Банки

Цитата дня. Про финансовые тренды

Шоковый период прошел и банковская система пытается найти выход из кризиса. Финансисты считают, что в этом процессе пошел новый тренд — девалютизация

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Глава ВТБ Андрей Костин в интервью журналистам сказал так:

«Общий тренд, который сейчас будет наблюдаться, безусловно, девалютизация финансовой деятельности вообще страны. Он будет происходить и это будет нам помогать, потому что мы будем работать на российском рынке с российскими клиентами в российских рублях.»

И заодно добавил, что речь уже сейчас идет про валюты «дружественных стран». То есть, например, юани — они приходят на замену долларам и евро.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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