Бухгалтерия

Цитата дня. Про отрицательную разницу

Налоговый учет для компаний, у которых обязательства в валюте, — тот еще цирк сейчас. Надо как-то упрощать задачу. Даже налоговики это понимают.

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О решениях по курсовой разнице рассказал сегодня глава ФНС Даниил Егоров:

«В налоговом учете принято, что если у тебя есть какое-то требование или обязательство в валюте, то ты его переоцениваешь и каждый месяц учитываешь, какой финансовый результат получается. Было принято решение: если у нас отрицательная курсовая разница, то это расход».

Кроме того, по 2023 году ФНС будет учитывать только реализованные курсовые разницы.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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