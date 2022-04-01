Цитата дня. Про задачи налоговиков

В интервью журналистам руководитель УФНС России по Орловской области Ирина Емельянова сказала так:
«Главная задача Федеральной налоговой службы не собрать больше налогов, а обелить рынок, сделать налогоплательщиков законопослушными и при этом, создать для них удобную модель взаимодействия с налоговым органом.»
Среди других задач она назвала стремление к высокому качеству оказываемых услуг и создание комфортных условий для уплаты налогов.
Говорите правильно! Не «шлют абсурдные требования» и не «обдирают бизнес до копейки», а «создают комфортные условия».