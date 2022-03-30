НДС не приняли к вычету: что делать бухгалтеру

Значительные суммы не принятого к вычету НДС могут свидетельствовать о небрежном ведении учета, негативно влиять на престиж фирмы.

Проводки с примером

Предположим, фирма приобрела у поставщика материалы на сумму 180 000 рублей, в т.ч. НДС 20%. Поставщик не отразил операцию в продажах (налоговый разрыв), и в результате фирме было в вычете отказано. 180 000: 1,2 = 150 000 руб. 180 000 – 150 000 = 30 000 руб.

Бухгалтерский учет

Проводки:

Д10 — К60 — 150 000 руб.

Д19 — К60 — 30 000 руб. — оприходованы ТМЦ и выделен НДС по ним.

Д68 — К19 — 30 000 руб. — входной НДС предъявлен к вычету.

После проверки ИФНС и отказа в вычете:

Д68 — К19 — 30 000 руб. — проводка сторнируется.

Д91 — К19 — списание в затраты НДС.

Вместо 91 может использоваться счет 99.

Отметим, что по налоговому законодательству контрагент может прислать подтверждающий счет-фактуру не сразу, а в течение 3-х лет. Списание НДС целесообразно проводить не раньше, чем истечет этот срок.

Налоговый учет

По умолчанию «зависший» НДС не отражается в расчетах по налогу на прибыль (ст. 170 НК):

не уменьшает облагаемую сумму;

не включается в затраты по товарам, услугам, работам.

Приведенная схема проводок соответствует нормам НК.

Как избежать отказа в вычетах

Учетная практика по НДС свидетельствует, что отказ в вычете со стороны ИФНС может наступить в следующих случаях:

счет-фактура от поставщика содержит ошибки;

счет-фактура от поставщика отсутствует, а в документах на приход налог выделен;

поставщик не отразил операцию в налоговой документации (в книге продаж);

истек трехлетний срок предъявления НДС к вычету.

Риск отказа можно, если:

проводить предварительную сверку с контрагентами, в первую очередь постоянными, связанными с фирмой крупными сделками;

хранить первичные бухгалтерские и налоговые документы в полном объеме;

не пропускать сроки, указанные в законодательстве для вычетов по НДС.

Нюансы

Выделим некоторые особенности учета невозмещенного НДС. Если в документе на покупку выделен НДС, но при этом бухгалтеру ясно, что(например, в акте, накладной), налоговая, с высокой долей вероятности, к вычету эту сумму не примет. Целесообразно сразу в момент обнаружения безнадежной суммы ее списать на 91 счет.

НДС по командировкам принимается к вычету (ст. 264-1(12) НК). Из подтверждающих документов должно быть ясно видно, что эти затраты связаны с производственной деятельностью. Если такая информация отсутствует, можно сразу списывать налог на 91 счет, поскольку ИФНС не возместит его.

Еще один нюанс, связанный с командировками. Налоговая настаивает, что операция, по которой возмещается налог, должна быть подтверждена счетом-фактурой, предъявленным фирме, или бланком строгой отчетности, оформленным аналогично чекам ККТ, где НДС обязательно должен быть выделен.

Судебные органы вступают в полемику с контролирующими и рядом своих решений отменяют это требование, указывая, что может быть принят к вычету и не выделенный отдельной строчкой в документе НДС (например, в квитанции). Такое решение озвучил, например ФАС МО (№ КА-А40/6657-11 от 26/07/11 года), это не единственный судебный случай.

Когда НДС можно учесть в расходах

Ранее мы говорили, что НДС в расходах фирмы учесть нельзя. Существуют, однако, исключения из этого правила. В некоторых случаях предъявить к вычету НДС возможности нет, а списать на расходы — возможно (ст. 170 НК, п. 2,5, ст. 169-3(1), письма Минфина № 03-07-07/72 от 02.11.10, № 03-07-08/195 от 01.10.09, № 03-11-06/3/227 от 03.09.09):

Суммы НДС, фактически уплаченные в момент ввоза товаров на территорию РФ, если они будут использованы, в свою очередь, в производстве товаров, не облагаемых налогом. То же самое касается и работ, услуг.

Суммы НДС по приобретенным товарам, работам, услугам, если в дальнейшем они используются в производстве, реализации за пределами РФ.

Фирма находится на спецрежиме, освобождена от уплаты налога. Здесь нужно иметь в виду, что счета-фактуры таким фирмам при покупке можно не выдавать, однако при условии, что между ими и продавцом заключено соглашение об этом.

Приобретения будут использованы в операциях, не являющихся по НК реализацией.

В определенных НК случаях НДС включают в затраты по прибыли банки, пенсионные фонды (негосударственные), страховые компании, клиринговые фирмы, участники фондового рынка, и др.

При формировании проводок корректным будет сначала выделить НДС, а затем отнести его на затраты.

Пример

Фирма приобрела сырье для производства товара на экспорт на сумму 240 000 рублей, в том числе НДС 20%.

Проводки:

Д10 — К60 — 200 000 руб.

Д19 — К60 — 40 000 руб.

Д10 — К19 — 40 000 руб.

НДС полностью вошел в стоимость ТМЦ.

Внимание! НДС в затратах при УСНО «доходы минус расходы» отражается только после продажи актива, товара (ст. 346.16, 346.17 НК, письмо Минфина №03-11-09/6275 от 17.02.14 года).

Тезисно

Не принятый к вычету НДС учитывают в прочих расходах фирмы на счете 91 либо на счете 99.

В большинстве случаев эта сумма не уменьшает налогооблагаемую прибыль.

Вместе с тем, если фирма находится на спецрежиме использует купленное сырье для производства, реализации за границей и в некоторых других, строго определенных ст. 170 НК, случаях, НДС к вычету не предъявляется, а сразу включается в затраты по приобретению.

Источник: assistentus.ru