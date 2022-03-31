Валютный рынок

Цитата дня. Про купить за доллары

Про нагрянувшие изменения в валюте не слышал, наверное, только глухой. О том, что будет с долларом дальше, рассуждают аналитики.

Версия для печати

Основатель консалтинговой компании «Богатство» Владимир Верещак сказал порталу Банки.ру так:

«Купить в долларах США мы на территории России, в отличие, например, от Казахстана, никогда ничего не могли. Теперь также не можем вывезти из страны или снять с банковского счёта более 10 000 долларов, перевести более 5 000 долларов в месяц, купить без комиссии в 12% доллары на бирже. Ещё пара месяцев в таком ключе — и мы окончательно забудем, как этот доллар выглядит».

Фактически, хождение доллара в стране сейчас практически невозможно, считает он.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

Подборка полезных мероприятий

Разместить