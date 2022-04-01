Налоги, взносы, пошлины

Цитата дня. Про задачи налоговиков

ФНС вовсе не стремится к тому, чтобы собрать побольше налогов, у нее другие задачи, считают сами налоговики.

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В интервью журналистам руководитель УФНС России по Орловской области Ирина Емельянова сказала так:

«Главная задача Федеральной налоговой службы не собрать больше налогов, а обелить рынок, сделать налогоплательщиков законопослушными и при этом, создать для них удобную модель взаимодействия с налоговым органом.»

Среди других задач она назвала стремление к высокому качеству оказываемых услуг и создание комфортных условий для уплаты налогов.

Говорите правильно! Не «шлют абсурдные требования» и не «обдирают бизнес до копейки», а «создают комфортные условия».

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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