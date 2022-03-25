Цитата дня. Про финансовые тренды

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью журналистам сказал так:
«Общий тренд, который сейчас будет наблюдаться, безусловно, девалютизация финансовой деятельности вообще страны. Он будет происходить и это будет нам помогать, потому что мы будем работать на российском рынке с российскими клиентами в российских рублях.»
И заодно добавил, что речь уже сейчас идет про валюты «дружественных стран». То есть, например, юани — они приходят на замену долларам и евро.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.