Какие дополнительные меры приняты в сфере валютного регулирования?

Указ Президента РФ от 18.03.2022 № 126
Новые полномочия Центрального банкаС 28 февраля 2022 года резиденты – участники внешнеэкономической деятельности должны в обязательном порядке продавать 80 процентов валюты, зачисленной на их банковский счет по внешнеторговым контрактам. Срок – не позднее 3 рабочих дней со дня зачисления.
Указом Президента от 18.03.2022 № 126 установлено, что Центральный банк может выдавать разрешение резидентам – участникам внешнеэкономической деятельности:
- на продажу иностранной валюты в иной срок (пп. "а" п. 4);
- не продавать иностранную валюту в размере, направляемом на удовлетворение требований российских кредитных организаций по обязательствам в иностранной валюте, предусмотренным кредитными договорами (пп. "б" п. 4).
- предварительная оплата или авансовый платеж по контрактам резидентами в пользу иностранных юридических лиц и физических лиц, не являющихся резидентами (перечень видов контрактов определяет Совет директоров ЦБ РФ). Положения не применяются к операциям российских физлиц, российских кредитных организаций, а также государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ";
- перевод денежных средств с открытых в российских кредитных организациях:
- счетов иностранных организаций – нерезидентов, зарегистрированных в государствах, поименованных в распоряжении Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р, на счета иностранных организаций из дружественных государств;
- счетов иностранных организаций из дружественных государств на счета, открытые в государствах, поименованных в распоряжении Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р.
- перевод (без открытия счетов) денежных средств, в том числе электронных денежных средств:
- иностранными лицами из государств, поименованных в распоряжении Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р, в пользу иностранных организаций – нерезидентов из дружественных государств;
- иностранными организациями – нерезидентами дружественных государств в банки и иные организации финансового рынка, расположенные в государствах, поименованных в распоряжении Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р.
- приобретение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ организациями-нерезидентами.
Запрет на осуществление некоторых операцийДо 31 декабря 2022 года без разрешения ЦБ РФ резидентам нельзя (п. 2 Указа от 18.03.2022 № 126):
- оплачивать доли, вклады, паи в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) организации-нерезидента;
- производить взнос нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений (договора о совместной деятельности).
Займы и переводы для нерезидентовС 1 марта 2022 года резидентам запрещается осуществлять валютные операции, связанные с предоставлением нерезидентам иностранной валюты по договорам займа, а также зачислять иностранную валюту на свои счета в заграничных банках и иных иностранных организациях финансового рынка. Однако теперь эти запреты не распространяются на переводы в валюте для зачисления на открытые в иностранных банках счета (вклады) (пп. "а" п. 6 Указа от 18.03.2022 № 126):
- дипломатических представительств,
- консульских учреждений РФ,
- постоянных представительств РФ при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях,
- иных официальных представительств РФ и представительств федеральных органов исполнительной власти,
- представительств и (или) филиалов юридических лиц – резидентов, расположенных за пределами территории РФ, а также их сотрудников.
Кроме того:
- до 1 сентября 2022 года выраженные в иностранной валюте обязательства (возникшие до введения санкций) по договорам банковского счета (вклада) между банками, в отношении которых введены санкции, и организациями-резидентами признаются исполненными надлежащим образом, если эти обязательства исполнены в рублях исходя из официального курса ЦБ РФ на день платежа (п. 5 Указа от 18.03.2022 № 126);
- меры, введенные п. 1 Указа Президента РФ от 01.03.2022 № 81, больше не распространяются на предоставление кредитов и займов (в рублях) резидентам, если они находятся под контролем иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, поименованными в распоряжении Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р (п. 7 Указа от 18.03.2022 № 126). Напомним, с 02.03.2022 действует особый порядок осуществления (исполнения) резидентами отдельных сделок (операций) с иностранными лицами;
- положения п. 12 Указа Президента от 05.03.2022 № 95, которые определяют условия непризнания лицами недружественных государств, для целей осуществления (исполнения) резидентами отдельных сделок (операций), теперь распространяются на Указ Президента РФ от 05.03.2022 № 95.
Разъяснять вопросы применения Указа от 18.03.2022 № 126 будет ЦБ РФ.
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