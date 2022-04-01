Кто из сотрудников обязан сдавать СЗВ-СТАЖ: бухгалтер или кадровик

Суть вопроса

На какой отдел возложены полномочия по представлению отчетов СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ: бухгалтерию или отдел кадров? Какая существует судебная практика?

Мнение эксперта

На вопрос ответила Елена Хмелькова, эксперт службы правового консалтинга ГАРАНТ.

Постановление Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 02 июля 2021 по делу № 16-3931/2021

Как усматривается из материалов дела, должностным лицом Пенсионного фонда составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 15.33.2 КоАП, в отношении Дозоровой М. В, которая, являясь главным бухгалтером ООО Фирма «Продмаркет — 2», не представила в срок до 15 апреля 2020 в Управление Пенсионного фонда Ленинского района г. Ульяновска сведения, необходимые для ведения персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного страхования за отчетный период март 2020 по форме СЗВ-М.

Не установив, что названные сведения Пенсионного фонда относятся к бухгалтерской отчетности, мировой судья не усмотрел в деянии главного бухгалтера Дозоровой М. В. состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.33.2 КоАП, и прекратил производство по делу об административном правонарушении, вынеся соответствующее постановление, с которым в указанном судебном решении согласился судья районного суда.

Постановление Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 03 сентября 2020 по делу № 16-3379/2020

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 01.04.1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» сведения о застрахованных лицах представляются страхователями, то есть юридическими лицами, а также физическими лицами, самостоятельно уплачивающими страховые взносы (статья 1 Закона).

Положениями статьи 15 указанного Федерального закона определено, что страхователь обязан в установленный срок представлять органам Пенсионного фонда сведения о застрахованных лицах, определенные Федеральным законом. При этом из положений Инструкции о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах, утвержденной приказом Минтруда от 21.12.2016 года № 766н, прямо следует, что указанные сведения удостоверяются руководителем юридического лица — страхователя, который в силу его должностного положения обязан контролировать сведения о работающих в организации лицах.

Кроме того, представление страхователем отчета формы СЗВ-М регулируется положениями Федерального закона об индивидуальном (персонифицированном) учете и относится к отчетности по персонифицированному учету, составляемой на основе приказов и других документов по учету кадров, в связи с чем данная отчетная документация не является документом бухгалтерской отчетности, ведение которой положениями Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» возложено на главного бухгалтера.

Постановление Московского городского суда от 11 октября 2019 по делу № 4а-5450/2019

В настоящей жалобе защитник Рыков Ю. С. просит об отмене названных судебных актов и прекращении производства по делу, ссылаясь на то, что Яковлева Ф. Я, как президент Фонда, не является субъектом вмененного ей в вину административного правонарушения, поскольку полномочия по представлению установленной законодательством отчетности в территориальные органы Пенсионного фонда возложены на главного бухгалтера.

Как усматривается из материалов дела, Захарова Ф. Я, являясь президентом благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни», в нарушение п. 2.2 ст. 11 Федерального закона об индивидуальном (персонифицированном) учете предоставила в ГУ — Главное управление ПФР № 10 по г. Москве и Московской области сведения для ведения персонифицированного учета по форме СЗВ-М за февраль 2018 года с нарушением установленного законом срока: ежемесячно не позднее 15-го числа месяца следующего за отчетным периодом — месяцем, а именно 10 апреля 2018 года.

Постановление Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 18 мая 2021 по делу № 16-1868/2021

Доводы жалобы о том, что Константинов В. Г. не является субъектом данного административного правонарушения, поскольку полномочия по представлению установленной законодательством отчетности в территориальные органы Пенсионного фонда возложены на иное лицо учреждения (начальник отдела кадров), не влекут незаконность постановленных судебных актов, поскольку основаны на неверном толковании норм права, и, кроме того, являются предметом рассмотрения судебных инстанций, им дана надлежащая правовая оценка.

Константинов В. Г., являясь руководителем Общества, должен был принять своевременные и достаточные меры к недопущению нарушения действующего пенсионного законодательства находящимся у него в подчинении сотрудником, ответственным за предоставление сведений о застрахованных лицах, и должным образом проконтролировать выполнение сотрудником отдела кадров своих служебных обязанностей, но генеральным директором не были предприняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Постановление Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 15 января 2021 по делу № 16-285/2021

Принимая обжалуемые акты, судебные инстанции пришли к выводам о том, что Шеина Ю. В, являясь руководителем учреждения, должна была принять своевременные и достаточные меры к недопущению нарушения действующего законодательства об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования находящимся у нее в подчинении сотрудником, ответственным за предоставление сведений о застрахованных лицах, и должным образом проконтролировать выполнение сотрудником отдела кадров своих служебных обязанностей.

Но главным врачом не были предприняты все зависящие от нее меры по их соблюдению, и указанные выводы в полной мере подтверждены представленными в дело доказательствами. С учетом изложенного ссылка заявителя на положения определения Конституционного Суда Российской Федерации от 29 января 2019 года № 253-О является несостоятельной.

Таким образом, Шеина Ю.В., являющаяся главным врачом ГБУЗ ПК «Городская поликлиника № 7», своевременно не исполнившая предусмотренную п. 2.2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ обязанность, обоснованно привлечена к административной ответственности по ст. 15.33.2 КоАП.

Постановление Верховного Суда Республики Башкортостан от 27 июня 2019 по делу № 4А-1014/2019

Постановление мирового судьи судебного участка № 8 по Советскому району г. Уфы Республики Башкортостан от 17 сентября 2018 года в отношении начальника отдела информационно-аналитической и кадровой работы Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Башкортостан Сафиуллиной Н. М. изменить, действия Сафиуллиной Н.М. переквалифицировать с ч. 2 ст. 15.33 КоАП на ст. 15.33.2 названного Кодекса, назначив ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 300 рублей.

Решение Марксовского городского суда Саратовской области от 30 ноября 2021 по делу № 12-88/2021

Инспектор отдела по кадрам Государственного автономного учреждения Саратовской области «Подлесновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Попова Т.А. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.33.2 КоАП, и подвергнута административному наказанию в виде административного штрафа в размере 300 рублей. (л. д. 14-20).