Цитата дня. Про купить за доллары

Основатель консалтинговой компании «Богатство» Владимир Верещак сказал порталу Банки.ру так:

«Купить в долларах США мы на территории России, в отличие, например, от Казахстана, никогда ничего не могли. Теперь также не можем вывезти из страны или снять с банковского счёта более 10 000 долларов, перевести более 5 000 долларов в месяц, купить без комиссии в 12% доллары на бирже. Ещё пара месяцев в таком ключе — и мы окончательно забудем, как этот доллар выглядит».

Фактически, хождение доллара в стране сейчас практически невозможно, считает он.