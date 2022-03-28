Снижение размера пеней за несвоевременную уплату налога. И другие изменения в части первой НК РФ

Документ: Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ

Продление сроков уплаты налогов

В 2022 году Правительство РФ получило право продлевать установленные НК РФ сроки уплаты налогов (авансовых платежей по налогам), включая спецрежимы, сборы, страховые взносы. Также региональные власти вправе продлять сроки уплаты региональных и местных налогов, если они не продлены Правительством или субъект хочет продлить этот срок еще больше.

Полномочия Правительства и региональных властей решено расширить. Так, согласно поправкам, внесенным Законом № 67-ФЗ, Правительству РФ и регионам предоставлено право продлевать не только сроки уплаты налогов (авансовых платежей), сборов, установленные НК РФ, но и вообще всех налогов (авансовых платежей), сборов (п. 1 ст. 1 Закона № 67-ФЗ). Таким образом, может быть продлен, к примеру, срок уплаты налога в связи с применением автоматизированной АУСН или НПД.

Временный порядок расчета пеней за несвоевременную уплату налога

В случае несвоевременной уплаты налога организации и предприниматели обязаны уплатить пени (п. 1 ст. 75 НК РФ). Пеня рассчитывается за каждый день просрочки в процентах от неуплаченной суммы налога (п. 3, 4 ст. 75 НК РФ). В настоящее время процентная ставка составляет:

для физических лиц (в т. ч. ИП) – 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ;

для организаций: за просрочку сроком до 30 календарных дней (включительно) – 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ; за просрочку сроком свыше 30 календарных дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ (действующей в период до 30 календарных дней (включительно) такой просрочки) и 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей с 31-го календарного дня такой просрочки.



Поправки, которые внес Закон № 67-ФЗ , предполагают с 09.03.2022 до 31.12.2023 исчислять пени для организаций исходя из 1/300 действующей в этот период ставки рефинансирования ЦБ РФ (РФ (п. 2 ст. 1 Закона № 67-ФЗ ). Таким образом, в указанный период пени за длительную просрочку будут начислены по единой ставке, их размер уменьшится.

По нашему мнению, это положение будет применяться так: если за период до 9 марта 2022 года у организации просрочка составила 90 дней, то с 1-го по 30-й день пени будут начисляться в размере 1/300 ставки, с 31-го по 90-й – в размере 1/150, а с 9 марта и далее – в размере 1/300. Это следует из п. 3 ст. 5 Закона № 67-ФЗ.

Контролируемые сделки

Взаимозависимые лица. В НК РФ установлено, что контролируемыми сделками признаются сделки между взаимозависимыми лицами. В то же время к сделкам между взаимозависимыми лицами приравниваются (п. 1, 5 ст. 105.14 НК РФ): совокупность сделок по реализации (перепродаже) товаров (выполнению работ, оказанию услуг), совершаемых с участием (при посредничестве) лиц, не являющихся взаимозависимыми;

сделки в области внешней торговли товарами, которые входят в состав одной или нескольких товарных групп (нефть и товары, выработанные из нефти, черные и цветные металлы, минеральные удобрения, драгоценные металлы и драгоценные камни);

сделки, одной из сторон которых является лицо, местом регистрации либо местом жительства, либо местом налогового резидентства которого являются государство или территория из перечня, утвержденного приказом Минфина РФ от 13.11.2007 № 108н. Сделка будет контролируемой, если сумма доходов с одним лицом за календарный год составляет более 60 млн рублей (п. 3 ст. 105.14 НК РФ). Этот лимит решено увеличить до 120 млн руб. (пп. "б" п. 3 ст. 1 Закона № 67-ФЗ). Сделки между резидентами РФ. Вместе с тем в НК РФ установлен отдельный перечень случаев, когда сделка между взаимозависимыми лицами, которые являются резидентами РФ, может быть признана контролируемой. В частности, сделка признается таковой, если хотя бы одна из сторон сделки применяет в течение налогового периода инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль и сумма доходов за год превышает 1 млрд руб. (пп. 9 п. 2 ст. 105.14 НК РФ). Поправки исключают из контролируемых сделки, доходы и (или) расходы по которым признаются в соответствии с главой 25 "Налог на прибыль организаций" с 1 января 2022 года до 31 декабря 2024 года, причем вне зависимости от даты заключения соответствующего договора (п. 3 ст. 1 Закона № 67-ФЗ). Лимит доходов для признания сделки контролируемой (более 1 млрд руб.) не изменится. Штраф за неуплату налога. Если в контролируемой сделке применены условия, которые отличаются от обычных и по этой причине налогоплательщик не уплатил (несвоевременно уплатил) налог, то его оштрафуют в размере 40 процентов от неуплаченной суммы, но не менее 30 000 руб. (п. 1 ст. 129.3 НК РФ). Законом № 67-ФЗ установлено, что штрафа не будет в отношении контролируемых сделок, доходы и (или) расходы по которым признаются в соответствии с главой 25 "Налог на прибыль организаций" с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года включительно. При этом дата заключения договора значения не имеет (п. 5 ст. 1 Закона № 67-ФЗ).

Штрафы для контролирующих лиц

НК РФ устанавливает ответственность за следующие нарушения, совершенные контролирующим лицом:

непредставление в срок налоговому органу документов, подтверждающих размер прибыли (убытка) контролируемой иностранной компании (либо представление недостоверных сведений) – штраф 500 000 рублей (п. 1.1 ст. 126 НК РФ);

непредставление в срок налоговому органу документов в отношении контролируемой иностранной компании (либо представление недостоверных сведений) – штраф 1 млн руб. (1.1-1 ст. 126 НК РФ). Такие документы необходимо представить в течение месяца с даты получения требования (п. 2 ст. 25.14-1 НК РФ).

Теперь штрафа не будет, если не представлены в срок документы (представлены недостоверные сведения), подтверждающие размер прибыли (убытка) контролируемой иностранной компании за финансовые годы, даты окончания которых приходятся на 2020 и 2021 годы (п. 4 ст. 1 Закона № 67-ФЗ ).