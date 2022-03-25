Правительство продлило срок действия лицензий, аттестаций, аккредитаций и других разрешительных документов

Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353

Какие лицензии будут продлены

Продление касается лицензий и других разрешительных документов, срок действия которых истекает с 14.03.2022 по 31.12.2022. Срок действия таких документов будет автоматически продлен еще на 12 месяцев. Полный перечень документов, на которые распространяется автоматические продление, приведен в приложении № 1 к Постановлению и включает 23 вида документов:

лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (в том числе лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания);

лицензии на оказание услуг связи для целей кабельного вещания, услуг связи для целей проводного радиовещания, услуг связи для целей эфирного вещания, услуг почтовой связи, услуг местной телефонной связи (за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа);

лицензии на телевизионное вещание, радиовещание;

разрешения на судовые радиостанции, используемые на морских судах, судах внутреннего плавания и судах смешанного (река - море) плавания;

разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, лимиты на выбросы загрязняющих веществ, разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, лимиты на сбросы загрязняющих веществ, полученные юридическими лицами и ИП, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" к объектам I категории, а также разрешения на временные выбросы, выдача которых предусмотрена п. 6 ст. 23.1 указанного закона;

разрешения на захоронение донного грунта во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации, выдача которых предусмотрена ст. 37.1 Федерального закона "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации";

аттестация экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора), федерального государственного земельного контроля (надзора), федерального государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, федерального государственного лесного контроля (надзора), федерального государственного геологического контроля (надзора), федерального государственного контроля (надзора) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, федерального государственного контроля (надзора) в области обращения с животными, к проведению мероприятий по контролю;

сертификаты соответствия аэродромов;

договоры водопользования;

решения о предоставлении водных объектов в пользование;

лицензии на водопользование;

договоры пользования водными объектами;

заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки;

разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения;

заключения (акты) государственной историко-культурной экспертизы;

государственная регистрация лекарственных препаратов для ветеринарного применения;

заключения о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы организации, осуществляющей образовательную деятельность и реализующей основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, соискателя лицензии на осуществление образовательной деятельности по указанным программам;

сертификаты о происхождении товара СТ-1;

свидетельства об аккредитации в качестве подразделения транспортной безопасности;

свидетельства об аккредитации специализированной организации, осуществляющей разработку оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры;

свидетельства об аккредитации аттестующей организации;

свидетельства об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности.

Органы, выдавшие перечисленные документы, наделены правом принять решение о продлении срока их действия и в том случае, если он истек до 14.03.2022 (п. 2 Постановления).

Срок подтверждения соответствия лицензионным требованиям тоже перенесут

Если организация или ИП осуществляет лицензируемый вид деятельности, указанный в приложении № 2 к Постановлению, и в 2022 году наступает срок, до которого должно быть пройдено периодическое или первичное подтверждение соответствия лицензионным требованиям, такой срок тоже автоматически продляется на 12 месяцев (п. 3 Постановления). Перечень лицензируемых видов деятельности, к которым применяется это продление, включает:

деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры;

деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

производство лекарственных средств;

деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, когда указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемая в замкнутых системах;

деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, когда эти источники используются в медицинской деятельности);

геодезическая и картографическая деятельность;

деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Дополнительные послабления могут быть приняты госорганами

В отношении разрешительных режимов из приложения № 3 к Постановлению, лицензирования видов деятельности, предусмотренных ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ, и иных видов разрешений, предусмотренных Постановлением, органы власти и госкорпорации, уполномоченные регулировать эти сферы деятельности, вправе при необходимости самостоятельно принять решение о смягчении тех или иных требований, например о сокращении срока переоформления разрешения, о сокращении перечня документов, необходимых для его получения, о возможности осуществления деятельности без получения разрешения и т. д. (п. 4 Постановления).

Особенности разрешительных режимов в отдельных сферах деятельности установлены также приложениями № 4-18 к Постановлению.

Изменение адреса или наименования организации не повлечет изменений в лицензии

Организации и ИП, осуществляющие виды деятельности, перечисленные в ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", и другие виды деятельности на основании разрешений, предусмотренных Постановлением, в 2022 году освобождены от обязанности вносить изменения в реестр разрешений или переоформлять разрешительные документы в случаях:

изменения места нахождения юридического лица (места жительства ИП) или места осуществления лицензируемого вида деятельности, связанного с переименованием географического объекта, улицы, площади или иной территории, изменением нумерации объекта адресации, в том числе почтового индекса;

переименования юридического лица, реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния, присоединения.

Госорган, выдавший разрешительный документ, вправе самостоятельно внести в реестр разрешений изменения при поступлении указанной выше информации (п. 5 Постановления).

Электронные заявления можно будет подать на бумаге

Если действующее законодательство предусматривает обязанность представлять заявления о предоставлении государственных услуг в сфере разрешительной деятельности исключительно в электронной форме, в 2022 году федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный регулировать эту сферу, вправе принять решение о возможности подачи таких заявлений на бумажном носителе. Исключение: в случае если разрешение выдается органом исполнительной власти субъекта РФ, электронная форма заявления по-прежнему будет обязательной.

В заключение отметим, что при внесении измененных сведений в реестр разрешений внесение изменений в разрешение на бумажном носителе не требуется (п. 8 Постановления).