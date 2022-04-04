Как пересчитать налог на землю владельцу участка: что говорят налоговики и суды

Игорь Кириченко (фамилия и имя изменены) — владелец участка, кадастровую стоимость которого на 1 января 2013 года оценили в 3 млн руб. В 2019 году мужчине пришло требование заплатить налог на землю: 46 254 руб. за каждый год с 2016 по 2018. Мужчина решил обжаловать кадастровую цену, чтобы снизить размер налога.

Кириченко обратился к независимому эксперту, который оценил рыночную стоимость участка в 708 539 руб. С этим заключением заявитель пошел в ВС Чувашской Республики, чтобы изменить кадастровую стоимость своей земли. Судья удовлетворил иск мужчины и приравняла кадастровую стоимость участка к рыночной, установив цену земли в 708 539 руб. на период с 1 января 2013 до 31 декабря 2019 года (дело № 3а-62/2020).

После этого уже в 2020 году Кириченко обратился в местную налоговую инспекцию с просьбой пересчитать налог на землю за 2016–2018 годы. К заявлению он приложил решение суда. Ведомство пересчитало налог за 2017 и 2018 годы. Но в перерасчете за 2016 отказало, указав на отсутствие правовых оснований.

Тогда Кириченко написал жалобу в управление ФНС по Чувашской Республике, но ее не удовлетворили. Поэтому мужчина обратился в суд.

Мнения разделились

В Московском райсуде Чебоксар Чувашской Республики был рассмотрен спор Кириченко (дело № 2а-256/2021). Истец требовал признать незаконным отказ ФНС в перерасчете земельного налога. Также он просил установить налог на свой участок в размере 10 628 руб. за 2016 год.

Эту сумму Кириченко вычислил, умножив стоимость участка 708 539 руб. на 1,5% и разделив на 100%. Налоговую ставку он определил, исходя из п. 2 ч. 1 ст. 394 НК («Налоговая ставка»), а сам расчет произвел на основании ч. 1 ст. 396 НК («Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу»).

Согласно разъяснениям Минфина от 15 июля 2019 года и 5 апреля 2019 года, изменение кадастровой стоимости по решению суда нужно учитывать при вычислении налога. Пересчитать его можно за предыдущие три года. Считать период нужно с того момента, как пришло уведомление на его уплату (ст. 52 НК). Кириченко получил документ в 2019 году, а значит, налог за 2016-й можно пересчитать, поэтому суд удовлетворил требования Кириченко в полном объеме.

Налоговики обжаловали такой вывод в ВС Чувашской Республики (дело № 33а-1891/2021). Судья посчитал, что оснований для перерасчета налога нет, первая инстанция неправильно истолковала ст. 52 НК. Пересчитывая налог за три предыдущих года, за отправную точку нужно брать 2020 год. Именно тогда Кириченко обратился в ФНС. Суд отменил акт нижестоящей инстанции и отказал истцу. Шестой кассационный суд общей юрисдикции признал вывод республиканского суда обоснованным. Тогда мужчина пошел в Верховный суд.

Позиция ВС

Тройка судей сослалась на п. 1.1 ст.391 НК, в котором указано, что сведения о кадастровой стоимости, установленной решением суда, вносятся в ЕГРН и учитываются при вычислении налога. ВС Чувашской Республики определил новую цену земли Кириченко с 1 января 2013 года. Именно с этой даты и нужно пересчитать налог.

Но согласно ст. 52 НК, пересчитать налог можно только за три предыдущих года. Считать период нужно с того момента, как пришло уведомление на его уплату. Это правильно установила первая инстанция. Кириченко получил документ в 2019-м, значит, налог за 2016-й можно пересчитать.

Верховный суд отменил решения ВС Чувашской Республики и Шестого кассационного СОЮ, оставив в силе акт Московского райсуда (дело № 31-КАД21-2-К6).

Мнение эксперта

С выводами ВС не совсем согласна юрист Land Law Firm Ксения Ульянова. По ее мнению, ст. 78 НК («Зачет или возврат сумм излишне уплаченных налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафа») позволяет сделать вывод, что зачет или возврат сумм возможен за три года. ВС отметил, что согласно ст. 52 НК отправной точкой для исчисления трехгодичного периода можно считать уведомление о перерасчете. Но это ограничивает общие положения ст. 78 НК и право налогоплательщика на перерасчет налога.

- Если кадастровая стоимость приравнена к рыночной, то суд не должен ограничивать срок пересчета налога. Это неправомерно, — отметила Ксения Ульянова.

Конституционный суд в своем постановлении от 15.02.2019 № 10-П указал, что в случае изменения кадастровой стоимости налогоплательщик вправе требовать считать налог с учетом изменений. А налоговое законодательство не содержит ограничений периода перерасчета налога в такой ситуации. Об этом сказано и в письме ФНС от 27.07.2021 № СД-4-21/10567@ «Об определении периода перерасчета земельного налога в случае изменения кадастровой стоимости земельного участка вследствие установления его рыночной стоимости».