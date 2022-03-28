Денежные переводы с российских карт за границу: какая система выгоднее?

Не всем россиянам, оказавшимся за рубежом, подходит описанный нами ранее вариант с картой «Мир»: кто-то не успел ей обзавестись, у кого-то есть, но строго привязанная к рублевому счету, а многие просто находятся в стране, где платежная система «Мир» не работает.

Для этих случаев рассмотрим ещё один способ, который пока действует и даже является достаточно привлекательным вариантом — онлайн-переводы, которые из России можно отправить через сайт с использованием любой карты (не только «Мир»), а на другой стороне получить наличными в местной валюте, а часто — и в долларах/евро.

Ранее более 40% этого рынка в России занимала Western Union, которая перестала принимать и отправлять переводы в Россию и Беларусь. На данный момент онлайн-переводы доступны через трех основных игроков: KoronaPay, Contact и Unistream.

KoronaPay

На сайте системы можно отправить перевод в ряд стран с помощью любой российской карты. Перевод ограничен суммой в $2 882, но в пользу данного способа говорит низкая или нулевая комиссия и пока довольно выгодный курс доллара.

На момент написания статьи за выдачу на руки $1 000 предлагалось уплатить 104 720 рублей — без комиссии или с надбавкой 99 рублей за «сообщение получателю». При этом редкие предложения наличной валюты в Москве начинались от 105 рублей за доллар, а внутрибанковский курс обмена Тинькофф и вовсе составлял 110 рублей 45 копеек. Насколько долго система сможет предлагать конкурентоспособный курс — сказать сложно.

С евро ситуация несколько отличается — предлагается курс 116 рублей 67 копеек за евро, который хуже наличных курсов в московских обменниках (от 111 рублей), но лучше внутрибанковских курсов (более 120 рублей за евро). Но этот вариант — единственный для тех, кто уехал в Сербию или на Кипр, в других валютах туда переводы не отправляются.

В пользу этого способа говорит и распространенность пунктов выдачи — например, в Турции почтовые отделения готовы выдавать переводы в долларах, евро и лирах — если не устроит курс обналичивания на месте, можно забрать валюту и поискать обменник получше.

Онлайн-переводы с сайта KoronaPay можно отправить в ряд стран, где также сейчас прибавится россиян, например, Узбекистан, Казахстан, Грецию и Израиль. В другие страны переводы принимаются только наличными. Естественно, нет никаких гарантий неизменности этого списка.

CONTACT

Система «Контакт» на своем сайте предлагает онлайн-переводы в 186 стран мира с выдачей наличными или зачислением на банковский счет на другом конце.

Пример с отправкой 1 000 долларов США с выплатой наличными в Турции показывает еще более интересный курс — на момент написания статья система обещала списать с российской карты отправителя лишь 98 487 рублей 40 копеек. При этом получатель мог забрать перевод в долларах или евро в отделениях турецкой системы денежных переводов UPT, которых только на карте Стамбула нашлось более двух десятков.

За отправку 1 000 евро в Сербию (снова единственный доступный вариант для этой страны) система попросила 109 417 рублей — опять ниже, чем у Korona и банков.

Неудобство системы заключается в том, что в отличие от Korona, для проверки конкретного варианта направления и валюты придется зарегистрироваться с помощью SMS и ввести номер карты (без списания суммы).

Unistream

В списке стран, куда данная система готова отправлять деньги с российских карт онлайн, отсутствует та же Турция, но есть Грузия, Израиль, Кипр и Сербия, а также пара популярных у россиян азиатских направлений — Вьетнам и Филиппины.

За перевод 1 000 долларов США во Вьетнам на сайте система предложила списать с российской карты 99 877 рублей 50 копеек с заявленной комиссией 0 рублей. 1 000 евро в Сербию в Unistream готовы отправить за 111392 рублей 50 копеек, что включает в себя комиссию в 100 рублей.

На сайте системы также активно рекламируется мобильное приложение, в котором обещают скидки, однако на момент написания статьи в его работе произошел сбой — сообщение об ошибке возникало при каждой попытке вписать сумму перевода.

Традиционные способы

Тем, кто обзавелся в новой стране собственным счетом, стоит помнить, что по текущему указанию ЦБ допустимо переводить кровным родственникам суммы до $5 000 в месяц. Технически, ничто не помешает отправить рублевую зарплату на счет родителям в банк, не находящийся под санкциями, а затем попросить их конвертировать рубли в доллары и отправить обычный банковский перевод с минимумом комиссий.

Также нет запрета на оплату услуг по договорам — по таким операциям отсутствует ограничение по сумме, но придется пройти процедуру валютного контроля.