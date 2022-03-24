Цитата дня. Про отрицательную разницу

О решениях по курсовой разнице рассказал сегодня глава ФНС Даниил Егоров:
«В налоговом учете принято, что если у тебя есть какое-то требование или обязательство в валюте, то ты его переоцениваешь и каждый месяц учитываешь, какой финансовый результат получается. Было принято решение: если у нас отрицательная курсовая разница, то это расход».
Кроме того, по 2023 году ФНС будет учитывать только реализованные курсовые разницы.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.