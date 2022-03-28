Снижение размера пеней за несвоевременную уплату налога. И другие изменения в части первой НК РФ

Документ: Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ
Продление сроков уплаты налоговВ 2022 году Правительство РФ получило право продлевать установленные НК РФ сроки уплаты налогов (авансовых платежей по налогам), включая спецрежимы, сборы, страховые взносы. Также региональные власти вправе продлять сроки уплаты региональных и местных налогов, если они не продлены Правительством или субъект хочет продлить этот срок еще больше.
Полномочия Правительства и региональных властей решено расширить. Так, согласно поправкам, внесенным Законом № 67-ФЗ, Правительству РФ и регионам предоставлено право продлевать не только сроки уплаты налогов (авансовых платежей), сборов, установленные НК РФ, но и вообще всех налогов (авансовых платежей), сборов (п. 1 ст. 1 Закона № 67-ФЗ). Таким образом, может быть продлен, к примеру, срок уплаты налога в связи с применением автоматизированной АУСН или НПД.
Временный порядок расчета пеней за несвоевременную уплату налогаВ случае несвоевременной уплаты налога организации и предприниматели обязаны уплатить пени (п. 1 ст. 75 НК РФ). Пеня рассчитывается за каждый день просрочки в процентах от неуплаченной суммы налога (п. 3, 4 ст. 75 НК РФ). В настоящее время процентная ставка составляет:
- для физических лиц (в т. ч. ИП) – 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ;
- для организаций:
- за просрочку сроком до 30 календарных дней (включительно) – 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ;
- за просрочку сроком свыше 30 календарных дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ (действующей в период до 30 календарных дней (включительно) такой просрочки) и 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей с 31-го календарного дня такой просрочки.
По нашему мнению, это положение будет применяться так: если за период до 9 марта 2022 года у организации просрочка составила 90 дней, то с 1-го по 30-й день пени будут начисляться в размере 1/300 ставки, с 31-го по 90-й – в размере 1/150, а с 9 марта и далее – в размере 1/300. Это следует из п. 3 ст. 5 Закона № 67-ФЗ.
Контролируемые сделки
- Взаимозависимые лица.
В НК РФ установлено, что контролируемыми сделками признаются сделки между взаимозависимыми лицами. В то же время к сделкам между взаимозависимыми лицами приравниваются (п. 1, 5 ст. 105.14 НК РФ):
- совокупность сделок по реализации (перепродаже) товаров (выполнению работ, оказанию услуг), совершаемых с участием (при посредничестве) лиц, не являющихся взаимозависимыми;
- сделки в области внешней торговли товарами, которые входят в состав одной или нескольких товарных групп (нефть и товары, выработанные из нефти, черные и цветные металлы, минеральные удобрения, драгоценные металлы и драгоценные камни);
- сделки, одной из сторон которых является лицо, местом регистрации либо местом жительства, либо местом налогового резидентства которого являются государство или территория из перечня, утвержденного приказом Минфина РФ от 13.11.2007 № 108н.
- Сделки между резидентами РФ.
Вместе с тем в НК РФ установлен отдельный перечень случаев, когда сделка между взаимозависимыми лицами, которые являются резидентами РФ, может быть признана контролируемой. В частности, сделка признается таковой, если хотя бы одна из сторон сделки применяет в течение налогового периода инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль и сумма доходов за год превышает 1 млрд руб. (пп. 9 п. 2 ст. 105.14 НК РФ).
Поправки исключают из контролируемых сделки, доходы и (или) расходы по которым признаются в соответствии с главой 25 "Налог на прибыль организаций" с 1 января 2022 года до 31 декабря 2024 года, причем вне зависимости от даты заключения соответствующего договора (п. 3 ст. 1 Закона № 67-ФЗ). Лимит доходов для признания сделки контролируемой (более 1 млрд руб.) не изменится.
- Штраф за неуплату налога.
Если в контролируемой сделке применены условия, которые отличаются от обычных и по этой причине налогоплательщик не уплатил (несвоевременно уплатил) налог, то его оштрафуют в размере 40 процентов от неуплаченной суммы, но не менее 30 000 руб. (п. 1 ст. 129.3 НК РФ).
Законом № 67-ФЗ установлено, что штрафа не будет в отношении контролируемых сделок, доходы и (или) расходы по которым признаются в соответствии с главой 25 "Налог на прибыль организаций" с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года включительно. При этом дата заключения договора значения не имеет (п. 5 ст. 1 Закона № 67-ФЗ).
Штрафы для контролирующих лицНК РФ устанавливает ответственность за следующие нарушения, совершенные контролирующим лицом:
- непредставление в срок налоговому органу документов, подтверждающих размер прибыли (убытка) контролируемой иностранной компании (либо представление недостоверных сведений) – штраф 500 000 рублей (п. 1.1 ст. 126 НК РФ);
- непредставление в срок налоговому органу документов в отношении контролируемой иностранной компании (либо представление недостоверных сведений) – штраф 1 млн руб. (1.1-1 ст. 126 НК РФ). Такие документы необходимо представить в течение месяца с даты получения требования (п. 2 ст. 25.14-1 НК РФ).
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