспорта, а не утверждаться Минтрансом, как это происходит сейчас (см. приказ Минтранса России от 11.09.2020 № 368). Согласно новой редакции этой статьи путевой лист можно будет оформить на бумаге или в электронной форме. Он должен будет содержать сведения о:

сроке действия путевого листа;

лице, оформившем путевой лист;

транспортном средстве;

водителе (водителях) транспортного средства;

виде перевозки;

виде сообщения.

Состав сведений и порядок оформления (формирования) путевого листа утвердит Минтранс России.

Собственник (владелец) транспортного средства сможет включить в путевой лист дополнительные сведения с учетом особенностей его деятельности, связанной с перевозкой пассажиров, багажа и грузов.

Путевой лист подлежит оформлению собственником (владельцем) транспортного средства на каждое транспортное средство, осуществляющее движение по дорогам при перевозке пассажиров и багажа, грузов в городском, пригородном и междугородном сообщениях. В случае если транспортное средство предоставлено во временное владение и пользование за плату по договору аренды транспортного средства с экипажем, путевой лист оформляется арендодателем.

(См. п. 3 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2022 № 39-ФЗ).

Порядок предъявления электронного путевого листа сотруднику ГИБДД пока не определен, полагаем, что водители будут действовать по аналогии с электронными полисами ОСАГО – предъявлять их в распечатанном виде или на экране гаджета, а сотрудник будет проверять подлинность документа самостоятельно.