Какие дополнительные меры приняты в сфере валютного регулирования?

Указ Президента РФ от 18.03.2022 № 126

Новые полномочия Центрального банка

С 28 февраля 2022 года резиденты – участники внешнеэкономической деятельности должны в обязательном порядке продавать 80 процентов валюты , зачисленной на их банковский счет по внешнеторговым контрактам. Срок – не позднее 3 рабочих дней со дня зачисления.

Указом Президента от 18.03.2022 № 126 установлено, что Центральный банк может выдавать разрешение резидентам – участникам внешнеэкономической деятельности:

на продажу иностранной валюты в иной срок (пп. "а" п. 4);

не продавать иностранную валюту в размере, направляемом на удовлетворение требований российских кредитных организаций по обязательствам в иностранной валюте, предусмотренным кредитными договорами (пп. "б" п. 4).

Совет директоров Центрального банка будет определять сумму операции, в пределах которой может осуществляться (п. 1 Указа от 18.03.2022 № 126):

предварительная оплата или авансовый платеж по контрактам резидентами в пользу иностранных юридических лиц и физических лиц, не являющихся резидентами (перечень видов контрактов определяет Совет директоров ЦБ РФ). Положения не применяются к операциям российских физлиц, российских кредитных организаций, а также государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ";

перевод денежных средств с открытых в российских кредитных организациях: счетов иностранных организаций – нерезидентов, зарегистрированных в государствах, поименованных в распоряжении Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р, на счета иностранных организаций из дружественных государств; счетов иностранных организаций из дружественных государств на счета, открытые в государствах, поименованных в распоряжении Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р.

перевод (без открытия счетов) денежных средств, в том числе электронных денежных средств: иностранными лицами из государств, поименованных в распоряжении Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р, в пользу иностранных организаций – нерезидентов из дружественных государств; иностранными организациями – нерезидентами дружественных государств в банки и иные организации финансового рынка, расположенные в государствах, поименованных в распоряжении Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р.

приобретение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ организациями-нерезидентами.

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ вправе разрешить резидентам – участникам внешнеэкономической деятельности продавать валютную выручку в ином размере, а также осуществлять указанные выше операции сверх установленной суммы (п. 9 Указа Президента РФ от 18.03.2022 № 126).

Запрет на осуществление некоторых операций

До 31 декабря 2022 года без разрешения ЦБ РФ резидентам нельзя (п. 2 Указа от 18.03.2022 № 126):

оплачивать доли, вклады, паи в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) организации-нерезидента;

производить взнос нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений (договора о совместной деятельности).

Займы и переводы для нерезидентов

С 1 марта 2022 года резидентам запрещается осуществлять валютные операции, связанные с предоставлением нерезидентам иностранной валюты по договорам займа, а также зачислять иностранную валюту на свои счета в заграничных банках и иных иностранных организациях финансового рынка. Однако теперь эти запреты не распространяются на переводы в валюте для зачисления на открытые в иностранных банках счета (вклады) (пп. "а" п. 6 Указа от 18.03.2022 № 126):

дипломатических представительств,

консульских учреждений РФ,

постоянных представительств РФ при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях,

иных официальных представительств РФ и представительств федеральных органов исполнительной власти,

представительств и (или) филиалов юридических лиц – резидентов, расположенных за пределами территории РФ, а также их сотрудников.

Организации, которые непосредственно реализуют проекты по производству сжиженного природного газа, требование об обязательной продаже 80 % валютной выручки от таких проектов исполнять не обязаны (пп. "б" п. 6 Указа от 18.03.2022 № 126).

Кроме того:

до 1 сентября 2022 года выраженные в иностранной валюте обязательства (возникшие до введения санкций) по договорам банковского счета (вклада) между банками, в отношении которых введены санкции, и организациями-резидентами признаются исполненными надлежащим образом, если эти обязательства исполнены в рублях исходя из официального курса ЦБ РФ на день платежа (п. 5 Указа от 18.03.2022 № 126);

меры, введенные п. 1 Указа Президента РФ от 01.03.2022 № 81, больше не распространяются на предоставление кредитов и займов (в рублях) резидентам, если они находятся под контролем иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, поименованными в распоряжении Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р (п. 7 Указа от 18.03.2022 № 126). Напомним, с 02.03.2022 действует особый порядок осуществления (исполнения) резидентами отдельных сделок (операций) с иностранными лицами;

положения п. 12 Указа Президента от 05.03.2022 № 95, которые определяют условия непризнания лицами недружественных государств, для целей осуществления (исполнения) резидентами отдельных сделок (операций), теперь распространяются на Указ Президента РФ от 05.03.2022 № 95.

Принять соответствующие решения Правительство РФ, Банк России, Совет директоров ЦБ РФ должны в течение 10 дней.

Разъяснять вопросы применения Указа от 18.03.2022 № 126 будет ЦБ РФ.