Страховые взносы в ФНС за работников в 2022 году

Каждый работодатель должен ежемесячно перечислять в ФНС различные страховые взносы с выплат своих сотрудников. Эти перечисления должны включать следующие взносы:

ОПС (обязательное пенсионное страхование);

ОМС (обязательное медицинское страхование);

ВНиМ (обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством).

Как рассчитать?

Взносы следует считать на последнее число месяца по каждому работнику, исходя из базы и тарифа по каждому виду (ст. ст. 421, 431 НК).

Формула расчета:

В базу по взносам должны включаться все выплаты — заработная плата, премии и т. д., — которые были начислены работнику с начала года. При этом, как пояснил Минтруд в своем письме от 12.11.2015 № 17-4/ООГ-1569, если сотрудник менял работодателя в текущем году, заработок с прежнего места работы учитывать не нужно.

Обратите внимание, что предельная величина базы:

не может превышать 1 032 000 руб. для расчета взносов на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

облагается по тарифу 10%, если превышает сумму 1 565 000 руб. для расчета взносов на обязательное пенсионное страхование;

не установлена для взносов на обязательное медицинское страхование и случаи травматизма.

Страховые взносы в 2022 году

На 2022 год действительны тарифы страховых взносов в размере:

ВНиМ : 2,9% на выплаты, не превышающие предельную базу. Не облагаются выплаты сверх установленной суммы.

: 2,9% на выплаты, не превышающие предельную базу. Не облагаются выплаты сверх установленной суммы. ОПС : 22% на выплаты меньше и 10% на выплаты сверх предельной базы. Дополнительные тарифы начисляются на выплаты работникам с вредными условиями труда.

: 22% на выплаты меньше и 10% на выплаты сверх предельной базы. Дополнительные тарифы начисляются на выплаты работникам с вредными условиями труда. ОМС : 5,1% со всех облагаемых выплат.

: 5,1% со всех облагаемых выплат. На случай травматизма: от 0,2% до 8,5% в зависимости от основного вида деятельности организации. С выплат инвалидам взносы должны составлять 60% от тарифа организации.

Субъекты малого и среднего предпринимательства платят взносы по пониженным тарифам с выплат, превышающих МРОТ.

Все работодатели должны перечислять платежи в ФНС по итогам каждого месяца не позднее 15 числа. Обратите внимание, что если срок попадает на выходной или праздничный день, то его стоит перенести на ближайший рабочий день.

Пример расчета суммы взносов

За период январь-август 2022 года сотруднику Иванову И. И, являющемуся гражданином РФ, было начислено:

Месяц Сумма выплат нарастающим итогом с начала года, руб. База для начисления взносов нарастающим итогом с начала года, руб. На обязательное пенсионное страхование На обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством На травматизм На обязательное медицинское страхование до 1 565 000 включительно в части, превышающей 1 565 000 до 1 032 000 Январь 155 000 155 000 0 155 000 155 000 155 000 Февраль 310 000 310 000 0 310 000 310 000 310 000 Март 470 000 470 000 0 470 000 470 000 470 000 Апрель 645 000 645 000 0 645 000 645 000 645 000 Май 825 000 825 000 0 825 000 825 000 825 000 Июнь 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Июль 1 200 000 1 200 000 0 1 032 000 1 200 000 1 200 000 Август 1 570 000 1 565 000 5 000 1 032 000 1 570 000 1 570 000

Месяц Взносы, исчисленные за месяц, руб. На обязательное пенсионное страхование На обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством На травматизм На обязательное медицинское страхование до 1 565 000 включительно по тарифу 22% в части, превышающей 1 565 000 по тарифу 10% до 1 032 000 включительно по тарифу 2,9% по тарифу данной организации-1% по тарифу 5,1% Январь 34 100 0 4 495 1 550 7 905 Февраль 34 100 0 4 495 1 550 7 905 Март 35 200 0 4 640 1 600 8 160 Апрель 38 500 0 5 075 1 750 8 925 Май 39 600 0 5 220 1 800 9 180 Июнь 38 500 0 5 075 1 750 8 925 Июль 44 000 0 928 2 000 10 200 Август 80 300 500 0 3 700 18 870

Иностранный работник: страховые взносы

Если иностранный работник прибыл из Белоруссии или других стран ЕАЭС, то страховые взносы следует начислять по тем же правилам, что и лицам с российским гражданством (письма ФНС от 22.11.2017 № ГД-4-11/26208@, от 14.02.2017 № БС-4-11/2686). Также эти правила распространяются на беженцев (письмо Минтруда от 19.12.2014 № 17-3/В-620), постоянно или временно проживающим иностранцам (письмо Минфина от 28.01.2020 № 03-15-06/4835).

Временно пребывающим иностранцам не начисляются взносы на ОМС, а тариф на ВНИМ составляет 1,8%. Правила начисления взносов на ОПС и травматизм — такие же, как и для россиян (ст. ст. 422, 425 НК, ст. 7 закона № 167-ФЗ, ст. 20.1 закона № 125-ФЗ, ст. 2 закона № 255-ФЗ).

Иностранцам, получившим временное убежище, начисляются взносы на ОПС, ОМС и на травматизм так же, как россиянам, на ВНиМ — по тарифу 1,8% (письма Минфина от 20.01.2020 № 03-04-05/2606, Минтруда от 21.04.2015 № 17-3/10/В-2795).