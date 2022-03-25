Страховые взносы

Страховые взносы в ФНС за работников в 2022 году

Расскажем, как в 2022 году работодатели должны рассчитывать страховые взносы. А также покажем расчет на примере.

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Каждый работодатель должен ежемесячно перечислять в ФНС различные страховые взносы с выплат своих сотрудников. Эти перечисления должны включать следующие взносы:

  • ОПС (обязательное пенсионное страхование);
  • ОМС (обязательное медицинское страхование);
  • ВНиМ (обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством).

Как рассчитать?

Взносы следует считать на последнее число месяца по каждому работнику, исходя из базы и тарифа по каждому виду (ст. ст. 421, 431 НК).

Формула расчета:

6

В базу по взносам должны включаться все выплаты — заработная плата, премии и т. д., — которые были начислены работнику с начала года. При этом, как пояснил Минтруд в своем письме от 12.11.2015 № 17-4/ООГ-1569, если сотрудник менял работодателя в текущем году, заработок с прежнего места работы учитывать не нужно.

Обратите внимание, что предельная величина базы:

  • не может превышать 1 032 000 руб. для расчета взносов на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
  • облагается по тарифу 10%, если превышает сумму 1 565 000 руб. для расчета взносов на обязательное пенсионное страхование;
  • не установлена для взносов на обязательное медицинское страхование и случаи травматизма.

Страховые взносы в 2022 году

На 2022 год действительны тарифы страховых взносов в размере:

  • ВНиМ: 2,9% на выплаты, не превышающие предельную базу. Не облагаются выплаты сверх установленной суммы.
  • ОПС: 22% на выплаты меньше и 10% на выплаты сверх предельной базы. Дополнительные тарифы начисляются на выплаты работникам с вредными условиями труда.
  • ОМС: 5,1% со всех облагаемых выплат.
  • На случай травматизма: от 0,2% до 8,5% в зависимости от основного вида деятельности организации. С выплат инвалидам взносы должны составлять 60% от тарифа организации.

Субъекты малого и среднего предпринимательства платят взносы по пониженным тарифам с выплат, превышающих МРОТ.

Все работодатели должны перечислять платежи в ФНС по итогам каждого месяца не позднее 15 числа. Обратите внимание, что если срок попадает на выходной или праздничный день, то его стоит перенести на ближайший рабочий день.

Пример расчета суммы взносов

За период январь-август 2022 года сотруднику Иванову И. И, являющемуся гражданином РФ, было начислено:

Месяц

Сумма выплат нарастающим итогом с начала года, руб.

База для начисления взносов нарастающим итогом с начала года, руб.

На обязательное пенсионное страхование

На обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

На травматизм

На обязательное медицинское страхование

до 1 565 000 включительно

в части, превышающей 1 565 000

до 1 032 000

 

 

Январь

155 000

155 000

0

155 000

155 000

155 000

Февраль

310 000

310 000

0

310 000

310 000

310 000

Март

470 000

470 000

0

470 000

470 000

470 000

Апрель

645 000

645 000

0

645 000

645 000

645 000

Май

825 000

825 000

0

825 000

825 000

825 000

Июнь

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Июль

1 200 000

1 200 000

0

1 032 000

1 200 000

1 200 000

Август

1 570 000

1 565 000

5 000

1 032 000

1 570 000

1 570 000

 

Месяц

Взносы, исчисленные за месяц, руб.

На обязательное пенсионное страхование

На обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

На травматизм

На обязательное медицинское страхование

до 1 565 000 включительно по тарифу 22%

в части, превышающей 1 565 000 по тарифу 10%

до 1 032 000 включительно по тарифу 2,9%

по тарифу данной организации-1%

по тарифу 5,1%

Январь

34 100

0

4 495

1 550

7 905

Февраль

34 100

0

4 495

1 550

7 905

Март

35 200

0

4 640

1 600

8 160

Апрель

38 500

0

5 075

1 750

8 925

Май

39 600

0

5 220

1 800

9 180

Июнь

38 500

0

5 075

1 750

8 925

Июль

44 000

0

928

2 000

10 200

Август

80 300

500

0

3 700

18 870

Иностранный работник: страховые взносы

Если иностранный работник прибыл из Белоруссии или других стран ЕАЭС, то страховые взносы следует начислять по тем же правилам, что и лицам с российским гражданством (письма ФНС от 22.11.2017 № ГД-4-11/26208@, от 14.02.2017 № БС-4-11/2686). Также эти правила распространяются на беженцев (письмо Минтруда от 19.12.2014 № 17-3/В-620), постоянно или временно проживающим иностранцам (письмо Минфина от 28.01.2020 № 03-15-06/4835).

Временно пребывающим иностранцам не начисляются взносы на ОМС, а тариф на ВНИМ составляет 1,8%. Правила начисления взносов на ОПС и травматизм — такие же, как и для россиян (ст. ст. 422, 425 НК, ст. 7 закона № 167-ФЗ, ст. 20.1 закона № 125-ФЗ, ст. 2 закона № 255-ФЗ).

Иностранцам, получившим временное убежище, начисляются взносы на ОПС, ОМС и на травматизм так же, как россиянам, на ВНиМ — по тарифу 1,8% (письма Минфина от 20.01.2020 № 03-04-05/2606, Минтруда от 21.04.2015 № 17-3/10/В-2795).

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