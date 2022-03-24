Риск или шанс: менять ли работу в условиях нестабильной экономики?

«Замереть, бежать, драться» — базовые инстинктивные реакции психики, которые активируются в непростые времена. Похожие тактики можно увидеть сегодня и на рынке труда. Кто-то судорожно отправляет резюме в страхе остаться совсем без работы, кто-то берёт дополнительную нагрузку, чтобы быть нужным, кто-то не может сконцентрироваться на делах и бесконечно скроллит новостную ленту.

Если совсем недавно, в январе 2022-го, у 71% россиян были планы по смене работы, то сейчас эти желания под большим вопросом. Как показало исследования, с конца февраля этого года количество вакансий на российском рынке стало резко снижаться.

Единственные сферы, где оно продолжает расти, — госслужба и НКО.

История прошлых декад учит, что экономические треки лучше проходить при наличии постоянного рабочего места. А вопрос наличия этого самого места, когда ежедневно обновляются списки санкций, остаётся открытым.

Как лучше действовать, чтобы в непростые времена быть с работой? Стоит ли сейчас принимать судьбоносные карьерные решения или лучше повременить?

Предлагаем вместе поискать ответы на эти вопросы, рассмотрев три ситуации:

У вас есть работа, но были планы по её смене. Вы сейчас без работы. Вы вроде бы трудоустроены, но по факту — работы нет (отпуск без содержания, уведомили о сокращении и прочее).

Ситуация № 1. Работа есть, но по каким-то параметрам она не устраивает

Возможно, вы чувствуете, что переросли должность. Или у вас новый руководитель, с которым не удаётся найти контакт. Вы хотите пересмотра зарплаты, но руководство не идёт навстречу. И ещё масса других возможных причин.

В похожих ситуациях рекомендуем повременить с заявлением об увольнении и вместо этого составить небольшой антикризисный план.

Сформулируйте (лучше письменно):

Как изменилась операционная деятельность? Есть ли клиенты, регулярно ли идут транзакции?

Окажут ли санкции влияние на бизнес компании? Если да, то какое? Есть ли у высшего менеджмента какие-то планы по минимизации этих рисков?

Есть л и задачи и цели, которые сейчас вы можете дополнительно взять на себя? И на каких условиях вы готовы это сделать? Ответы на эти вопросы помогут принять взвешенное решение и увидеть новые возможности в сложившихся непростых обстоятельствах. Кроме того, такой план поможет вам прокачать бизнес-мышление, а такие компетенции, как поиск возможностей, анализ, переговорные навыки, очень востребованы в сложные времена.

Важное дополнение. Если работа «достала» и вам физически плохо там находиться, возможно, стоит активизировать поиски работы.

В этом уверена Светлана Иванова, продюсер онлайн-курсов для HR:

«Если человек недоволен работой, смысла пересиживать нет. Да, есть риск, который нужно адекватно оценивать. Но если есть уверенность в себе как в профессионале, то нужно выходить на рынок, проявляться и искать то место, которое будет отвечать на 100% запросу. Время, потраченное на „пересидку“, может сыграть не на пользу. Это может быть время, потраченное зря. Я за то, чтобы здесь и сейчас действовать и принимать решения. Искать себя и своё место».

Ситуация № 2. Работы нет

Наибольший уровень стресса сейчас испытывают те, кто весну 2022 года встретил без работы. В ситуации, когда из-за ухода многих компаний с рынка число рабочих мест сокращается, а соискателей — увеличивается, есть соблазн соглашаться на первое мало-мальски привлекательное приглашение из-за страха, что лучше может и не быть.

С таким подходом не согласна Айгюн Курбанова, директор по персоналу и владелец Школы карьерного менеджмента:

«Выходить „хоть куда“ — так себе решение, потому что во многих отраслях ожидается кризис. И если человек выходит в такую компанию, при сокращении он попадёт в число первых „кандидатов на выход“. Авиация, автомобильный рынок — туда сейчас идти я бы не рекомендовала. Надо анализировать — что с отраслью, какие санкции, как они повлияют на бизнес. Если есть понимание, что серьезных проблем не предвидится, всё нормально — можно трудоустраиваться».

Кстати, довольно часто для подобного анализа ситуации и конкретных предложений кандидаты обращаются к карьерным консультантам.

По мнению Айгюн Курбановой, в этом есть смысл — такое общение поможет принять верное решение:

«Карьерный консультант может помочь как с поиском работы, выбором потенциальных ниш, так и с выбором оффера, если их несколько. Ещё одно важное уточнение: если у человека есть „подушка безопасности“, стоит продолжать поиски, а не выходить в заведомо разваливающуюся компанию».

Ситуация № 3. Формально работа есть, но «стоит на паузе» или скоро закончится

В случае сокращения всё достаточно однозначно — если вы не готовы в принципе закончить на этом свою трудовую карьеру, необходимо сфокусировано и методично начинать искать новую работу. По возможности, ориентируясь на отрасли, которые меньше всего пострадали от санкций.

В случае с вынужденной паузой на работе, когда компания отправила вас «в простой» на минимальную зарплату или в неоплачиваемый отпуск, вариантов несколько.

Можно позволить себе действительно отдохнуть — если позволяет финансовая ситуация. А дальше решать по обстоятельствам, которые развиваются порой непредсказуемо. Попробовать себя в других форматах. Можно рассмотреть неполную занятость или фриланс — проектную работу, временные контракты. И уже во время нового сотрудничества принимать решение — ждать новостей от основного работодателя или увольняться, но уже имея новое хорошее предложение.

Эксперты сходятся во мнении, что похожего кризиса мы ещё не проходили. И он потребует от нас высокой скорости реакции, быстрого обучения и переобучения, психологической устойчивости и предпринимательского мышления.?

При этом рынок труда, в рамках которого приходится действовать, довольно сильно поменяет свой ландшафт. Например, за счёт того, что часть крупных западных работодателей покинет российскую арену — и эти пробелы будет необходимо заполнять. Уже вернулся термин «рынок работодателя» — это значит, что количество вакансий сокращается, а конкуренция за рабочее место увеличивается. Поэтому сейчас критически важно сфокусироваться на поиске работы или расширять зону ответственности, если вы трудоустроены, чтобы укрепить свои позиции на работе.

Мыслитель Чак Свиндолл сказал:

«Мы все сталкиваемся с рядом прекрасных возможностей, блестяще замаскированных под невозможные ситуации».

Пусть в непростой экономической обстановке у вас находится достаточно примеров, когда трудности оборачиваются шансами. Главное — уметь ими воспользоваться.