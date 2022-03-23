На фондовом рынке началась торговля ОФЗ. Что это и какие плюсы и минусы таких инвестиций?

Как многие знают, торговля акциями и облигациями была приостановлена на Московской бирже на несколько недель. Теперь открывают торги постепенно — 21 марта началась торговля облигациями федерального займа (ОФЗ).

Что такое ОФЗ?

ОФЗ — это государственные облигации. Как компания их может выпустить, так и государство. И покупать могут, в том числе граждане России. Все, что требуется — открыть брокерский счет. Если вы — клиент банка, то наверняка ваш банк предоставляет услугу открытия брокерского счета в своем инвестиционном подразделении, в офис можно будет не ходить.

Компания или государство, выпускающее облигации, как бы берет в долг у покупателей. А за пользование деньгами платит проценты — в случае облигаций это купонный доход. Как правило, начисляется несколько раз в год, точные условия есть в описании каждого выпуска бумаг.

ОФЗ считаются консервативным способом сбережения средств, потому что главный риск — это дефолт, а он маловероятен. Помните, недавно писала про возможность дефолта России по внешнему долгу? Возможность такого сценария связана с тем, что наши международные резервы и часть ФНБ заморожены из-за санкций, а еще есть ограничения по валютным переводам.

То есть главная трудность со всеми внешними долгами России — не в том, что денег нет, они как раз есть. Сложность в том, что платить надо в валюте, а с ней сейчас напряженка. Тем не менее, 16 марта Россия успешно выплатила купон по еврооблигациям.

А ОФЗ — это внутренний долг, он номинирован в рублях. В ближайшее время проблем с обслуживанием этого долга вроде бы не наблюдается.

В чем плюсы и минусы покупки ОФЗ сейчас?

Именно в текущей ситуации есть особенности.

Плюсы:

Высокие ставки. Еще недавно ОФЗ были с доходностью по 4%, потому что это — надежный инструмент, а чем ниже риск, тем ниже доходность. А сейчас (21.03) можно купить ОФЗ со ставкой 15-18%. По вкладам сейчас есть ставки по 20-22%, справедливо заметите вы.

Но такие ставки банки предлагают на короткие сроки, как правило, до 3 месяцев. Все, что дольше — там ставка уже ниже. А в ОФЗ можно вложить средства и получать такую высокую доходность в течение более длительного времени.

Если ставка 18,12% на данный момент (21.03) — у ОФЗ на 4 месяца, то 16,38% есть уже на 1 год 5 месяцев, а 15,9% — на 2 года и 4 месяца. Скорее всего, ставки по банковским вкладам будут резко снижаться. Обычно период высоких ставок держится недолго. А по ОФЗ можно будет получать высокую доходность подольше.

Второй плюс — высокая надежность. Вероятность дефолта долга России всегда ниже, чем вероятность дефолта любой компании. Ну и, в принципе, даже в нынешнее тяжелое время никаких предпосылок для дефолта по внутреннему долгу нет.

Минусы

Вероятность дефолта хоть и очень низкая, но не нулевая. Об этом стоит помнить, инвестируя деньги в любые ценные бумаги.

Точно так же, открывая вклад, стоит помнить, что теоретически у любого банка могут отозвать лицензию, просто в случае некоторых банков эта вероятность очень низкая.

Последняя ситуация показала, что деньги на фондовом рынке могут быть некоторое время заморожены. Торги ОФЗ были закрыты несколько недель, как и по другим бумагам. То есть люди фактически были лишены возможности продать ОФЗ и вытащить свои деньги. А ведь деньги могут понадобиться срочно.